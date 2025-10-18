‘দুর্ধর্ষ’ হাল্যান্ডকে থামানোর উপায় বাতলে দিলেন গার্দিওলা

ক্রীড়া ডেস্ক
প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগের জন্য বরাবরই আতঙ্কের আরেক নাম আর্লিং হাল্যান্ড। চলতি মৌসুমেও নিজের আধিপত্য দেখাচ্ছেন এই স্ট্রাইকার। তাঁকে আটকানোর সব চেষ্টাতেই ব্যর্থ হয় প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগ। এবার হাল্যান্ডকে আটকানোর উপায় বলে দিলেন খোদ ম্যানচেস্টার সিটির কোচ পেপ গার্দিওলা।
এই মৌসুমে ক্লাব ও দেশের হয়ে এখন পর্যন্ত ১২ ম্যাচে মাঠে নেমেছেন হাল্যান্ড। জালের দেখা পেয়েছেন ২১ বার। এই পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে–প্রতিপক্ষের গোলমুখে কতটা দুর্ধর্ষ নরওয়েজিয়ান তারকা। তাই তাঁকে আটকাতে কেবলমাত্র সেন্ট্রাল ডিফেন্সেই চারজনকে রাখার পরামর্শ দিলেন গার্দিওলা।
সংবাদ সম্মেলনে গার্দিওলা বলেন, ‘হাল্যান্ড যখন বরুশিয়া ডর্টমুন্ডে ছিল তখন তাঁর মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ হয়েছিল আমার। বাকি জীবনে আর তাঁর মুখোমুখি হতে চাই না। আমি প্রতিপক্ষ দলের কোচ হলে হাল্যান্ডকে আটকানোর জন্য সেন্ট্রাল ডিফেন্সে চারজন রাখতাম।’
আক্রমণভাগে অসাধারণ দক্ষতা থাকায় হাল্যান্ড একাই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার যোগ্যতা রাখেন বলেন মনে করেন গার্দিওলা, ‘হাল্যান্ড একজন শীর্ষ পর্যায়ের ফুটবলার। বিশ্ব ফুটবলে ৪–৫ জন ফুটবলার আছে যারা একা পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। হাল্যান্ড তাঁদেরই একজন। আশা করি সে লম্বা সময় ধরে আমাদের দলে থাকবে। তাঁকে পেয়ে আমরা খুশি। মাঠে হাল্যান্ডের সেরাটা দেখতে পাচ্ছি। শুধু গোলের দিক দিয়ে নয়, তাঁর পারফরম্যান্সের মান সবদিক থেকেই অসাধারণ।’
