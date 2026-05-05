Ajker Patrika
ফুটবল

ঢাকায় হামজা, যুক্ত হলেন ফুডির সঙ্গে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ মে ২০২৬, ১৯: ০৩
ফুডির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে হামজা চৌধুরী। তাঁর ডানে ফুডির সিওও শাহনেওয়াজ মান্নান ও বাঁয়ে ডিরেক্টর মোহাম্মদ আল ওয়াসি। ছবি: আজকের পত্রিকা

সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ঢাকায় এসেছেন হামজা চৌধুরী। এবার অবশ্য জাতীয় দলের কোনো ম্যাচ খেলতে নয়। এসেছেন ব্যক্তিগত কিছু কাজ সারতে। তারই অংশ হিসেবে আজ বিকেলে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ফুড ও গ্রোসারি ডেলিভারি অ্যাপ ফুডির শুভেচ্ছাদূত হয়েছেন হামজা। রেনেসাঁ ঢাকা গুলশান হোটেলে এক আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষর হয় দুই পক্ষের মধ্যে।

শুভেচ্ছাদূত হিসেবে হামজা ফুডির বিভিন্ন প্রচারমূলক কার্যক্রমে অংশ নেবেন এবং সারা বাংলাদেশে ফুডির ব্র্যান্ড পরিচিতি আরও বিস্তৃত করতে ভূমিকা রাখবেন। ফুডির সঙ্গে যুক্ত হয়ে হামজা চৌধুরী বলেন, ‘আমি ফুডির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছি, যেটি বাংলাদেশে তৈরি সবচেয়ে দ্রুততম ফুড ও গ্রোসারি ডেলিভারি অ্যাপ। মাঠে যেভাবে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করি, ঠিক একইভাবে এই দেশীয় একটি ব্র্যান্ডের পাশে দাঁড়াতে পেরে সমানভাবে গর্বিত। ফুডির সঙ্গে এই যাত্রার অংশ হতে পেরে আমি আনন্দিত।’

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ফুডির পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা (সিওও) শাহনেওয়াজ মান্নান, ডিরেক্টর মোহাম্মদ আল ওয়াসি এবং অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। শাহনেওয়াজ বলেন, ‘হামজা চৌধুরী শুধু একজন ফুটবলার নন, তিনি বাংলাদেশি গর্ব ও অধ্যবসায়ের প্রতীক। ফুডি বিশ্বাস করে স্থানীয়তার শক্তিতে, স্থানীয় প্রতিভা, স্থানীয় উদ্যম এবং স্থানীয় প্রভাবে। হামজাকে আমাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে পাওয়া একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং আনন্দের বিষয়। তিনি ঠিক সেই মূল্যবোধ ধারণ করেন, যা ফুডি প্রতিনিধিত্ব করে। আমরা তাঁকে ফুডি পরিবারে স্বাগত জানাতে পেরে আনন্দিত।’

