বিদায় বেলায় কী কী রেখে গেলেন রোনালদো

বিদায় বেলায় কী কী রেখে গেলেন রোনালদো
আমার কথাটি ফুরোল, নটে গাছটি মুড়োল—ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো বহুল প্রচলিত এই বাংলা প্রবাদ না জানলেও আজ তিনি বলে দিলেন এমন কিছুই। আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে নিলেন অবসর। পর্তুগালকে বিদায় বলা এই তারকা ফুটবলার গড়েছেন অসংখ্য রেকর্ড।
রেকর্ডের পেছনে ছুটি না, রেকর্ড আমার পিছু নেয়—ক্যারিয়ারে এমন পোস্ট রোনালদো দিয়েছেন অনেকবার। বাস্তবেও দেখা গেছে এমন কিছুই। ২০০৩ থেকে ২০২৬ পর্যন্ত ২৩ বছরের ক্যারিয়ারে গড়েছেন অসংখ্য রেকর্ড। যার মধ্যে পর্তুগালকে বিদায় বলার আগে আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ গোল, সর্বোচ্চ ম্যাচ দুটি রেকর্ড এখনো তাঁর নামে। পর্তুগালের জার্সিতে ২৩৪ ম্যাচে করেছেন ১৪৬ গোল। পর্তুগালের জার্সিতে ২৩ বছরের ক্যারিয়ারে প্রত্যেক বছরই গোলের দেখা পেয়েছেন তিনি। আন্তর্জাতিক ফুটবলে টানা ২৩ বছর গোল করার কীর্তি একমাত্র তাঁরই।
শুধু গোলই নয়। পর্তুগালের জার্সিতে অ্যাসিস্ট করেছেন ৪৬ গোলে। ক্যারিয়ারে জিতেছেন ৩ শিরোপা। ২০১৬ ইউরো জয়ের পাশাপাশি পর্তুগালের জয়ে দুইবার নেশনস লিগের শিরোপা জেতেন তিনি। আক্ষেপ শুধু বিশ্বকাপটাই জেতা হলো না। অথচ এই বিশ্বকাপেও তাঁর অনন্য এক রেকর্ড রয়েছে। একমাত্র ফুটবলার হিসেবে ছয় বিশ্বকাপের প্রত্যেকটিতেই একমাত্র গোলের কীর্তি তাঁর।
কিছুদিন আগে পর্তুগালের কোচ জর্জ জেসুসের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়েছিলেন রোনালদো। গত মাসে নেশনস লিগের একটি ম্যাচে তাঁকে খেলাতে চাননি কোচ। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে দলের ক্যাম্প ছেড়ে চলে যান পর্তুগিজ তারকা। সেই ঘটনার এক মাসের মধ্যেই আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দিলেন রোনালদো। আজ ইনস্টাগ্রামে এক বার্তায় তিনি লেখেন, ‘পর্তুগালের ৭ নম্বর জার্সিটি তুলে রাখার সময় এসেছে। আমি কখনোই এটাকে শুধু আমার একার মনে করিনি; তবে গত ২৩ বছর ধরে এই জার্সি পরার পরম সৌভাগ্য ও দায়িত্ব আমার ওপর ছিল। পর্তুগাল সবসময় আমার হৃদয়ে থাকবে।’
রোনালদোকে সাময়িক নিষিদ্ধও করেছিল পর্তুগাল ফুটবল ফেডারেশন (এফপিএফ)। যদিও দ্রুতই নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিয়ে তাঁকে ফেরাতে কম চেষ্টা করেনি। তবে তিনি আর দেরি করেননি। আজ বিদায়ী ভাষণ দিতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন রোনালদো। ইনস্টাগ্রামে পর্তুগালের তারকা ফুটবলার বলেন, ‘পর্তুগালের সাত নম্বর জার্সি তুলে রাখার সময় এসেছে। আমি কখনোই এটাকে শুধু আমার একার মনে করিনি। তবে গত ২৩ বছর ধরে এই জার্সি পরার পরম সৌভাগ্য ও দায়িত্ব আমার ওপর ছিল। পর্তুগাল সবসময় আমার হৃদয়ে থাকবে। আজ সেই জার্সি অন্য কারও হাতে তুলে দেওয়ার সময় এসেছে। তবে সিদ্ধান্তটি সহজ ছিল না, কারণ কিছু সিদ্ধান্ত একা নেওয়া যায় না।’
পর্তুগালের হয়ে সবশেষ রোনালদো খেলেছেন সেপ্টেম্বরে নেশনস লিগে। ওয়েলসের বিপক্ষে সেই ম্যাচে পর্তুগাল জেতে ১-০ গোলে। রোনালদোকে ছাড়া নেশনস লিগের তিনটি ম্যাচ পর্তুগাল খেলে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের ফিফা উইন্ডোতে। চার ম্যাচের চারটিতে জিতে পর্তুগিজরা উঠে যায় নেশনস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে।
পর্তুগাল দলে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর যত রেকর্ড
আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ ম্যাচ: ২৩৪
আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ গোল: ১৪৬
টানা ২৩ বছর গোল: ২০০৪ থেকে ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি বছর পর্তুগালের হয়ে গোল করেছেন—পুরুষদের আন্তর্জাতিক ফুটবলে রেকর্ড।
শিরোপা: ৩
ইউরো ২০১৬
নেশনস লিগ: ২০১৯, ২০২৫