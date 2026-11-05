পর্তুগালকে বিদায় বলে দিলেন রোনালদো

পর্তুগালকে বিদায় বলে দিলেন রোনালদো
আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে বিদায় নিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। আজ নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে অবসরের ঘোষণা দেন ৪১ বছর বয়সী এই ফুটবলার। পর্তুগালের হয়ে ২৩৪ ম্যাচে ১৪৬ গোল করে বিদায় নিচ্ছেন তিনি।
পর্তুগিজ ফুটবলের ইতিহাসে রোনালদোর নাম জড়িয়ে আছে অসংখ্য সাফল্যের সঙ্গে। দীর্ঘ আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে দেশের হয়ে একের পর এক কীর্তি গড়েছেন এই তারকা। তাঁর গোলসংখ্যা ও ম্যাচ খেলার রেকর্ডই বলে দেয় পর্তুগালের ফুটবলে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন তিনি।
কিছুদিন আগে পর্তুগালের কোচ জর্জ জেসুসের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়েছিলেন রোনালদো। গত মাসে নেশনস লিগের একটি ম্যাচে তাঁকে খেলাতে চাননি কোচ। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে দলের ক্যাম্প ছেড়ে চলে যান পর্তুগিজ তারকা।
সেই ঘটনার এক মাসের মধ্যে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দিলেন রোনালদো। পর্তুগালের জার্সিতে তাঁর দীর্ঘ পথচলার ইতি ঘটল ২৩৪ ম্যাচ ও ১৪৬ গোলের অসামান্য অর্জন নিয়ে।