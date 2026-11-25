ব্যালন ডি’অরে মেসির ভোট পেয়েছেন কারা
‘রেকর্ডের বরপুত্র’ উপাধি তো এমনি এমনি পাননি লিওনেল মেসি। একের পর এক গোল করে রেকর্ডের পাশাপাশি ক্যাবিনেটে তুলেছেন অসংখ্য শিরোপা। যেটা আর্জেন্টাইন তারকা ফুটবলারের পক্ষে গুণেও হয়তো শেষ করা সম্ভব না। এমনকি রেকর্ড আটবার জিতেছেন ব্যালন ডি’অর শিরোপা।
শুধু ব্যালন ডি’অরের শিরোপাই নন, ফুটবল ইতিহাসের সম্মানজনক পুরস্কার জিততে মেসি ভোটও দিয়েছেন। ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশন সম্প্রতি এক তালিকা করেছে। মেসির ভোটপ্রাপ্ত ফুটবলারের তালিকায় আছেন ১৭ জন। তাদের মধ্যে সাত জনকে মেসি ভোট দিয়েছেন ব্যালন ডি’অর জিতছে। জাতীয় দলের সাবেক দুই সতীর্থ আনহেল দি মারিয়া, সার্জিও আগুয়েরো, হাভিয়ের মাশচেরানো তো আছেনই। এই তালিকায় আছেন মেসির ক্লাব ফুটবলের দীর্ঘদিনের সতীর্থ জাভি হার্নান্দেস, আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা, নেইমার ও লুইস সুয়ারেস। যাঁদের মধ্যে সুয়ারেসকে বার্সেলোনাতেও পেয়েছিলেন। এবার ইন্টার মায়ামিতেও সতীর্থ হিসেবে পেয়েছেন। আর জাভি, ইনিয়েস্তা, নেইমার ছিলেন আর্জেন্টিনার তারকা ফুটবলারের সাবেক সতীর্থ।
ব্যালন ডি’অরে মেসির ভোট পাওয়া অপর ১০ ফুটবলার মূলত ভোট পেয়েছেন কোপা ট্রফি জেতার জন্য। ২১ বছরের কম বয়সী ফুটবলারদের অনুপ্রাণিত করতেই দেওয়া হয় এই পুরস্কার। তাঁরা হলেন—পেদ্রি, নুনো মেন্দেস, জুড বেলিংহাম, গাভি, জামাল মুসিয়ালা, লামিন ইয়ামাল, পাউ কুবারসি, আলেহান্দ্রো গারনাচো, দেজিরে দুয়ে ও ইব্রাহিম মাজা। যাঁদের মধ্যে পেদ্রি, গাভি, ইয়ামাল, কুবারসি ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ জিতেছেন।
ব্যালন ডি’অরের পুরস্কার নির্ধারণে মেসি কী করেছেন, সেটা পরিমাপ করতে ওয়েবসাইটে মেসির দেওয়া ১১ ভোট পর্যালোচনা করা হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন বছর তাঁর ভোটে কোন কোন ফুটবলার সেরা তিনে জায়গা পেয়েছিলেন, তা তুলে ধরা হয়েছে। আর্জেন্টাইন এই কিংবদন্তি নিজের ক্যারিয়ারে রেকর্ড আটবার ব্যালন ডি’অর জিতেছেন। পাশাপাশি নিজের পছন্দের খেলোয়াড়দের বেছে নেওয়ার সুযোগও পেয়েছেন। তিনি। ২০১১ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত মূল ব্যালন ডি’অরের ভোটাভুটিতে অংশ নিয়েছিলেন মেসি। সে সময় জাতীয় দলের অধিনায়কেরা এই পুরস্কারের বিচারকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। অন্যদিকে ২০২১ সাল থেকে তিনি তরুণ ফুটবলারদের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রবর্তিত কোপা ট্রফির বিজয়ী নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন।
ব্যালন ডি’অর ওয়েবসাইটে মেসির ভোটের উল্লেখযোগ্য দিক হলো, চার আর্জেন্টাইন ফুটবলারের উপস্থিতি। তাঁরা হলেন—আগুয়েরো,
আনহেল দি মারিয়া, হাভিয়ের মাশ্চেরানো ও আলেহান্দ্রো গারনাচো। প্রথম তিনজন মূল ব্যালন ডি’অরের ভোটে জায়গা পেয়েছিলেন। অন্যদিকে বর্তমানে অ্যাস্টন ভিলার হয়ে খেলা গারনাচো ছিলেন কোপা ট্রফির মনোনীতদের তালিকায়।
ব্যালন ডি’অরের ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে মেসি কেবল বার্সেলোনা কিংবা আর্জেন্টিনা জাতীয় দলে তাঁর সতীর্থ ছিলেন, এমন খেলোয়াড়দেরই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর ভোটে সবচেয়ে বেশি জায়গা পেয়েছেন আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা। পাঁচটি আসরেই মেসির সেরা তিনে ছিলেন তিনি। এর মধ্যে দুবার প্রথম স্থানেও ছিলেন।
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভোটগুলোর একটি ছিল ২০১৪ সালে বিশ্বকাপের ফাইনালের পর। সেবার মেসি প্রথম স্থানে রেখেছিলেন আনহেল দি মারিয়াকে এবং তৃতীয় স্থানে রেখেছিলেন হাভিয়ের মাশ্চেরানোকে। ভোটের নিয়ম অনুযায়ী, প্রথম স্থান পাওয়া খেলোয়াড় পেতেন পাঁচ পয়েন্ট, দ্বিতীয় স্থান পাওয়া খেলোয়াড় তিন পয়েন্ট এবং তৃতীয় স্থান পাওয়া খেলোয়াড় এক পয়েন্ট।
অন্যদিকে, কোপা ট্রফির ভোটাভুটিতে মেসি অংশ নিয়েছেন ছয়টি আসরে। সর্বশেষ আসরে তাঁর ভোট ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লামিনে ইয়ামালের শিরোপা জয়ে মেসির ভোট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। ইয়ামাল ৯৬ ভোট পেয়ে পাউ কুবারসিকে পেছনে ফেলেছিলেন। যেখানে কুবারসি পেয়েছিলেন ৯৪ ভোট।
ব্যালন ডি’অরের জন্য মেসির দেওয়া সব ভোট
২০১১: জাভি হার্নান্দেজ (১ম), আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা (২য়), সার্জিও আগুয়েরো (৩য়)
২০১২: আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা (১ম), জাভি হার্নান্দেজ (২য়), সার্জিও আগুয়েরো (৩য়)
২০১৩: আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা (১ম), জাভি হার্নান্দেজ (২য়), নেইমার (৩য়)
২০১৪: আনহেল দি মারিয়া (১ম), আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা (২য়), হাভিয়ের মাশ্চেরানো (৩য়)
২০১৫: লুইস সুয়ারেজ (১ম), নেইমার (২য়), আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা (৩য়)
কোপা ট্রফির জন্য মেসির দেওয়া সব ভোট
২০২১: পেদ্রি (১ম), নুনো মেন্ডেস (২য়), জুড বেলিংহাম (৩য়)
২০২২: গাভি (১ম), নুনো মেন্ডেস (২য়), জুড বেলিংহাম (৩য়)
২০২৩: জামাল মুসিয়ালা (১ম), পেদ্রি (২য়), জুড বেলিংহাম (৩য়)
২০২৪: লামিন ইয়ামাল (১ম), পাউ কুবারসি (২য়), আলেহান্দ্রো গারনাচো (৩য়)
২০২৫: লামিন ইয়ামাল (১ম), দেজিরে দুয়ে (২য়), পাউ কুবারসি (৩য়)
২০২৬: লামিন ইয়ামাল (১ম), পাউ কুবারসি (২য়), ইব্রাহিম মাজা (৩য়)