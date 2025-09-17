Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে রাতে নামছে পিএসজি, কী হবে ম্যাচে

ক্রীড়া ডেস্ক    
২০২৪-২৫ মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছে পিএসজি। ছবি: সংগৃহীত
২০২৪-২৫ মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছে পিএসজি। ছবি: সংগৃহীত

ফুটবলের গত মৌসুমে সবসুদ্ধ ৬৫টি ম্যাচ খেলেছে পিএসজি। এত বেশি ম্যাচ খেলতে হয়নি রিয়াল মাদ্রিদ কিংবা বার্সেলোনাকেও। লিগ জয়ের পর, চ্যাম্পিয়নস লিগের বাকি ম্যাচ, ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ এবং উয়েফা সুপার কাপ খেলেছে পিএসজি। নতুন মৌসুম শুরুর আগে ঘিঞ্জি এই সূচি পুরোপুরি সতেজ হওয়ার সুযোগ দেয়নি লুইস এনরিকের দলকে। তাই মৌসুমের শুরুতেই চোট নিয়ে লম্বা সময়ের জন্য ছিটকে পড়েছেন আক্রমণভাগের দুই পরীক্ষিত নির্ভরতা উসমান দেম্বেলে ও দিজিরে দুয়ে। এর বাইরে চোট সমস্যায় আছেন খাবিচা কাভারাৎসখেলিয়া, লি ক্যাং-ইন, লুকাস বেলার্দোরা। সব মিলিয়ে শুরুতেই ‘পিএসজি শিরোপা ধরে রাখতে পারবে তো?’ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। গতকাল শুরু হওয়া নতুন মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগে এই প্রশ্ন নিয়েই আজ মাঠে নামছে পিএসজি। তাদের ঘরের মাঠে প্রতিপক্ষ ইতালির আতালান্তা। এ দিন অবশ্য বাকি পাঁচ ম্যাচের অন্য দুটিতে অ্যানফিল্ডে আতলেতিকো মাদ্রিদকে আতিথেয়তা দেবে লিভারপুল, ঘরের মাঠে বায়ার্ন খেলবে চেলসির বিপক্ষে।

পিএসজি-আতালান্তা

  • ইতালিয়ান দলের বিপক্ষে সবশেষ ১২ ম্যাচের মাত্র ১টিতে হেরেছে পিএসজি। ৫ জয়, ৬ ড্র।
  • চ্যাম্পিয়নস লিগের প্রথম ম্যাচ ডেতে টানা তিন মৌসুম জিতেছে প্যারিসিয়ানরা।
  • আতালান্তার বিপক্ষে একমাত্র সাক্ষাতে ২-১ ব্যবধানে জয় পিএসজির।
  • সবশেষ ১৪টি ইউরোপীয় অ্যাওয়ে ম্যাচের মাত্র ১টিতে হেরেছে আতালান্তা।
  • টানা ১৫ অ্যাওয়ে ম্যাচে গোল করার রেকর্ড ইতালিয়ান দলটির।

পিএসজি-আতালান্তা

  • ইতালিয়ান দলের বিপক্ষে সবশেষ ১২ ম্যাচের মাত্র ১টিতে হেরেছে পিএসজি। ৫ জয়, ৬ ড্র।
  • চ্যাম্পিয়নস লিগের প্রথম ম্যাচ ডেতে টানা তিন মৌসুম জিতেছে প্যারিসিয়ানরা।
  • আতালান্তার বিপক্ষে একমাত্র সাক্ষাতে ২-১ ব্যবধানে জয় পিএসজির।
  • সবশেষ ১৪টি ইউরোপীয় অ্যাওয়ে ম্যাচের মাত্র ১টিতে হেরেছে আতালান্তা।
  • টানা ১৫ অ্যাওয়ে ম্যাচে গোল করার রেকর্ড ইতালিয়ান দলটির।

লিভারপুল-আতলেতিকো

  • অ্যানফিল্ডে ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় টানা ১৪ ম্যাচে জয় লিভারপুলের, যা ৯টিতেই ক্লিনশিট।
  • চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলা শেষ ২০ ম্যাচে ১৮ গোল করেছেন মোহামেদ সালাহ।
  • গ্রুপ পর্বে আতলেতিকো এখনো কোনো ইংলিশ দলের বিপক্ষে জিততে পারেনি (৪ ড্র, ৪ হার)।
  • চ্যাম্পিয়ন লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে মাত্র দুবার হেরেছে আতলেতিকো (জয় ৮, ড্র ৫)।
  • শেষ ১৬ ম্যাচের ১৪টিতে গোল করেছে দিয়েগো সিমিওনের দল।

বায়ার্ন-চেলসি

  • ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় ঘরের মাঠে টানা ৩৪ ম্যাচে অপরাজিত বায়ার্ন (৩২ জয়, ২ ড্র)।
  • প্রথম ম্যাচে টানা ২১ মৌসুম ধরে জয় বায়ার্নের। প্রথম ম্যাচে সবশেষ তারা হেরেছিল ২০০২ সালে।
  • জার্মান দলগুলোর বিপক্ষে সবশেষ ১১ ম্যাচের ৭টিতে জিতেছে চেলসি।
  • ২০১২ সালে বায়ার্নকে হারিয়েই প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছিল চেলসি।
  • নিকোলাস জ্যাকসনের জন্য এটি মিশ্র অনুভূতির লড়াই। ১ সেপ্টেম্বর চেলসি থেকে বায়ার্নে যোগ দেন তিনি।

বিষয়:

খেলাক্রিস্টিয়ানো রোনালদোএমবাপ্পেফুটবলফ্রান্স ফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের ‘সন্ত্রাসী খেল’ ফাঁস করে দিলেন জঙ্গিগোষ্ঠী জইশের সদস্য

বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে আসিফ নজরুলের পুরোনো ফেসবুক পোস্ট নতুন করে ভাইরাল করলেন হাসনাত

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

‘সোহরাব-রুস্তম’ সিনেমায় ইলিয়াস কাঞ্চনের নায়িকার জীবনের করুণ অবসান!

৫ ইসলামি ব্যাংকে বসছে প্রশাসক, একীভূতকরণে লাগবে দুই বছর: বাংলাদেশ ব্যাংক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

আইওএস ২৬ আপডেটের পর আইফোনের চার্জ দ্রুত ফুরাচ্ছে, অ্যাপল বলছে—‘সমস্যা নেই’

আইওএস ২৬ আপডেটের পর আইফোনের চার্জ দ্রুত ফুরাচ্ছে, অ্যাপল বলছে—‘সমস্যা নেই’

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

সম্পর্কিত

শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান কারও জন্য দোয়া-সাপোর্ট করবে না বাংলাদেশ

শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান কারও জন্য দোয়া-সাপোর্ট করবে না বাংলাদেশ

আল্লাহ একজন আছেন, তাঁর প্রতি শুকরিয়া জানাতেই হবে: নাসুম

আল্লাহ একজন আছেন, তাঁর প্রতি শুকরিয়া জানাতেই হবে: নাসুম

শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে রাতে নামছে পিএসজি, কী হবে ম্যাচে

শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে রাতে নামছে পিএসজি, কী হবে ম্যাচে

মরিনহো কি দুই যুগ পর বেনফিকাতে ফিরছেন

মরিনহো কি দুই যুগ পর বেনফিকাতে ফিরছেন