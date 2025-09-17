শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে রাতে নামছে পিএসজি, কী হবে ম্যাচে

ক্রীড়া ডেস্ক
ফুটবলের গত মৌসুমে সবসুদ্ধ ৬৫টি ম্যাচ খেলেছে পিএসজি। এত বেশি ম্যাচ খেলতে হয়নি রিয়াল মাদ্রিদ কিংবা বার্সেলোনাকেও। লিগ জয়ের পর, চ্যাম্পিয়নস লিগের বাকি ম্যাচ, ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ এবং উয়েফা সুপার কাপ খেলেছে পিএসজি। নতুন মৌসুম শুরুর আগে ঘিঞ্জি এই সূচি পুরোপুরি সতেজ হওয়ার সুযোগ দেয়নি লুইস এনরিকের দলকে। তাই মৌসুমের শুরুতেই চোট নিয়ে লম্বা সময়ের জন্য ছিটকে পড়েছেন আক্রমণভাগের দুই পরীক্ষিত নির্ভরতা উসমান দেম্বেলে ও দিজিরে দুয়ে। এর বাইরে চোট সমস্যায় আছেন খাবিচা কাভারাৎসখেলিয়া, লি ক্যাং-ইন, লুকাস বেলার্দোরা। সব মিলিয়ে শুরুতেই ‘পিএসজি শিরোপা ধরে রাখতে পারবে তো?’ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। গতকাল শুরু হওয়া নতুন মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগে এই প্রশ্ন নিয়েই আজ মাঠে নামছে পিএসজি। তাদের ঘরের মাঠে প্রতিপক্ষ ইতালির আতালান্তা। এ দিন অবশ্য বাকি পাঁচ ম্যাচের অন্য দুটিতে অ্যানফিল্ডে আতলেতিকো মাদ্রিদকে আতিথেয়তা দেবে লিভারপুল, ঘরের মাঠে বায়ার্ন খেলবে চেলসির বিপক্ষে।
পিএসজি-আতালান্তা
পিএসজি-আতালান্তা
লিভারপুল-আতলেতিকো
বায়ার্ন-চেলসি
সুপার ফোরে ওঠার জন্য যে কাজটা করার দরকার ছিল, সেটা গত রাতে করে ফেলেছে বাংলাদেশ। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে বাঁচা-মরার ম্যাচে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ৮ রানে জিতেছে আফগানিস্তানের বিপক্ষে। বাংলাদেশের সুপার ফোরে ওঠার সুতো এখন শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তানের হাতে। যদিও নাসুম আহমেদ এটা নিয়ে খুব একটা চি৫ মিনিট আগে
ইনিংসের প্রথম বলেই আফগানিস্তানের ওপেনার সাদিকুল্লাহ অতলকে লেগ বিফোরের ফাঁদে ফেলেন নাসুম আহমেদ। এরপর দুই হাত উপরে তুলে উদযাপন করেন এই বাঁ হাতি স্পিনার। নাসুম জানালেন, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতেই এভাবে উদযাপন করেছেন তিনি।২৪ মিনিট আগে
বেনফিকা দিয়ে ২০০০ সালে প্রধান কোচ হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেন জোসে মরিনহো। দুই যুগ পর পর্তুগিজ ক্লাবটিতে ফেরার জোর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে দ্য স্পেশাল ওয়ান হিসেবে পরিচিত এই কোচের।১ ঘণ্টা আগে
২০২৫ এশিয়া কাপে বাংলাদেশের পথচলাটা ‘রোলার-কোস্টার’-এর মতো। হার-জিতের মিশেলে চলছে লিটন দাস, তানজিদ হাসান তামিম, জাকের আলী অনিকদের টুর্নামেন্ট। শুধু জয়ই নয়, বাংলাদেশকে মেলাতে হচ্ছে অনেক সমীকরণও। রমিজ রাজার মতে কোণঠাসা অবস্থা থেকে বাংলাদেশের মতো কম দলই ঘুরে দাঁড়াতে পারে।৩ ঘণ্টা আগে