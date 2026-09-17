রাফিনিয়ার হ্যাটট্রিকে বার্সার ৭, পেছনে পড়ে গেল রিয়াল

চোখের পলক পড়তে না পড়তেই গোল। হ্যাঁ, গতকাল ঠিক এমনটাই ঘটেছে ক্যাম্প ন্যু স্টেডিয়ামে। বার্সেলোনা-রেসিং সানতান্দার ম্যাচে ৯০ মিনিটে হয়েছে ৯ গোল। গোলবন্যার ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছেন রাফিনিয়া।
ক্যাম্প ন্যুতে গত রাতে মূলত লা লিগার ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে বার্সেলোনা-রেসিং সানতান্দার। রাফিনিয়ার হ্যাটট্রিকে বার্সেলোনা জিতেছে ৭-২ গোলে। বিশাল জয়ে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করল বার্সা। ৬ ম্যাচের ৬টিতে জিতে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে ২০২৬-২৭ লা লিগার পয়েন্ট টেবিলে সবার ওপরে হানসি ফ্লিকের দল। দুইয়ে থাকা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্ট ১৫। লস ব্লাঙ্কোসরা ৬ ম্যাচ খেলে পাঁচটিতে জিতেছে। হেরেছে একটিতে।
শুরুটা করেছেন জোয়াও কানসেলো। ৮ মিনিটে লামিনে ইয়ামালের অ্যাসিস্টে গোল করেন কানসেলো। ২৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেন রাফিনিয়া। ব্যবধান কমাতে রেসিং সানতান্দারের লেগেছে কেবল ৫ মিনিট।৩০ মিনিটে গোল করেন সানতান্দার মিডফিল্ডার ম্যাগুত্তে গুয়ে।
গোল হজমের পর দ্রুতই ব্যবধান বাড়িয়ে নেয় বার্সেলোনা। প্রথমার্ধেই বার্সেলোনা এগিয়ে যায় ৪-১ গোলে। যার মধ্যে একটা গোল উপহার পেয়েছে কাতালানরা। ৩৬ মিনিটে আত্মঘাতী গোল করেন সানতান্দার স্ট্রাইকার আসিয়ের ভিয়াবিরে। আর ৪১ মিনিটে রাফিনিয়া করেন নিজের দ্বিতীয় গোল। তাঁকে অ্যাসিস্ট করেন দানি অলমো।
প্রথমার্ধ শেষের আগেই পঞ্চম গোল পেতে পারত বার্সেলোনা। তবে ৪৫ মিনিটে পেনাল্টি পেয়েও গোল করতে পারেননি ইয়ামাল। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর ২২ মিনিটের মাথায় হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন রাফিনিয়া। ৬৭ মিনিটে ব্রাজিলের ফরোয়ার্ড এই গোলটিও করেন পেনাল্টি থেকে। প্রথমার্ধে পেনাল্টি মিস করা ইয়ামাল ম্যাচের শেষভাগে এসে দুটি গোলেই অবদান রেখেছেন। ৭৯ মিনিটে তাঁর অ্যাসিস্টে গোল করেন গ্যাব্রিয়েল জেসুস। ৮৯ মিনিটে বার্সার সপ্তম গোল আসে ইয়ামালের পা থেকে। তাঁকে গোল করতে সহায়তা করেছেন করিম আদেয়েমি।
বার্সেলোনার গোলবন্যার মাঝে ৬৫ মিনিটে রেসিং সানতান্দারের গোলটা কেবল ব্যবধানই কমাতে পেরেছে। ক্যাম্প ন্যুতে এই গোলটি করেন সফরকারী দলের স্ট্রাইকার ইয়াসির জাবিরি। ৭-১ গোলের জয়ে ২০২৬-২৭ মৌসুমে প্রথম সাত ম্যাচের সাতটিতেই জিতল বার্সা। লা লিগায় ছয়ে ছয় তো করেছেই। জিতেছে চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বের ম্যাচেও। ফেইনুর্ডকে গত বুধবার ৫-১ গোলে হারিয়েছে বার্সা। এই ম্যাচেও রাফিনিয়া করেন জোড়া গোল।
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