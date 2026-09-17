ভারতের বিপক্ষে প্রথম জয় পাবে তো আফগানিস্তান

টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে ভারত-আফগানিস্তান একে অপরের বিপক্ষে খেলছে ২০ বার। কিন্তু একবারও জিততে পারেনি আফগানরা। ১৮ বার জিতেছে ভারত। দুই দলের মুখোমুখি লড়াইয়ে একটি করে ম্যাচ পরিত্যক্ত ও টাই হয়েছে। আজ ধবলধোলাই এড়াতে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে ভারত-আফগানিস্তান। দিল্লিতে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় শুরু হবে ম্যাচটি। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
ভারত-আফগানিস্তান
রাত ৮টা
সরাসরি
সনি টেন ৩ ও ৪
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
উয়েফা ইউরোপা লিগ
ওএফআই ক্রিট-হফেনহেইম
রাত ১০টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
জুভেন্টাস-এনইসি নাইমেখেন
রাত ১টা
সরাসরি
সনি টেন ২
ক্রিস্টাল প্যালেস-লেখ পোজনান
রাত ১টা
সরাসরি
সনি টেন ৫
লা লিগা
রিয়াল বেতিস-গেতাফে
রাত ১১টা
সরাসরি
মালাগা-ভিয়ারিয়াল
রাত ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
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