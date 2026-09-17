Ajker Patrika
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ভারতের বিপক্ষে প্রথম জয় পাবে তো আফগানিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
ভারতের বিপক্ষে প্রথম জয় পাবে তো আফগানিস্তান
ভারতের বিপক্ষে আজ ধবলধোলাই এড়াতে নামছে আফগানিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো

টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে ভারত-আফগানিস্তান একে অপরের বিপক্ষে খেলছে ২০ বার। কিন্তু একবারও জিততে পারেনি আফগানরা। ১৮ বার জিতেছে ভারত। দুই দলের মুখোমুখি লড়াইয়ে একটি করে ম্যাচ পরিত্যক্ত ও টাই হয়েছে। আজ ধবলধোলাই এড়াতে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে ভারত-আফগানিস্তান। দিল্লিতে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় শুরু হবে ম্যাচটি। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

তৃতীয় টি-টোয়েন্টি

ভারত-আফগানিস্তান

রাত ৮টা

সরাসরি

সনি টেন ৩ ও ৪

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি

ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা

রাত ১১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ১

ফুটবল খেলা সরাসরি

উয়েফা ইউরোপা লিগ

ওএফআই ক্রিট-হফেনহেইম

রাত ১০টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

জুভেন্টাস-এনইসি নাইমেখেন

রাত ১টা

সরাসরি

সনি টেন ২

ক্রিস্টাল প্যালেস-লেখ পোজনান

রাত ১টা

সরাসরি

সনি টেন ৫

লা লিগা

রিয়াল বেতিস-গেতাফে

রাত ১১টা

সরাসরি

মালাগা-ভিয়ারিয়াল

রাত ১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

বিষয়:

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