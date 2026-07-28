Ajker Patrika
En
ফুটবল

বিশ্বকাপের পর জিদানকেই নতুন কোচ বানাল ফ্রান্স

ক্রীড়া ডেস্ক    
বিশ্বকাপের পর জিদানকেই নতুন কোচ বানাল ফ্রান্স
ফ্রান্সের নতুন কোচ জিনেদিন জিদান। ছবি: সংগৃহীত

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শেষে জিনেদিন জিদানের ফ্রান্সের কোচ হওয়াটা এক রকম নিশ্চিতই ছিল। বাকি ছিল শুধুই আনুষ্ঠানিকতা। আজ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েই দিল ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশন (এফএফএফ)।

বিষয়:

খেলাফুটবলফ্রান্স ফুটবলজিনেদিন জিদান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত