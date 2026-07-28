বিশ্বকাপের পর জিদানকেই নতুন কোচ বানাল ফ্রান্স

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শেষে জিনেদিন জিদানের ফ্রান্সের কোচ হওয়াটা এক রকম নিশ্চিতই ছিল। বাকি ছিল শুধুই আনুষ্ঠানিকতা। আজ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েই দিল ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশন (এফএফএফ)।
ভোজিনিয়ার জন্য নতুন ক্লাবের যাত্রা শুরু হচ্ছে কিছুটা অস্বস্তি দিয়েই। চিলিয়ান জায়ান্ট কোলো কোলোর জার্সিতে পরিচিত ভোজিনিয়া নামে খেলতে পারবেন না ৪০ বছর বয়সী এই গোলরক্ষক। চিলির প্রিমেরা ডিভিশনের নিয়মের কারণে তাঁকে ব্যবহার করতে হবে নিজের আসল নামের অংশ।১ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপ শেষে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় বলেছেন আর্জেন্টিনার অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার নিকোলাস ওতামেন্দি। আলবিসেলেস্তেদের হয়ে ১৩৯ ম্যাচ খেলা এই ফুটবলারের বিদায়ে বিশেষে বার্তা দিয়েছেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো।২ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপে ফাইনালে একচেটিয়া ফুটবল খেলেছে স্পেন। ১-০ গোলে জেতার পথে আর্জেন্টিনাকে একরকম বোতলবন্দী করে রেখেছিল লুইস দে লা ফুয়েন্তের শিষ্যরা। এমন পারফরম্যান্সের পর প্রশংসা কুড়িয়েছে স্প্যানিশরা। এবার ফাইনালে চ্যাম্পিয়নদের দাপুটে ফুটবলের সুনাম করলেন আর্জেন্টিনা দলের ভিডিও বিশ্লেষক মাতিয়াস মান্না।২ ঘণ্টা আগে
স্পেনের কাছে বিশ্বকাপের ফাইনাল হারের হতাশা এখনো তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে আর্জেন্টিনার ফুটবলারদের। দলের সদস্য হওয়ায় হোসে মানুয়েল লোপেসকেও শিরোপা হাতছাড়া করার কষ্ট ছুঁয়ে গেছে। তবে সে কষ্ট পেছনে ফেলে এখন সামনে তাকাতে চান তিনি। ফাইনালের প্রতিপক্ষ স্পেনের বিপক্ষে স্থগিত হওয়া ফিনালিসিমা খেলতে মুখিয়ে আছেন আর্জেন্টি৪ ঘণ্টা আগে