নতুন ক্লাবে নাম নিয়ে বিপাকে কেপ ভার্দের সেই গোলরক্ষক

ভোজিনিয়ার জন্য নতুন ক্লাবের যাত্রা শুরু হচ্ছে কিছুটা অস্বস্তি দিয়েই। চিলিয়ান জায়ান্ট কোলো কোলোর জার্সিতে পরিচিত ভোজিনিয়া নামে খেলতে পারবেন না ৪০ বছর বয়সী এই গোলরক্ষক। চিলির প্রিমেরা ডিভিশনের নিয়মের কারণে তাঁকে ব্যবহার করতে হবে নিজের আসল নামের অংশ।
সবশেষ বিশ্বকাপটা দুর্দান্ত গেছে ভোজিনিয়ার। পোস্টের নিচে একের পর এক দারুণ সব সেভ দিয়ে বিশ্ব ফুটবলের নজরে আসেন তিনি। সেই পারফরম্যান্সের পর তাঁর সঙ্গে চুক্তি করে কোলো কোলো। ফ্রি এজেন্ট হিসেবে ভোজিনিয়াকে দলে ভেড়ায় চিলির শীর্ষ ক্লাবটি। এটা তাঁর ক্যারিয়ারের অন্যতম বড় চুক্তি বলে মনে করা হচ্ছে।
তবে নতুন ক্লাবে শুরুতেই বাধার মুখে পড়েছেন ভোজিনিয়া। চিলির লিগের নিয়ম অনুযায়ী, জার্সিতে কোনো খেলোয়াড়ের ডাকনাম ব্যবহার করা যাবে না। কেউ এই নিয়ম ভাঙলে তাঁকে সরাসরি হলুদ কার্ড দেখানো হবে এবং ক্লাবকে গুনতে হবে জরিমানা।
নিয়ম অনুযায়ী, খেলোয়াড়দের জার্সির পেছনে ব্যবহার করতে হবে তাঁদের একটি বা দুটি পদবি। চাইলে নামের প্রথম অক্ষরও যোগ করা যাবে।
ভোজিনিয়া যদি নিজের জনপ্রিয় নাম ব্যবহার করতে চান, সে ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে কোলো কোলোর সভাপতি আনিবাল মোসাকে। লিগের কাউন্সিল অব প্রেসিডেন্টসের অনুমোদন নিতে হবে ক্লাবটিকে। তবেই চেনা নামে কোলো কোলোর হয়ে মাঠে নামতে পারবেন ভোজিনিয়া।
ভোজিনিয়ার আসল নাম জোসিমার হোসে এভোরা দিয়াস। কিন্তু বিশ্বজুড়ে কোটি ভক্ত তাঁকে ভোজিনিয়া নামেই চিনেছে। চিলির লিগ কর্তৃপক্ষ নিয়মে পরিবর্তন না আনলে নতুন মৌসুমে কোলো কোলোর জার্সিতে তাঁকে দেখা যেতে পারে ‘এভোরা’, ‘দিয়াস’ অথবা ‘এভোরা দিয়াস’ নামে।
এদিকে, জার্সির এক নম্বরটিও ভোজিনিয়ার জন্য খালি নেই। গোলরক্ষকদের জন্য পরিচিত এই নম্বরটি ইতোমধ্যে দখলে রেখেছেন ফার্নান্দো দে পাউল। ফলে নতুন এই চুক্তির পর ভোজিনিয়ার সম্ভাব্য জার্সি নম্বর হতে পারে ১৬।
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