সমর্থন প্রত্যাহার করে এবার ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে ফ্রান্স

সমর্থন প্রত্যাহার করে এবার জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে অবস্থান নিল ফ্রান্স। বৃহস্পতিবার ফ্রেঞ্চ ফুটবল ফেডারেশনের (এফএফএফ) নির্বাহী কমিটি সর্বসম্মতভাবে ফিফা সভাপতিকে পুনর্নির্বাচনে সমর্থন না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
এফএফএফের এই সিদ্ধান্তে ইউরোপীয় ফুটবলে ইনফান্তিনোর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বাড়তে থাকা বিরোধিতায় নতুন মাত্রা যোগ করল।
গত জুনে ইনফান্তিনোকে সমর্থন জানিয়েছিল ফ্রান্স। তখন তিনিই ছিলেন ফিফা সভাপতি নির্বাচনের একমাত্র ঘোষিত প্রার্থী। কিন্তু এরপর ফিফার প্রতিযোগিতার বাণিজ্যিক স্বত্বে বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের অংশীদার করার প্রস্তাব সামনে আসার পর পরিস্থিতি বদলে যায়। বিশ্বকাপসহ ফিফার প্রতিযোগিতায় ২০ শতাংশ অংশীদারত্ব বিক্রির পরিকল্পনাটি ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়।
ফ্রান্সের অবস্থান বদলের মূল কারণ হিসেবে ফিফার পরিচালনব্যবস্থায় আস্থার সংকটকে সামনে এনেছেন এফএফএফ সভাপতি ফিলিপ দিয়ালো। তিনি বলেন, ‘ফিফা সভাপতির ওপর যে আস্থা রাখা হয়েছিল, তা ভেঙে গেছে। বিশ্ব ফুটবল কীভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি, সেটির সঙ্গে এখন যেভাবে তা পরিচালিত হচ্ছে, তার আর মিল নেই।’
ইনফান্তিনোর প্রস্তাবিত বিনিয়োগ পরিকল্পনা নিয়ে ফিফার সদস্য ফেডারেশনগুলোর সঙ্গে যথাযথ আলোচনা ও তথ্য বিনিময় না হওয়ার বিষয়টিও প্রশ্ন তুলেছে ফ্রান্স। এফএফএফ মনে করছে, এত গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত স্বচ্ছ ও সম্মিলিত প্রক্রিয়া ছাড়া নেওয়া উচিত নয়।
তবে শুধু সমালোচনা করেই থামতে চায় না ফ্রান্স। ফিফার পরিচালনব্যবস্থায় সংস্কারের জন্য কনফেডারেশন, জাতীয় ফুটবল সংস্থা, খেলোয়াড়, সমর্থক ও সুশাসন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করবে এফএফএফ। লক্ষ্য—স্বচ্ছতা বাড়ানো, আস্থা ফিরিয়ে আনা এবং বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।
দিয়ালোও জানিয়েছেন, পরিবর্তন চাইলে শুধু সমালোচনা যথেষ্ট নয়, প্রস্তাবও দিতে হবে। তাঁর মতে, উয়েফাকে পরবর্তী ফিফা নেতৃত্বের জন্য একটি কার্যকর কর্মসূচি তৈরি করতে হবে এবং সময়মতো এমন একজন প্রার্থীকে সামনে আনতে হবে, যিনি ইনফান্তিনোকে হারাতে সক্ষম।
ফ্রান্সের এই সিদ্ধান্তের আগে ইংল্যান্ড, ইতালি, স্কটল্যান্ড, ওয়েলসসহ কয়েকটি ইউরোপীয় ফুটবল ফেডারেশন ইনফান্তিনোর প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করেছে। উয়েফার পাশাপাশি এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি) ও কনকাকাফও ফিফার নেতৃত্বে পরিবর্তনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। অন্যদিকে দক্ষিণ আমেরিকার কনমেবল ও আফ্রিকার সিএএফ এখনো ইনফান্তিনোর সমর্থনে রয়েছে।
ইনফান্তিনো অবশ্য এখনো পুনর্নির্বাচনের দৌড়ে আছেন। ফিফা সভাপতি নির্বাচন হবে ২০২৭ সালের ১৮ মার্চ মরক্কোর রাবাতে। প্রার্থিতা জমা দেওয়ার শেষ সময় ১৮ নভেম্বর ২০২৬। ফলে নির্বাচনের আগে ইনফান্তিনোবিরোধী জোট কতটা শক্তিশালী হয় এবং তাঁর বিপক্ষে কার্যকর প্রার্থী দাঁড় করাতে পারে কি না, সেটিই এখন বড় প্রশ্ন।
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