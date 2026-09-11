ফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ হবে কারা

প্রথম দল হিসেবে নারী এশিয়া কাপের ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে ভারত। সেমিফাইনালে গতকাল বাংলাদেশকে ৪০ রানে হারিয়েছে হারমানপ্রীত কৌরের দল। শেষ চারের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ পাকিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে শ্রীলঙ্কা। সে ম্যাচের জয়ী দলের বিপক্ষে আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর শিরোপার লড়াইয়ে নামবে ভারত। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
নারী এশিয়া কাপ: সেমিফাইনাল
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
রাত ৮টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস, সনি টেন ১
বার্মিংহাম টেস্ট: তৃতীয় দিন
ইংল্যান্ড-পাকিস্তান
বিকেল ৪টা, সরাসরি
সনি টেন ২
টেনিস
ইউএস ওপেন
রাত ১০টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও সিলেক্ট ১
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