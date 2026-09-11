Ajker Patrika
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ক্রিকেট

ভারতের কাছে হারের কারণ ব্যাখ্যা করলেন জ্যোতি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ভারতের কাছে হারের কারণ ব্যাখ্যা করলেন জ্যোতি
৪০ রানের হারে নিয়েছে বাংলাদেশ। ছবি: ক্রিকইনফো

নারী এশিয়া কাপে বাংলাদেশের যাত্রা থেমেছে সেমিফাইনালে। ভারতের কাছে ৪০ রানের হারের ম্যাচেও ফুটে উঠল সেই পুরনো রোগ; ব্যাটিং ব্যর্থতা। আরও একবার ব্যাটাররা মুখ থুবড়ে পড়ায় ফাইনালে উঠা হয়নি নিগার সুলতানা জ্যোতিদের।

ভারতের করা ১৪৯ রানের জবাবে বাংলাদেশের ইনিংস থামে ১০৯ রানে। তাদের হারিয়ে সবার আগে ফাইনালের টিকিট কেটেছে হারমানপ্রীত কৌরের দল। পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় সেমিফাইনালের জয়ী দলের বিপক্ষে ফাইনাল খেলতে নামবে ভারত।

সংবাদ সম্মলনে হারের দায়টা ব্যাটারদের কাঁধেই চাপালেন জ্যোতি। তিনি বলেন, ‘এটা (ব্যাটিং ব্যর্থতা) দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের বড় এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত ২ ম্যাচে যারা রান করেছে এবার তারা রান পায়নি। রানের এই অধারাবাহিকতাই আমাদের ভোগাচ্ছে। বোলাররা গত ৩ ম্যাচে ভালো করেছে। আমরা ভুগছি ব্যাটিং ব্যর্থতার কারণে। উইকেট অবশ্য একটু ধীর গতির ছিল। ব্যাট করার জন্য এত সহজ ছিল না।’

বোলারদের পারফরম্যান্সে খুশি হলেও কিছু রান যে বেশি হয়েছে, সেটা লুকিয়ে রাখলেন না জ্যোতি, ‘আমরা ওদের ১৩০ রানের মধ্যে আটকে রাখার কথা ভেবেছিলাম। গত কয়েক ম্যাচে যেভাবে বোলিং-ফিল্ডিং করেছি সেটা হয়নি। আমরা উইকেটও বিলিয়ে এসেছি। এতে রান তাড়া কঠিন হয়ে যায়। মাঝখানে আমরা ঠিকই নিয়ন্ত্রণ রেখেছিলাম। স্পিনাররা পরিকল্পনা অনুযায়ী বল করেছে। ১৩০-১৩৫ রানেই ওদের আটকে রাখা যেত, তাহলে ব্যাটিং ইউনিটের সামনে ভিন্ন দৃশ্যপট থাকত।’

ভারতের ইনিংসে চারটি ক্যাচ ছেড়েছে বাংলাদেশের ফিল্ডাররা। এরপরও ফিল্ডারদের প্রশংসা করেছেন জ্যোতি, ‘আমরা ভালো ফিল্ডিংই করেছি। এই বিভাগেই বাকি দুই বিভাগের চেয়ে ভালো করেছি। বোলাররা ভালোই তো করছে। ভারত অনেক ভালো ব্যাটিংও করছিল। শেষদিকে অনেক রান তুলেছে।’

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