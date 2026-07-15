বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানালেন আর্জেন্টিনার কোচ

আর্জেন্টিনা ফুটবল দলের প্রতি বাংলাদেশের মানুষের আবেগ নতুন কিছু নয়। বিশেষ করে বিশ্বকাপ এলেই দুই দেশের ভৌগোলিক দূরত্ব যেন মিলিয়ে যায় ফুটবলের ভালোবাসায়। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হওয়ার আগে বাংলাদেশের সমর্থকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন আর্জেন্টিনার প্রধান কোচ লিওনেল স্কালোনি।
বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে আজ (বাংলাদেশ সময়) দিবাগত রাত ১টায় ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে আর্জেন্টিনা। গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের সমর্থকদের নিয়ে কথা বলেন স্কালোনি।
বাংলাদেশে আর্জেন্টিনার কোটি কোটি নিবেদিতপ্রাণ সমর্থক রয়েছেন। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সেমিফাইনাল খেলতে নামার আগে বাংলাদেশের ভক্তদের উদ্দেশে, যারা প্রাণভরে আপনাদের সমর্থন করবেন, তাদের জন্য আপনি কী বার্তা দিতে চান? আজকের পত্রিকার প্রতিবেদকের এই প্রশ্নের জবাবে স্কালোনি বলেন, ‘বাংলাদেশের মানুষ আমাদের প্রতিবারই বিস্মিত করে। আর্জেন্টিনা থেকে এত দূরের একটি দেশ—তবু আপনাদের এই অকৃত্রিম ভালোবাসা সত্যিই অভূতপূর্ব।’
বাংলাদেশের রাস্তাঘাটে আর্জেন্টিনার জার্সি পরে সমর্থকদের উচ্ছ্বাসের বিষয়টিও তুলে ধরেন স্কালোনি, ‘আপনাদের দেশে মানুষকে আর্জেন্টিনার জার্সি গায়ে গর্বের সঙ্গে দেখতে পাওয়া আমাদের জন্য এক অনন্য অনুভূতি।’
বাংলাদেশের সমর্থকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে স্কালোনি আরও বলেন, ‘আপনাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ।’
বিশ্বকাপ এলেই বাংলাদেশে আর্জেন্টিনাকে ঘিরে উন্মাদনা চোখে পড়ার মতো। লিওনেল মেসিদের ম্যাচ ঘিরে দেশের বিভিন্ন স্থানে বড় পর্দায় খেলা দেখার আয়োজন, আকাশছোঁয়া আর্জেন্টিনার পতাকা এবং লাখো সমর্থকের উচ্ছ্বাস আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমেও একাধিকবার জায়গা করে নিয়েছে। সেই ভালোবাসার প্রতিদান হিসেবেই এবার বাংলাদেশের মানুষের প্রতি প্রকাশ্যে কৃতজ্ঞতা জানালেন আর্জেন্টিনার প্রধান কোচ।
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