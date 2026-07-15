Ajker Patrika
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ফুটবল

‘ইংল্যান্ড ম্যাচ আগের চেয়ে আলাদা হবে’

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৫ জুলাই ২০২৬, ০৮: ৩৮
‘ইংল্যান্ড ম্যাচ আগের চেয়ে আলাদা হবে’
বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসায় মুগ্ধ স্কালোনি। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে শক্তিশালী ইংল্যান্ডের বিপক্ষে নামার আগে আত্মবিশ্বাসী আর্জেন্টিনা। তবে এই ম্যাচকে আগেরগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে রাজি নন প্রধান কোচ লিওনেল স্কালোনি। তাঁর বিশ্বাস, সেমিফাইনালের লড়াই হবে ভিন্ন মাত্রার এবং নিজেদের সেরাটা খেলতে পারলেই কেবল ফাইনালের টিকিট কাটা সম্ভব।

ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে স্কালোনি বলেন, ‘ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ আগেরগুলোর চেয়ে আলাদা হবে। যেসব জায়গায় আমরা ভালো করতে পারিনি, সেগুলোতে উন্নতি করার চেষ্টা করব। আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি, বিশ্লেষণ করেছি। আমরা ভালো অবস্থায় আছি এবং দারুণ একটি দলের মুখোমুখি হচ্ছি। আশা করি, পরের ধাপে ওঠার সুযোগ পাব।’

বিশ্বকাপজুড়ে আর্জেন্টিনার পারফরম্যান্স নিয়ে সমালোচনা হলেও সেসবকে খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না স্কালোনি। বরং শেষ চারে ওঠার কৃতিত্ব তিনি দিচ্ছেন নিজের খেলোয়াড়দের, ‘মানুষ এই দলটাকে যতটা খারাপ বলছে, ততটা নয়। আর শেষ চারে উঠতে হলে নিশ্চয়ই আমরা কিছু না কিছু ঠিক কাজ করেছি। এই ছেলেদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। ওরাই আমাদের আবার বিশ্বের সেরা চার দলের মধ্যে ফিরিয়ে এনেছে। আমরা অনেক ভালো কাজ করেছি। কখনো কখনো সেটাও যথেষ্ট হয় না, কিন্তু এখন পর্যন্ত যা অর্জন করেছি, তা নিয়ে আমাদের গর্ব করা উচিত।’

সেমিফাইনালে ওঠার পথে আর্জেন্টিনাকে বেশ কয়েকটি কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছে। আগের বিশ্বকাপের মতো একচ্ছত্র আধিপত্য দেখাতে না পারলেও প্রতিকূলতা কাটিয়ে ওঠার মানসিকতাকেই বড় শক্তি হিসেবে দেখছেন স্কালোনি।

স্কালোনি বলেন, ‘কষ্ট না করে সেমিফাইনাল বা ফাইনালে পৌঁছানো খুবই কঠিন। এর জন্য প্রতিপক্ষের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী হতে হয়। আগের বিশ্বকাপেও আমরা প্রতিপক্ষের চেয়ে অনেক ভালো খেলেছিলাম, তবু ভুগতে হয়েছিল। আমরা হয়তো এমন পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত, কিন্তু বিশ্বকাপে এই ধরনের প্রতিকূলতা কাটিয়ে ওঠাই আপনাকে এই পর্যায়ে নিয়ে আসে।’

তবে শুধু লড়াকু মানসিকতা নয়, নিজেদের স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার দিকেও জোর দিচ্ছেন স্কালোনি। তাঁর মতে, আর্জেন্টিনার সবচেয়ে বড় শক্তি সুন্দর ও আক্রমণাত্মক ফুটবল, আর সেটিই আবার ফিরিয়ে আনতে হবে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে।

স্কালোনি বলেন, ‘আমাদের ইচ্ছাশক্তি আর উচ্চাকাঙ্ক্ষার কোনো অভাব নেই। কিন্তু আমাদের আবার ফুটবল খেলায় ফিরতে হবে, কারণ এটিই সব সময় আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল। আগামীকাল আমরা সেই খেলোয়াড়দের দেখতে চাই, যারা আমাদের এত সুন্দর ফুটবল খেলিয়েছে। বাকি বিষয়গুলো নিয়ে আমি নিশ্চিত।’

বিষয়:

খেলাফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবলইংল্যান্ড ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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