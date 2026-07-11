Ajker Patrika
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ফুটবল

সেমিতে ওঠার লড়াইয়ে নামছে আর্জেন্টিনা, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
সেমিতে ওঠার লড়াইয়ে নামছে আর্জেন্টিনা, খেলা দেখবেন কোথায়
আগামীকাল কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনা খেলবে সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে। ছবি: এএফপি

শেষভাগে এসে পড়েছে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ। এরই মধ্যে প্রথম সেমিফাইনালের লাইনআপ ঠিক হয়ে গেছে। ১৪ জুলাই প্রথম সেমিতে মুখোমুখি হবে ফ্রান্স-স্পেন। কাল সকালে ঠিক হবে দ্বিতীয় সেমিফাইনালের লাইনআপ। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৩টায় মায়ামিতে শুরু হবে তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালের ইংল্যান্ড-নরওয়ে ম্যাচ। আর্জেন্টিনা-সুইজারল্যান্ড ম্যাচের জয়ী দল দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালের জয়ী দলের। বাংলাদেশ সময় কাল সকাল ৭টায় কানসাসে শুরু হবে আর্জেন্টিনা-সুইজারল্যান্ড ম্যাচ। দুটি ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে বিটিভি, সময় ও টি স্পোর্টস। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

ফিফা বিশ্বকাপ

ইংল্যান্ড-নরওয়ে

রাত ৩টা

সরাসরি

আর্জেন্টিনা-সুইজারল্যান্ড

আগামীকাল সকাল ৭টা

সরাসরি

বিটিভি, সময় ও টি স্পোর্টস

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

তৃতীয় ওয়ানডে

বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে

বেলা ১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

টেনিস খেলা সরাসরি

উইম্বলডন: নারী এককের ফাইনাল

মুচোভা-নোসকোভা

রাত ৯টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২

বিষয়:

খেলাআর্জেন্টিনা ফুটবলটিভিতে আজকের খেলাফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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