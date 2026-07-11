সেমিতে ওঠার লড়াইয়ে নামছে আর্জেন্টিনা, খেলা দেখবেন কোথায়

শেষভাগে এসে পড়েছে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ। এরই মধ্যে প্রথম সেমিফাইনালের লাইনআপ ঠিক হয়ে গেছে। ১৪ জুলাই প্রথম সেমিতে মুখোমুখি হবে ফ্রান্স-স্পেন। কাল সকালে ঠিক হবে দ্বিতীয় সেমিফাইনালের লাইনআপ। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৩টায় মায়ামিতে শুরু হবে তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালের ইংল্যান্ড-নরওয়ে ম্যাচ। আর্জেন্টিনা-সুইজারল্যান্ড ম্যাচের জয়ী দল দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালের জয়ী দলের। বাংলাদেশ সময় কাল সকাল ৭টায় কানসাসে শুরু হবে আর্জেন্টিনা-সুইজারল্যান্ড ম্যাচ। দুটি ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে বিটিভি, সময় ও টি স্পোর্টস। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ফুটবল খেলা সরাসরি
ফিফা বিশ্বকাপ
ইংল্যান্ড-নরওয়ে
রাত ৩টা
সরাসরি
আর্জেন্টিনা-সুইজারল্যান্ড
আগামীকাল সকাল ৭টা
সরাসরি
বিটিভি, সময় ও টি স্পোর্টস
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
তৃতীয় ওয়ানডে
বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
টেনিস খেলা সরাসরি
উইম্বলডন: নারী এককের ফাইনাল
মুচোভা-নোসকোভা
রাত ৯টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২
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