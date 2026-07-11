Ajker Patrika
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ক্রিকেট

ধবলধোলাই এড়ানোর ম্যাচেও ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
ধবলধোলাই এড়ানোর ম্যাচেও ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ
জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ধবলধোলাই এড়াতে নামছে বাংলাদেশ। ছবি: ক্রিকইনফো

প্রথম দুই ম্যাচ হেরে ওয়ানডে সিরিজ আগেই সিরিজ খুইয়েছে বাংলাদেশ। হারারেতে আজ তৃতীয় ওয়ানডেতে মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ নামছে ধবলধোলাই এড়াতে। এই ম্যাচেও টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মিরাজ।

হারারেতে অনুষ্ঠিত প্রথম দুই ওয়ানডেতেও শুরুতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বাংলাদেশ। সফরকারীরা আজ ধরে রাখল সেই ধারাবাহিকতা। তৃতীয় ওয়ানডেতে টসের সময় প্রথম দুই ম্যাচে নিজেদের পারফরম্যান্সের সমালোচনা করেছেন। একাদশে দুই পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ। নাহিদ রানা ও রিশাদ হোসেনের পরিবর্তে এসেছেন মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন ও তানভীর ইসলাম।

তৃতীয় ওয়ানডেতে জিম্বাবুয়ে তাদের একাদশে তিন পরিবর্তন এনেছে। নিয়মিত অধিনায়ক রিচার্ড এনগারাভা বিশ্রামে। রাজা আজ বাংলাদেশের বিপক্ষে নেতৃত্ব দেবেন। এনগারাভার পাশাপাশি নিউমান নিয়ামহুরি এবং ব্লেসিং মুজারাবানিও একাদশ থেকে বাদ পড়েছেন। তাঁদের পরিবর্তে এসেছেন তানাকা চিভাঙ্গা, আর্নেস্ট মাসুকু ও ওয়েলিংটন মাসাকাদজা।


বাংলাদেশের একাদশ:

তানজিদ হাসান তামিম, সৌম্য সরকার, নাজমুল হোসেন শান্ত, নুরুল হাসান সোহান, তাওহীদ হৃদয়, মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক) মোসাদ্দেক হোসেন, তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, তানভীর ইসলাম

জিম্বাবুয়ের একাদশ

বেন কারেন, ব্রায়ান বেনেট, ইনোসেন্ট কাইয়া, ক্রেইগ আরভিন, সিকান্দার রাজা (অধিনায়ক), ওয়েসলি মাধেভেরে, ক্লাইভ মাদান্দে, ব্র্যাড ইভান্স, তানাকা চিভাঙ্গা, আর্নেস্ট মাসুকু, ওয়েলিংটন মাসাকাদজা

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