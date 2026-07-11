Ajker Patrika
En
ফুটবল

যে ভিডিও ভাইরাল হওয়া পছন্দ হয়নি আর্জেন্টিনার কোচের

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১১ জুলাই ২০২৬, ১৩: ০৪
যে ভিডিও ভাইরাল হওয়া পছন্দ হয়নি আর্জেন্টিনার কোচের
দুই সন্তানের সঙ্গে লিওনেল স্কালোনি। ছবি: সংগৃহীত

আর্জেন্টিনার শেষ ষোলো থেকে বিদায় একরকম নিশ্চিতই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তের ম্যাজিকে মিসরকে হারিয়ে আলবিসেলেস্তেরা জায়গা করে নেয় কোয়ার্টার ফাইনালে। সেই ম্যাচের পর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন লিওনেল স্কালোনি। যা দ্রুতই সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। আর্জেন্টিনার কোচের সেটা পছন্দই হয়নি।

আটলান্টায় ৭ জুলাই রাতে ৭৯ মিনিট পর্যন্ত যখন মিসর ২-০ গোলে এগিয়ে ছিল, তখন আর্জেন্টিনার জেতার আশা কজনই বা করেছিলেন! কিন্তু চ্যাম্পিয়নরা যে সহজে হার মানার নয়। শেষ মুহূর্তের জাদুতে ৩-২ গোলে জিতে আলবিসেলেস্তেরা কেটেছে শেষ আটের টিকিট। জয়ের পর স্কালোনি জড়িয়ে ধরেন তাঁর সন্তানদের। পরিবারের সঙ্গে আবেগঘন এই মুহূর্ত সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার প্রসঙ্গে স্কালোনি গতকাল সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘সেই আলিঙ্গনটা ব্যক্তিগতই থাকার কথা ছিল। সেটি ব্যক্তিগতই ছিল যতক্ষণ না কেউ সেটি ভিডিও করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করে দেয়। সত্যি বলতে এটা ঠিক হয়নি। বিশেষ করেম সেখানে ছোট ছোট বাচ্চারাও ছিল।’

সবশেষ ২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপ জয়ের পরও সন্তানদের জড়িয়ে ধরেছিলেন স্কালোনি। সেবার লুসাইলে ফ্রান্সের বিপক্ষে ধ্রুপদী ফাইনাল জিতেছিল আর্জেন্টিনা। আটলান্টায় এবার মিসরের বিপক্ষে একই রকম ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হয়েছে। কানসাসে আগামীকাল সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালের আগে সংবাদ সম্মেলনে স্কালোনি বলেন, ‘কাতার বিশ্বকাপেও আমি গ্যালারিতে ছিলাম। তাই এসব মেনে নিতেই হয়। আমি জানতামই না যে আমাকে ভিডিও করা হচ্ছিল।’

অনেক মানুষ চান না আর্জেন্টিনা জিতুক: স্কালোনিঅনেক মানুষ চান না আর্জেন্টিনা জিতুক: স্কালোনি

স্কালোনি না চাইলেও এবারের বিশ্বকাপে তাঁর পরিবারের সদস্যরা মাঠে খেলা দেখতে এসেছেন। গতকাল সংবাদ সম্মেলনে আর্জেন্টিনার কোচ বলেন, ‘এটা খুবই আবেগের বিষয়। আমি চাইনি তারা বিশ্বকাপে আসুক। কারণ, আগের বিশ্বকাপেও তারা অনেক কষ্ট পেয়েছিল। কিন্তু তারা আমাকে না জানিয়েই চলে এসেছে। তারা ম্যাচটা উপভোগ করেছে। তারা বলে, বাড়িতে বসে খেলা দেখলে নাকি আরও বেশি কষ্ট হয়। তবে আমার মনে হয়, এই শেষ (মিসরের বিপক্ষে শেষ ষোলো) ম্যাচটাতেও তারা অনেক দুশ্চিন্তায় ছিল।’

কোয়ার্টার ফাইনালেও কি মিসর ম্যাচের পুনরাবৃত্তি করবে আর্জেন্টিনাকোয়ার্টার ফাইনালেও কি মিসর ম্যাচের পুনরাবৃত্তি করবে আর্জেন্টিনা

৯ জুলাই আর্জেন্টিনার স্বাধীনতা দিবস হলেও স্কালোনি-লিওনেল মেসিরা যে দেশে থাকতে পারেননি। কারণ, শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে আর্জেন্টিনা ফুটবল দল এখন অবস্থান করছে যুক্তরাষ্ট্রে। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ফ্লোরেসের একটি স্কুলে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে এক শিশু চিৎকার করে বলে, ‘চলো আর্জেন্টিনা। এগিয়ে চলো মেসি। চলো চতুর্থ শিরোপা জিতি।’

সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালের আগে গতকাল স্কালোনি যখন সংবাদ সম্মেলনে এসেছেন, তখন ১০ বছরের সেই শিশুর কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি। আর্জেন্টাইন কোচ বলেন, ‘এটা আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। মাত্র ১০ বছরের এক ছেলে... যদি কথাগুলো সত্যিই তার হৃদয় থেকে এসে থাকে, সেটা সত্যিই অবিশ্বাস্য।’

চতুর্থ বিশ্বকাপ জিততে আর কেবল তিন ম্যাচ জিততে হবে আর্জেন্টিনাকে। সেমিফাইনালে কে তাদের প্রতিপক্ষ হচ্ছে, সেটা নির্ধারিত হবে মধ্যরাতে। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৩টায় মায়ামিতে শুরু হবে তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালের ইংল্যান্ড-নরওয়ে ম্যাচ। যদি সুইসদের বিপক্ষে আর্জেন্টিনা জিততে পারে, তাহলে ইংল্যান্ড-নরওয়ে ম্যাচের জয়ী দলের বিপক্ষে ১৫ জুলাই সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে।

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবলকোচআর্জেন্টিনা ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত