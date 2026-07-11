যে ভিডিও ভাইরাল হওয়া পছন্দ হয়নি আর্জেন্টিনার কোচের

আর্জেন্টিনার শেষ ষোলো থেকে বিদায় একরকম নিশ্চিতই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তের ম্যাজিকে মিসরকে হারিয়ে আলবিসেলেস্তেরা জায়গা করে নেয় কোয়ার্টার ফাইনালে। সেই ম্যাচের পর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন লিওনেল স্কালোনি। যা দ্রুতই সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। আর্জেন্টিনার কোচের সেটা পছন্দই হয়নি।
আটলান্টায় ৭ জুলাই রাতে ৭৯ মিনিট পর্যন্ত যখন মিসর ২-০ গোলে এগিয়ে ছিল, তখন আর্জেন্টিনার জেতার আশা কজনই বা করেছিলেন! কিন্তু চ্যাম্পিয়নরা যে সহজে হার মানার নয়। শেষ মুহূর্তের জাদুতে ৩-২ গোলে জিতে আলবিসেলেস্তেরা কেটেছে শেষ আটের টিকিট। জয়ের পর স্কালোনি জড়িয়ে ধরেন তাঁর সন্তানদের। পরিবারের সঙ্গে আবেগঘন এই মুহূর্ত সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার প্রসঙ্গে স্কালোনি গতকাল সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘সেই আলিঙ্গনটা ব্যক্তিগতই থাকার কথা ছিল। সেটি ব্যক্তিগতই ছিল যতক্ষণ না কেউ সেটি ভিডিও করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করে দেয়। সত্যি বলতে এটা ঠিক হয়নি। বিশেষ করেম সেখানে ছোট ছোট বাচ্চারাও ছিল।’
সবশেষ ২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপ জয়ের পরও সন্তানদের জড়িয়ে ধরেছিলেন স্কালোনি। সেবার লুসাইলে ফ্রান্সের বিপক্ষে ধ্রুপদী ফাইনাল জিতেছিল আর্জেন্টিনা। আটলান্টায় এবার মিসরের বিপক্ষে একই রকম ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হয়েছে। কানসাসে আগামীকাল সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালের আগে সংবাদ সম্মেলনে স্কালোনি বলেন, ‘কাতার বিশ্বকাপেও আমি গ্যালারিতে ছিলাম। তাই এসব মেনে নিতেই হয়। আমি জানতামই না যে আমাকে ভিডিও করা হচ্ছিল।’
স্কালোনি না চাইলেও এবারের বিশ্বকাপে তাঁর পরিবারের সদস্যরা মাঠে খেলা দেখতে এসেছেন। গতকাল সংবাদ সম্মেলনে আর্জেন্টিনার কোচ বলেন, ‘এটা খুবই আবেগের বিষয়। আমি চাইনি তারা বিশ্বকাপে আসুক। কারণ, আগের বিশ্বকাপেও তারা অনেক কষ্ট পেয়েছিল। কিন্তু তারা আমাকে না জানিয়েই চলে এসেছে। তারা ম্যাচটা উপভোগ করেছে। তারা বলে, বাড়িতে বসে খেলা দেখলে নাকি আরও বেশি কষ্ট হয়। তবে আমার মনে হয়, এই শেষ (মিসরের বিপক্ষে শেষ ষোলো) ম্যাচটাতেও তারা অনেক দুশ্চিন্তায় ছিল।’
৯ জুলাই আর্জেন্টিনার স্বাধীনতা দিবস হলেও স্কালোনি-লিওনেল মেসিরা যে দেশে থাকতে পারেননি। কারণ, শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে আর্জেন্টিনা ফুটবল দল এখন অবস্থান করছে যুক্তরাষ্ট্রে। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ফ্লোরেসের একটি স্কুলে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে এক শিশু চিৎকার করে বলে, ‘চলো আর্জেন্টিনা। এগিয়ে চলো মেসি। চলো চতুর্থ শিরোপা জিতি।’
সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালের আগে গতকাল স্কালোনি যখন সংবাদ সম্মেলনে এসেছেন, তখন ১০ বছরের সেই শিশুর কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি। আর্জেন্টাইন কোচ বলেন, ‘এটা আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। মাত্র ১০ বছরের এক ছেলে... যদি কথাগুলো সত্যিই তার হৃদয় থেকে এসে থাকে, সেটা সত্যিই অবিশ্বাস্য।’
চতুর্থ বিশ্বকাপ জিততে আর কেবল তিন ম্যাচ জিততে হবে আর্জেন্টিনাকে। সেমিফাইনালে কে তাদের প্রতিপক্ষ হচ্ছে, সেটা নির্ধারিত হবে মধ্যরাতে। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৩টায় মায়ামিতে শুরু হবে তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালের ইংল্যান্ড-নরওয়ে ম্যাচ। যদি সুইসদের বিপক্ষে আর্জেন্টিনা জিততে পারে, তাহলে ইংল্যান্ড-নরওয়ে ম্যাচের জয়ী দলের বিপক্ষে ১৫ জুলাই সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে।
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর বিশ্বকাপ যাত্রা শেষ হয়েছে ৬ জুলাই রাতেই। শিরোপা জিততে না পারার আক্ষেপ নিয়েই ইতি টানলেন তিনি। তবে তাঁর টুর্নামেন্ট শেষ হলেও রেখে গেছেন স্মৃতিচিহ্ন। জনপ্রিয় এক কনটেন্ট ক্রিয়েটরকে এক জোড়া বুট উপহার দিয়েছেন পর্তুগিজ তারকা ফরোয়ার্ড।১ ঘণ্টা আগে
আর্জেন্টিনা দল রীতিমতো উড়ছে। ২০২১ কোপা আমেরিকা জিতে মেজর টুর্নামেন্টের শিরোপা জয়ের মাধ্যমে ২৮ বছরের খরা কাটানোর পর এখন চ্যাম্পিয়ন হওয়া আর্জেন্টিনার জন্য ‘ডালভাত।’ সবশেষ পাঁচ বছরে দলটি জিতেছে চার শিরোপা। আর্জেন্টিনার এমন সফলতা দেখে অনেকে তাঁদের ঈর্ষা করেন বলে মনে করেন কোচ লিওনেল স্কালোনি।২ ঘণ্টা আগে
মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে আজ রাতে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে যখন মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড-নরওয়ে, তখন দুই দলের প্রেরণা হবে দুই রকম। অন্যতম বড় দল হয়েও বিশ্বকাপের মঞ্চে গত ছয় দশক শিরোপাশূন্য ইংল্যান্ড; তাই শিরোপা-খরা ঘোচানোর একটা তাগিদ ইংলিশদের। আর স্বপ্নের পথচলাকে আরও এগিয়ে নেওয়ার নেশা পেয়ে বসেছে নর২ ঘণ্টা আগে
আর্জেন্টিনার বিপদের ত্রাতা যেন ক্রিস্তিয়ান রোমেরো। রক্ষণভাগ তো তিনি সামলাচ্ছেনই। প্রয়োজনের মুহূর্তে গোল করে দলকে উদ্ধারও করছেন। ডিফেন্ডার থেকে হঠাৎ কী করে স্ট্রাইকার বনে গেলেন—কোয়ার্টার ফাইনালের আগে এই প্রসঙ্গে হাস্যরসাত্মক উত্তর দিয়েছেন তিনি। উল্লেখ করেছেন কোচ লিওনেল স্কালোনির কথাও।৩ ঘণ্টা আগে