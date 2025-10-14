বাংলাদেশ-হংকং ফুটবল ম্যাচ টিভিতে দেখাবে না, তাহলে দেখার উপায়

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
একই দিনে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের একাধিক ম্যাচ যে এবারই প্রথমবার হচ্ছে তা নয়। এর আগেও এমনটা হয়েছে অনেকবার। এবার শুধু ম্যাচের তারিখই নয়। মিলে গেছে সময়ও। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান তৃতীয় ওয়ানডে, বাংলাদেশ-হংকং ফুটবল ম্যাচ।
হামজা চৌধুরী, ফাহমিদুল ইসলাম, শমিত শোমদের মতো প্রবাসী খেলোয়াড়দের আগমনে বাংলাদেশের ফুটবলে গত কয়েক মাসে তৈরি হয়েছে গণজোয়ার। স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচের দিকে বেশি নজর থাকবে দর্শকদের। এমনকি সময়েরও একটা ব্যাপার আছে। নির্ধারিত ৯০ মিনিট, ১৫ মিনিটের বিরতি ও ইঞ্জুরি টাইম মিলিয়ে ২ ঘণ্টা বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ দেখার পরও মেহেদী হাসান মিরাজ-জাকের আলী অনিকদের ম্যাচ দেখার সুযোগ থাকছে। কারণ, বাংলাদেশ-আফগানিস্তান তৃতীয় ওয়ানডে পুরো ১০০ ওভার হলে সেটা বাংলাদেশ সময় রাত ২টা বেজে যাবে। ফুটবলপ্রেমীরা বাংলাদেশ-হংকং ফুটবল ম্যাচ টিভিতে দেখতে পারবেন না। কাই তাক স্পোর্টস পার্ক স্টেডিয়ামে হতে যাওয়া ম্যাচটি দেখা যাবে দেশের ওটিটি অ্যাপ বঙ্গতে। যদিও এ বছর শিলংয়ে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের বাংলাদেশ-ভারত এবং ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর, বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ বাংলাদেশের খেলা সম্প্রচারকারী চ্যানেল টি-স্পোর্টস দেখিয়েছে। এমনকি বাংলাদেশ-ভুটান, বাংলাদেশ-নেপাল—এই দুটি প্রীতি ম্যাচও টি-স্পোর্টস সম্প্রচার করেছে।
বাংলাদেশ-হংকং আজকের ম্যাচ তাহলে টি-স্পোর্টস কেন সম্প্রচার করছে না? সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠানটির একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, একই সময়ে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান তৃতীয় ওয়ানডে পড়ে গেছে। তারা এই ম্যাচটিই দেখাবে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ সম্প্রচার করতে গিয়ে কিছু জটিলতা তো থাকছেই। একই সঙ্গে তাঁদের কাছে মনে হয়েছে, ফুটবল ম্যাচটি টিভিতে দেখানো দুরূহ। আর্থিক, কারিগরিগত দু্ই ধরনের সমস্যাই রয়েছে। টি-স্পোর্টস তাই হামজা চৌধুরী-জামাল ভূঁইয়াদের ম্যাচ সম্প্রচার করছে না। এমনকি হংকংয়ে প্রতিষ্ঠানটির কোনো প্রতিনিধিও বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ কাভার করতে যাননি। ফুটবল ম্যাচটি দেখতে তাই বঙ্গ অ্যাপই ভরসা। ফেসবুকে বা ইউটিউবে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন পেজ বা অ্যাকাউন্টে যদি দেখাও যায়, সেই লিঙ্কগুলো বৈধ হবে না।
এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডে বাংলাদেশ ৩ ম্যাচ খেলে একটি ড্র করেছে। হেরেছে ২ ম্যাচ। হামজা-শমিতদের পয়েন্ট ১। তারা এখন চার দলের মধ্যে পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে অবস্থান করছে। ৭, ৫ ও ২ পয়েন্ট নিয়ে এক, দুই ও তিনে অবস্থান করছে হংকং, সিঙ্গাপুর ও ভারত।
একই দিনে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের একাধিক ম্যাচ যে এবারই প্রথমবার হচ্ছে তা নয়। এর আগেও এমনটা হয়েছে অনেকবার। এবার শুধু ম্যাচের তারিখই নয়। মিলে গেছে সময়ও। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান তৃতীয় ওয়ানডে, বাংলাদেশ-হংকং ফুটবল ম্যাচ।
হামজা চৌধুরী, ফাহমিদুল ইসলাম, শমিত শোমদের মতো প্রবাসী খেলোয়াড়দের আগমনে বাংলাদেশের ফুটবলে গত কয়েক মাসে তৈরি হয়েছে গণজোয়ার। স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচের দিকে বেশি নজর থাকবে দর্শকদের। এমনকি সময়েরও একটা ব্যাপার আছে। নির্ধারিত ৯০ মিনিট, ১৫ মিনিটের বিরতি ও ইঞ্জুরি টাইম মিলিয়ে ২ ঘণ্টা বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ দেখার পরও মেহেদী হাসান মিরাজ-জাকের আলী অনিকদের ম্যাচ দেখার সুযোগ থাকছে। কারণ, বাংলাদেশ-আফগানিস্তান তৃতীয় ওয়ানডে পুরো ১০০ ওভার হলে সেটা বাংলাদেশ সময় রাত ২টা বেজে যাবে। ফুটবলপ্রেমীরা বাংলাদেশ-হংকং ফুটবল ম্যাচ টিভিতে দেখতে পারবেন না। কাই তাক স্পোর্টস পার্ক স্টেডিয়ামে হতে যাওয়া ম্যাচটি দেখা যাবে দেশের ওটিটি অ্যাপ বঙ্গতে। যদিও এ বছর শিলংয়ে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের বাংলাদেশ-ভারত এবং ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর, বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ বাংলাদেশের খেলা সম্প্রচারকারী চ্যানেল টি-স্পোর্টস দেখিয়েছে। এমনকি বাংলাদেশ-ভুটান, বাংলাদেশ-নেপাল—এই দুটি প্রীতি ম্যাচও টি-স্পোর্টস সম্প্রচার করেছে।
বাংলাদেশ-হংকং আজকের ম্যাচ তাহলে টি-স্পোর্টস কেন সম্প্রচার করছে না? সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠানটির একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, একই সময়ে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান তৃতীয় ওয়ানডে পড়ে গেছে। তারা এই ম্যাচটিই দেখাবে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ সম্প্রচার করতে গিয়ে কিছু জটিলতা তো থাকছেই। একই সঙ্গে তাঁদের কাছে মনে হয়েছে, ফুটবল ম্যাচটি টিভিতে দেখানো দুরূহ। আর্থিক, কারিগরিগত দু্ই ধরনের সমস্যাই রয়েছে। টি-স্পোর্টস তাই হামজা চৌধুরী-জামাল ভূঁইয়াদের ম্যাচ সম্প্রচার করছে না। এমনকি হংকংয়ে প্রতিষ্ঠানটির কোনো প্রতিনিধিও বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ কাভার করতে যাননি। ফুটবল ম্যাচটি দেখতে তাই বঙ্গ অ্যাপই ভরসা। ফেসবুকে বা ইউটিউবে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন পেজ বা অ্যাকাউন্টে যদি দেখাও যায়, সেই লিঙ্কগুলো বৈধ হবে না।
এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডে বাংলাদেশ ৩ ম্যাচ খেলে একটি ড্র করেছে। হেরেছে ২ ম্যাচ। হামজা-শমিতদের পয়েন্ট ১। তারা এখন চার দলের মধ্যে পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে অবস্থান করছে। ৭, ৫ ও ২ পয়েন্ট নিয়ে এক, দুই ও তিনে অবস্থান করছে হংকং, সিঙ্গাপুর ও ভারত।
প্রথম দুই ম্যাচ হেরে আগেই ওয়ানডে সিরিজ খুইয়ে বসে আছে বাংলাদেশ। আফগানিস্তানের বিপক্ষে আজ মেহেদী হাসান মিরাজের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ নামবে ধবলধোলাই এড়ানোর মিশনে। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান তৃতীয় ওয়ানডে।২১ মিনিট আগে
একটা সময় তিন সংস্করণের মধ্যে ওয়ানডেতেই শক্তিশালী ছিল বাংলাদেশ। কিন্তু কী সময় এল—‘প্রিয়’ এই সংস্করণেও আফগানিস্তানের বিপক্ষে ধবলধোলাইয়ের সামনে বাংলাদেশ! তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের শেষ তথা তৃতীয় ওয়ানডে আজ।৪০ মিনিট আগে
অস্ট্রেলিয়া-ভারত ওয়ানডে সিরিজ শুরু হতে এক সপ্তাহও বাকি নেই। ১৯ অক্টোবর পার্থে মাঠে গড়াবে দুই দলের প্রথম ওয়ানডে। ভারত সিরিজ শুরুর আগ মুহূর্তে দুঃসংবাদ পেল অস্ট্রেলিয়া। তারকা ক্রিকেটারদের ঠিকমতো এই সিরিজে পাবে না ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)।২ ঘণ্টা আগে
মিড অন দিয়ে জোমেল ওয়ারিকনকে চার মারলেন লোকেশ রাহুল। তাতেই নিশ্চিত হলো ভারতের ৭ উইকেটের জয়। এই জয়ে শুবমান গিলের মুকুটে যোগ হলো আরও একটি পালক। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ২-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই করেছে গিলের নেতৃত্বাধীন ভারত। এর আগে তাঁর নেতৃত্বেই ইংল্যান্ড সফরে ২-২ সমতায় সিরিজ শেষ করেছিল ভারত।৩ ঘণ্টা আগে