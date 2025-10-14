Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

বাংলাদেশ-হংকং ফুটবল ম্যাচ টিভিতে দেখাবে না, তাহলে দেখার উপায়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৩: ৩১
হংকংয়ের বিপক্ষে আজ খেলতে নামছে বাংলাদেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
হংকংয়ের বিপক্ষে আজ খেলতে নামছে বাংলাদেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

একই দিনে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের একাধিক ম্যাচ যে এবারই প্রথমবার হচ্ছে তা নয়। এর আগেও এমনটা হয়েছে অনেকবার। এবার শুধু ম্যাচের তারিখই নয়। মিলে গেছে সময়ও। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান তৃতীয় ওয়ানডে, বাংলাদেশ-হংকং ফুটবল ম্যাচ।

হামজা চৌধুরী, ফাহমিদুল ইসলাম, শমিত শোমদের মতো প্রবাসী খেলোয়াড়দের আগমনে বাংলাদেশের ফুটবলে গত কয়েক মাসে তৈরি হয়েছে গণজোয়ার। স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচের দিকে বেশি নজর থাকবে দর্শকদের। এমনকি সময়েরও একটা ব্যাপার আছে। নির্ধারিত ৯০ মিনিট, ১৫ মিনিটের বিরতি ও ইঞ্জুরি টাইম মিলিয়ে ২ ঘণ্টা বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ দেখার পরও মেহেদী হাসান মিরাজ-জাকের আলী অনিকদের ম্যাচ দেখার সুযোগ থাকছে। কারণ, বাংলাদেশ-আফগানিস্তান তৃতীয় ওয়ানডে পুরো ১০০ ওভার হলে সেটা বাংলাদেশ সময় রাত ২টা বেজে যাবে। ফুটবলপ্রেমীরা বাংলাদেশ-হংকং ফুটবল ম্যাচ টিভিতে দেখতে পারবেন না। কাই তাক স্পোর্টস পার্ক স্টেডিয়ামে হতে যাওয়া ম্যাচটি দেখা যাবে দেশের ওটিটি অ্যাপ বঙ্গতে। যদিও এ বছর শিলংয়ে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের বাংলাদেশ-ভারত এবং ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর, বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ বাংলাদেশের খেলা সম্প্রচারকারী চ্যানেল টি-স্পোর্টস দেখিয়েছে। এমনকি বাংলাদেশ-ভুটান, বাংলাদেশ-নেপাল—এই দুটি প্রীতি ম্যাচও টি-স্পোর্টস সম্প্রচার করেছে।

বাংলাদেশ-হংকং আজকের ম্যাচ তাহলে টি-স্পোর্টস কেন সম্প্রচার করছে না? সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠানটির একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, একই সময়ে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান তৃতীয় ওয়ানডে পড়ে গেছে। তারা এই ম্যাচটিই দেখাবে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ সম্প্রচার করতে গিয়ে কিছু জটিলতা তো থাকছেই। একই সঙ্গে তাঁদের কাছে মনে হয়েছে, ফুটবল ম্যাচটি টিভিতে দেখানো দুরূহ। আর্থিক, কারিগরিগত দু্ই ধরনের সমস্যাই রয়েছে। টি-স্পোর্টস তাই হামজা চৌধুরী-জামাল ভূঁইয়াদের ম্যাচ সম্প্রচার করছে না। এমনকি হংকংয়ে প্রতিষ্ঠানটির কোনো প্রতিনিধিও বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ কাভার করতে যাননি। ফুটবল ম্যাচটি দেখতে তাই বঙ্গ অ্যাপই ভরসা। ফেসবুকে বা ইউটিউবে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন পেজ বা অ্যাকাউন্টে যদি দেখাও যায়, সেই লিঙ্কগুলো বৈধ হবে না।

এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের তৃতীয় রাউন্ডে বাংলাদেশ ৩ ম্যাচ খেলে একটি ড্র করেছে। হেরেছে ২ ম্যাচ। হামজা-শমিতদের পয়েন্ট ১। তারা এখন চার দলের মধ্যে পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে অবস্থান করছে। ৭, ৫ ও ২ পয়েন্ট নিয়ে এক, দুই ও তিনে অবস্থান করছে হংকং, সিঙ্গাপুর ও ভারত।

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সঞ্চয়পত্রের মুনাফা কমছে

এরদোয়ানের বাধায় নেতানিয়াহুকে মিসরের সম্মেলনে নিতে পারলেন না ট্রাম্প

ইসরায়েল থেকে মুক্তি পেলেও ফিলিস্তিনে ফিরছেন না ১৫৪ জন, যেতে হবে ‘অমানবিক’ নির্বাসনে

রাজধানীতে ডিপ ফ্রিজ থেকে নারীর মরদেহ উদ্ধার

ইসরায়েলি পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে ইরানের দিকে ‘বন্ধুত্বের হাত’ বাড়ালেন ট্রাম্প

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

সম্পর্কিত

ধবলধোলাই এড়াতে পারবে তো বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

ধবলধোলাই এড়াতে পারবে তো বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

অস্বস্তির ব্যাটিং কি আজ বাংলাদেশকে স্বস্তি দিতে পারবে

অস্বস্তির ব্যাটিং কি আজ বাংলাদেশকে স্বস্তি দিতে পারবে

বাংলাদেশ-হংকং ফুটবল ম্যাচ টিভিতে দেখাবে না, তাহলে দেখার উপায়

বাংলাদেশ-হংকং ফুটবল ম্যাচ টিভিতে দেখাবে না, তাহলে দেখার উপায়

ভারত সিরিজ শুরুর আগমুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ার দুঃসংবাদ

ভারত সিরিজ শুরুর আগমুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ার দুঃসংবাদ