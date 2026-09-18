বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ফুটবলারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ যুক্তরাষ্ট্র কোচ

যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েই গেলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাভান সুলিভান। ঘরোয়া ফুটবলে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পুরস্কার স্বরূপ আন্তর্জাতিক ফুটবলে জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ যুক্তরাষ্ট্র কোচ মরিসিও পচেত্তিনো।
সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে ফিফা উইন্ডোতে চার ম্যাচের জন্য গতকাল যুক্তরাষ্ট্র ২৮ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে। ছন্দে থাকা কাভান সেই ২৮ ফুটবলারের একজন। চলমান মৌসুমে ফিলাডেলডিয়া ইউনিয়নের হয়ে ৯টি করে গোল ও অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি। যার মধ্যে মেজর লিগ সকারেই তাঁর ৬ গোল রয়েছে। কদিন আগেই এমএলএসের ২৬তম ম্যাচডের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। তাঁকে দলে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র কোচ বলেন, ‘আমি মনে করি তার সব ধরনের পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। আমাদের সঙ্গে তার থাকা উচিত। তাকে জানতে এটি আমাদের জন্য দারুণ এক সুযোগ হতে যাচ্ছে।’
এবারের ফিফা উইন্ডো দিয়ে পচেত্তিনো মূলত একটি নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছেন।বিশ্বকাপের পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ম্যাচগুলো সামনে রেখে তিনি অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের পাশাপাশি ১৩ জন অনভিষিক্ত খেলোয়াড় নিয়েছেন। স্ট্রাইকার ফোলারিন বালোগানকেও দলে রাখা হয়নি। একই সঙ্গে দলের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিচও নেই। জুন-জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে পায়ের নিচের অংশে হাড়ে আঘাত ও মাইক্রোফ্র্যাকচার হওয়ার পর সম্প্রতি তিনি এসি মিলানের হয়ে ফের মাঠে ফিরেছেন।
বালোগান ছিলেন জুন-জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় অনুষ্ঠিত ফুটবল বিশ্বকাপের অন্যতম হট টপিক। যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফোনকলে ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো মূলত বালোগানের নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র বাদ পড়েছিল শেষ ষোলোতেই। ৪ ম্যাচে ৩ গোল ও ১ অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি।
২০২৪ সালে পচেত্তিনো যুক্তরাষ্ট্রের কোচ হয়েছেন। এ বছর বিশ্বকাপ শুরুর আগেই তাঁর সঙ্গে চার বছরের চুক্তি বাড়িয়ে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ২০৩০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত তিনি দলটির কোচের দায়িত্বে থাকছেন।
২৬ সেপ্টেম্বর ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে পেরুর মুখোমুখি হবে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিনীদের পরের প্রতিপক্ষ চিলি। ৩০ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সময় সকাল ৬টায় শুরু হবে যুক্তরাষ্ট্র-চিলি ম্যাচ। যুক্তরাষ্ট্রের পরের দুই প্রতিপক্ষ ২০২৬ বিশ্বকাপের দুই সহায়ক মেক্সিকো ও কানাডা। যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো ম্যাচ হবে ৪ অক্টোবর। ৭ অক্টোবর মাঠে গড়াবে যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা।
গোলরক্ষক
ক্রিস ব্র্যাডি (শিকাগো ফায়ার), ম্যাট ফ্রিজ (নিউ ইয়র্ক সিটি এফসি), দিয়েগো কোচেন (লিংবি বোল্ডক্লাব), ব্রায়ান শোয়াকে (ন্যাশভিল এসসি)
জর্জ ক্যাম্পবেল (ওয়েস্ট ব্রোমউইচ অ্যালবিয়ন এফসি), সার্জিনো দেস্ত (পিএসভি আইন্দহফেন), অ্যালেক্স ফ্রিম্যান (ভিয়ারিয়াল), পেটন মিলার (নিউ ইংল্যান্ড রেভল্যুশন), নিল পিয়ের (ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়ন), ক্রিস রিচার্ডস (ক্রিস্টাল প্যালেস), অ্যান্টনি রবিনসন (ফুলহাম), মাইলস রবিনসন (এফসি সিনসিনাটি), অস্টন ট্রাস্টি (সেল্টিক), ফ্র্যাঙ্কি ওয়েস্টফিল্ড (ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়ন)
টাইলার অ্যাডামস (এএফসি বোর্নমাউথ), ম্যাথিস আলবার্ট (বরুশিয়া ডর্টমুন্ড), সেবাস্তিয়ান বারহাল্টার (মিডলসব্রো), জাভিয়ের গোজো (ক্রিস্টাল প্যালেস), আদি মেহমেতি (রেড বুল নিউ ইয়র্ক), ইউনুস মুসাহ (এসি মিলান), ব্রুকলিন রেইন্স (নিউ ইংল্যান্ড রেভল্যুশন), জিও রেইনা (আরসি স্ট্রাসবুর আলসাস), মালিক তিলমান (বায়ার লেভারকুসেন)
কাভান সুলিভান (ফিলাডেলফিয়া), কোল ক্যাম্পবেল (এসভি এলভার্সবার্গ), জাস্টিন এলিস (অরল্যান্ডো সিটি এসসি), জুলিয়ান হল ( রেড বুল নিউইয়র্ক), রিকার্ডো পেপি (পিএসভি আইন্দহফেন)
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