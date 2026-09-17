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ক্রিকেট

আফগানদের তুলোধোনা করে অভিষেকের রেকর্ড সেঞ্চুরি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২২: ০৩
আফগানদের তুলোধোনা করে অভিষেকের রেকর্ড সেঞ্চুরি
রেকর্ড সেঞ্চুরির পর অভিষেক শর্মার উদযাপন। ছবি: এএফপি

ব্যাট হাতে অভিষেক শর্মা কী, সেটি সিরিজের প্রথম দুটি টি-টোয়েন্টিতেই টের পেয়েছিল আফগানিস্তান। প্রথম ম্যাচে ৩২ বলে ৮২ রানের পর দ্বিতীয় ম্যাচে করেছিলেন ১৯ বলে ৩৯। এই দুই ম্যাচে তাঁর ব্যাটিংকে যদি ঝড় বলা হয়, তবে গতকাল সিরিজের শেষ টি-টোয়েন্টিতে তাঁর ব্যাটিংকে বলতে হয় টর্নেডো বলতেই হয়!

৩০ বলে সেঞ্চুরি করে ক্রিকেটের রেকর্ড বইয়ে নাম উঠিয়েছেন ভারতীয় ওপেনার অভিষেক। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এটাই ভারতের পক্ষে দ্রুততম সেঞ্চুরি। টেস্ট খেলুড়ে দেশগুলোর কোনো ব্যাটারেরও এটি দ্রুততম টি-টোয়েন্টি সেঞ্চুরি।

আজ দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে টস জয়ের হাসি আফগানরা হাসলেও, ওই শেষ। এরপর অভিষেকের ব্যাটিং তাণ্ডবে চুপসে যায় আফগানরা। দ্বিতীয় বলেই চার, চতুর্থ বলে ছক্কা মেরে যে শুরুটা করেছিলেন তিনি, শেষ পর্যন্ত সেভাবেই ব্যাটিং করে যান ২৬ বছর বয়সী এই ব্যাটার। ১৬ বলে ফিফটির পর ৩০ বলে ৯টি চার ও ১০টি ছয়ে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিনি। তাঁর ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে পেছনে পড়ে যায় রোহিত শর্মার ৯ বছরের পুরোনো রেকর্ড। ২০১৭ সালে ইন্দোরে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৩৫ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক, যা এত দিন ভারতের পক্ষে দ্রুততম টি-টোয়েন্টি সেঞ্চুরির রেকর্ড ছিল।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অভিষেকের চেয়ে দ্রুততম সেঞ্চুরি আছে কেবল দুটি। ২০২৫ সালে বুলগেরিয়ার বিপক্ষে তুরস্কের মোহাম্মদ ফাহাদের (২৯ বলে) এবং ২০২৪ সালে সাইপ্রাসের বিপক্ষে এস্তোনিয়ার সাহিল চৌহানের (২৭ বলে)। তবে দুজনই আইসিসির সহযোগী দেশের হওয়ায় সংস্থার পূর্ণ সদস্য দেশের মধ্যে অভিষেকের সেঞ্চুরিটিই দ্রুততম।

সেঞ্চুরির পর অবশ্য বেশি সময় উইকেট থাকতে পারেননি অভিষেক। ৩৪ বলে ১০৮ রান করে আউট হয়ে যান তিনি। ভারত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে করে ২২১ রান।

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