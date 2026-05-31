এবার নেদারল্যান্ডসের কাছেও হার জ্যোতিদের

১২ জুন শুরু হতে যাওয়া মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে স্কটল্যান্ডে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলছে বাংলাদেশ। কিন্তু বিশ্বকাপের প্রস্তুতিমূলক এই তিন জাতি সিরিজে বাংলাদেশের প্রস্তুতিটা মোটেও ভালো হলো না। গত শনিবার প্রথম ম্যাচে স্বাগতিক স্কটল্যান্ডের কাছে ৮ উইকেটে হেরেছিলেন নিগার সুলতানা জ্যোতিরা। আর আজ নেদারল্যান্ডসের কাছে বাংলাদেশ নারী দলের হার ৮ রানে।
হেদার সিগার্সের অলরাউন্ড নৈপুণ্যের কাছেই মূলত হেরেছে বাংলাদেশ। ব্যাট হাতে ফিফটি ও বল হাতে নিয়েছেন ৩ উইকেট।
প্রতিপক্ষকে কম রানে বেঁধে ফেলার যে আশায় টস জিতে আগে ফিল্ডিং নিয়েছিল বাংলাদেশ, সেটা পূরণ হয়নি। হেদার সিগার্সের ৫২ রানের সুবাদে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৬২ রান তোলে নেদারল্যান্ডসের মেয়েরা। জবাবে বাংলাদেশ ২০ ওভার খেললেও ৮ উইকেটে ১৫৪ রানের বেশি তুলতে পারেনি।
লক্ষ্য তাড়ায় দলীয় ১৩ রানে দিলারা (৯) ও শারমিনকে (২) হারিয়ে শুরুতেই ধাক্কা খায় বাংলাদেশ। তাতে স্তিমিত হয়ে যায় রান তোলার গতি। শুরুর জোড়া ধাক্কা সামাল দেওয়ার আগে ব্যক্তিগত ২২ রান করে আউট হন জুয়াইরিয়া ফেরদৌস। চারে নেমে অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি ৭টি চার ও ১টি ছয়ে ৫১ বলে ৭৭ রান করলেও তা জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না।
শেষ ওভারে জয়ের জন্য বাংলাদেশের দরকার ছিল ১৮ রান। কিন্তু বোলার হেদার সিগার্স মাত্র ৯ রান দিয়ে জ্যোতিসহ, রিতু মনি (১৭) ও নাহিদা আক্তারকে (২) ফিরিয়ে ডাচ দলের জয় নিশ্চিত করেন।
এ যেন অচেনা বাংলাদেশ! মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে গত দুই আসরে একরকম বোতলবন্ধী করে রেখেছিল ভারতকে। কিন্তু এবার দেখা গেল উল্টোচিত্র। সেই ভারতের কাছে ৭ বছর পর আজ দেখতে হয়ছে পরাজয়ের মুখ। টানা তৃতীয় শিরোপার মিশনে আসা পিটার বাটলারের দল মাঠ ছেড়েছে ৩-০ গোলের হার নিয়ে।২৯ মিনিট আগে
ভারতের আহমেদাবাদে আজ আইপিএল ফাইনালের দিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) বার্ষিক বোর্ড সভায় অনুপস্থিত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অ্যাডহক কমিটির প্রধান তামিম ইকবাল। আইনি জটিলতায় কি তবে তামিম অনুপস্থিত আইসিসির বোর্ড সভায়?৩৯ মিনিট আগে
প্রায় ১১ ঘণ্টার দীর্ঘ ফ্লাইট শেষে রোববার বিকেলের মধ্যেই কানসাস সিটিতে পৌঁছাবে আলবিসেলেস্তেরা। যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে পা রাখার পর পুরো দল প্রথমবারের মতো হোটেল ক্যাম্পে একত্রিত হবে। আর সেখানে আগে থেকেই মায়ামিতে থাকা অধিনায়ক লিওনেল মেসি সরাসরি দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। এরপর সোমবার থেকে যুক্তারাষ্ট্রে শুরু হ৪ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপের আগে মারাকানা স্টেডিয়ামে ব্রাজিল জাতীয় দলের বিদায়ী ম্যাচ—এক সময় এটা ছিল নিয়মিত দৃশ্য। ১৯৫৪ থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যে সাতবার বিশ্বকাপ অভিযানে যাওয়ার আগে দেশের সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী এই মাঠে সমর্থকদের সামনে শেষবারের মতো খেলেছিল সেলেসাওরা। এরপর কেটে গেছে ২৮ বছর। অবশেষে কার্লো আনচেলত্তির ইচ্ছায় সেই পুর৪ ঘণ্টা আগে