১৬ কোটিতে বিক্রি রোনালদোর কার্ড, তবু শীর্ষে মেসি

ফুটবল স্মারক সংগ্রহের বাজারে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। এই পর্তুগিজ তারকার জুভেন্টাসে খেলার সময়ের ‘পানিনি কাবুম গ্রিন ১-অব-১’ কার্ডটি বিক্রি হয়েছে ১৩ লাখ ৫০ হাজার ডলারে। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১৬ কোটি ৫৩ লাখ টাকা। ফ্যানাটিকস কর্তৃপক্ষের বরাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ইএসপিএন।
কার্ড বিক্রিতে রোনালদো হৈ-চৈ ফেলে দিলেও এখনো এই তালিকার শীর্ষস্থানটি লিওনেল মেসির দখলে। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কের রুকি কার্ড বিক্রি হয়েছিল ১৫ লাখ ডলারে (প্রায় ১৮ কোটি ৩৬ লাখ টাকা)—যা এখনো সর্বকালের রেকর্ড হিসেবে টিকে আছে।
এর আগে প্রথমবার ১০ লাখ ডলারের সীমা ছাড়ায় ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি পেলের একটি রুকি কার্ড। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে সেটা বিক্রি হয়েছিল ১৩ লাখ ৩০ হাজার ডলারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, রোনালদোর এই কার্ডটি আলাদা করে নজর কাড়ার কারণ এর অতি-দুর্লভ ‘গ্রিন ১/১ সংস্করণ। বিশ্বে এই কার্ডটি একটিই তৈরি করা হয়েছিল— এমনটাই জানিয়েছে দ্য অ্যাথলেটিকস।
রোনালদোর এই কার্ডটি মূলত ২০১৮ সালের পানিনি কাবুম সেটের অংশ, যা পানিনি তৈরি করেছিল। ‘কমিক-স্টাইল’ আর্ট ডিজাইনের কারণে কাবুম সিরিজটি সংগ্রাহকদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই আলাদা মর্যাদা পেয়ে আসছে। অন্যদিকে কার্ড গ্রেডিং প্রতিষ্ঠান প্রফেশনাল স্পোর্টস অথেনটিকেটর রোনালদোর আগের একটি কার্ডকে ৭ গ্রেড এবং অটোগ্রাফকে ১০ গ্রেড দিয়েছিল, যা সর্বোচ্চ দামের রেকর্ড তৈরি করেছিল। তবে এবারের বিক্রি সেটাকে পেছনে ফেলেছে।
কাবুম সিরিজের সূচনা হয় ২০১৩-১৪ মৌসুমে বাস্কেটবল কার্ড দিয়ে, পরে ধীরে ধীরে ফুটবলসহ অন্যান্য খেলায় বিস্তৃত হয়। বর্তমানে রোনালদো সৌদি প্রো লিগে আল নাসরের হয়ে খেলছেন। সম্প্রতি রিয়াদের ক্লাবটির হয়ে শিরোপা জিতেছেন সিআরসেভেন। ২০২৬ বিশ্বকাপে দেখা যাবে তাঁকে। তাঁকে রেখেই চূড়ান্ত পরিকল্পনা সাজিয়েছেন কোচ রবার্তো মার্টিনেজ।
