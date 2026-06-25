Ajker Patrika
ফুটবল

ইতিহাস গড়ে নকআউটে দক্ষিণ আফ্রিকা

ক্রীড়া ডেস্ক    
ইতিহাস গড়ে নকআউটে দক্ষিণ আফ্রিকা
দক্ষিণ আফ্রিকার ফুটবলারদের উদযাপন। ছবি: সংগৃহীত

‘এ’ গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এই জয়ে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের নকআউটে জায়গা করে নিল আফ্রিকার প্রতিনিধিরা।

মেক্সিকোর মন্তেরে স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাস গড়ার নায়ক থাপেলো মাসেকো। তাঁর গোলেই জয় তুলে নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা।

বিষয়:

খেলাফুটবলদক্ষিণ আফ্রিকাফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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