সাংবাদিক মেসির নাম নিতেই বিরক্ত রোনালদো

উজবেকিস্তানের বিপক্ষে ৫-০ গোলের দাপুটে জয়ে জোড়া গোল করে নায়ক পর্তুগাল অধিনায়ক ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তবে ম্যাচ শেষে হিউস্টন স্টেডিয়ামের মিক্সড জোনে দেখা গেল তাঁর ভিন্ন রূপ। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসির নাম আসতেই বেশ বিরক্তি প্রকাশ করলেন ৪১ বছর বয়সী এই তারকা। সাংবাদিককে মাঝপথেই থামিয়ে দিয়ে এড়িয়ে যেতে চাইলেন তিনি।
মিক্সড জোনে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় টিএনটি স্পোর্টসের এক সাংবাদিক অন্য তারকাদের প্রসঙ্গ টেনে প্রশ্ন শুরু করেছিলেন। তিনি বলেন, ‘গতকাল লিওনেল মেসি দুটি গোল করেছেন, এমবাপ্পে... না, হালান্ড, আর তুমি প্রতিনিয়ত প্রমাণ করেই চলেছ যে...।’ কিন্তু এই তুলনামূলক প্রশ্নটি শেষ করতেই দেননি পর্তুগিজ অধিনায়ক। সেই সাংবাদিককে মাঝপথেই থামিয়ে দিয়ে বেশ বিরক্ত হয়ে রোনালদো বলেন, ‘এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও, অন্য প্রশ্ন করো...।’
যদিও পরে প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছেন রোনালদো। প্রশ্নটি ছিল— মেসি পারফর্ম করেছে, এমবাপ্পে পারফর্ম করেছে, হালান্ড এসেছে। আজ কি ক্রিস্টিয়ানো দেখাল যে সে এসে গেছে, সে পৌঁছে গেছে? জবাবে রোনালদো বলেন, ‘আমি সবসময়ই আসি। আগে হোক বা পরে, আমি ঠিকই সেখানে থাকি। তাই, আমার কাজ চালিয়ে যাওয়াই মূল বিষয়। আমি যা করি তার ওপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে যারা পরিশ্রম করে, ঈশ্বর তাদের সাহায্য করেন। আমার পুরো ক্যারিয়ারটাই এমন ছিল, কোনো কিছুই এটি পরিবর্তন করতে পারত না।’
এর আগে শুরুতে লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনার বিপক্ষে একটি স্বপ্নের ফাইনাল খেলার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়, তখনও বিষয়টিকে একপ্রকার উড়িয়ে দেন রোনালদো। প্রশ্নের কোনো যৌক্তিকতা খুঁজে না পেয়ে তিনি বলেন, ‘কী উত্তর দেব তা আমি জানি না, কারণ এই প্রশ্নটার কোনো... তেমন একটা অর্থ হয় না, তবে ঠিক আছে। এহ... এটা... এটা (ফাইনাল) চমৎকার হবে। কিন্তু আজকের দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল জেতা, যাতে গ্রুপ পর্ব পার হয়ে সামনের ম্যাচগুলোর জন্য প্রস্তুত হওয়া যায়। আমরা জানি কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে আমাদের একটি কঠিন ম্যাচ হতে যাচ্ছে, কিন্তু প্রধান লক্ষ্য ছিল গ্রুপ পর্ব পার হওয়া এবং আমরা তা অর্জন করেছি। আমি ভালো খেলেছি, গোল করেছি, দলকে সাহায্য করেছি। দল খুব ভালো খেলেছে এবং আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। ধন্যবাদ।’
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