Ajker Patrika
ফুটবল

ক্রীড়া ডেস্ক    
রিয়ালের চাকরি নিয়ে বেশি কিছু ভাবছেন না আরবেলোয়া
রিয়াল মাদ্রিদের কোচ হয়ে ব্যর্থতার গল্প লিখে চলেছেন আলভারো আরবেলোয়া। ছবি: এএফপি

দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই একের পর এক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের কোচ আলভারো আরবেলোয়া। ক্লাবকে সঠিক পথে ফেরানোর আশ্বাস দিলেও মাঠের ফল পক্ষে আসেনি। এ অবস্থায় দায়িত্ব নেওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এ বছরের জানুয়ারিতে স্প্যানিশ সুপার কাপে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার কাছে হেরে রিয়াল মাদ্রিদের দুঃস্বপ্নের শুরু। চ্যাম্পিয়নস লিগেও কোয়ার্টার ফাইনালে শেষ হয়ে যায় রিয়ালের পথচলা। লা লিগার শিরোপা জয়ও এক রকম অসম্ভব। এদিকে ফুটবল বিশ্বকাপ শেষে দিদিয়ের দেশম রিয়ালের কোচ হতে পারেন বলে শোনা যাচ্ছে। এমন অবস্থায় আরবেলোয়ার চাকরি সুতোয় ঝুলছে। যদিও তিনি এসব নিয়ে খুব একটা চিন্তিত নন।

লা লিগায় আজ রাতে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে আলাভেসের বিপক্ষে খেলবে রিয়াল মাদ্রিদ। এই ম্যাচের আগে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে যখন আরবেলোয়া আসেন, তখন প্রশ্ন উঠেছে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়েও। রিয়াল কোচ বলেন, ‘এসব ক্লাবের সিদ্ধান্ত। প্রতি সপ্তাহে ক্লাবের সঙ্গে আমার সরাসরি যোগাযোগ হয় এবং আমাদের মাঝে সম্পর্কটা দারুণ। এই মুহূর্তে আমি ভবিষ্যতের একটা বিষয় নিয়েই চিন্তিত। সেটা হলো আগামীকালের (আজ) ম্যাচ।’

এ বছরের জানুয়ারিতে জাবি আলোনসো পারস্পরিক সমঝোতায় সরে দাঁড়ানোর পর দায়িত্ব নেন আরবেলোয়া। আলোনসোর অধীনে রিয়াল ধারাবাহিক ছিল না। তিনি কোচ হওয়ার পর রিয়াল মাদ্রিদের ভক্ত-সমর্থকদের আশা বেড়েছিল ঠিকই। শেষ পর্যন্ত সবাইকে হতাশার সাগরে ডুবিয়েছেন আলোনসো।

আরবেলোয়ার শুরুটা হয়েছিল বাজেভাবে। অভিষেক ম্যাচেই দ্বিতীয় স্তরের দল আলবাসেতের কাছে হেরে কোপা দেল রের শেষ ষোলো থেকে বিদায় নেয় রিয়াল মাদ্রিদ। এরপর লা লিগা ও চ্যাম্পিয়নস লিগে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছিল লস ব্লাঙ্কোসরা। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিরতির পর আবার ছন্দপতন হয়।

৩১ ম্যাচে ২২ জয় ও চার ড্রয়ে ৭০ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগায় দ্বিতীয় স্থানে আছে রিয়াল মাদ্রিদ। ৭৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা। শিরোপার দৌঁড়ে ৯ পয়েন্টে পিছিয়ে থাকায় রিয়ালের সম্ভাবনা এখন কাগজে কলমে টিকে আছে। হাতে বাকি রয়েছে কেবল সাত ম্যাচ। লস ব্লাঙ্কোসদের এই মৌসুমটা খুব সম্ভবত কোনোরকম শিরোপা ছাড়াই শেষ হচ্ছে।

বিষয়:

খেলাফুটবলস্পেন ফুটবলরিয়াল মাদ্রিদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আ.লীগ নেতারা চাঁদাবাজিতে ব্যস্ত ছিলেন, মন্ত্রীরাও প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ পেতেন না: আব্দুল মোমেন

তৃতীয় মাত্রার জিল্লুরের সহধর্মিণী পেলেন বিএনপির মনোনয়ন

মির্জাপুরে মাটি খুঁড়ে মা ও নবজাতকের বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার

দুর্নীতি করলে ২৪ ঘণ্টাও থাকতে পারবে না, আজও একজনকে বিদায় দিয়েছি: শিক্ষামন্ত্রী

ছুরিকাহত জাতীয় ক্যানসার হাসপাতালের উপপরিচালক ঢামেকে ভর্তি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

