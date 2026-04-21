চার দলের ভাগ্য নির্ধারণ আজ

বাংলাদেশ ফেডারেশন কাপের গ্রুপপর্ব এখন শেষ পর্যায়ে। বিশেষ করে ‘বি’ গ্রুপে আজকের দুটি ম্যাচে লুকিয়ে আছে সমীকরণের মারপ্যাঁচ। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস, মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব এবং বাংলাদেশ পুলিশ এফসির ভাগ্য নির্ভর করছে এতে। এমনকি সব ম্যাচ শেষ করা ফর্টিস এফসিও খাতার বাইরে নেই।
আজ মঙ্গলবার কিংস অ্যারেনায় মুখোমুখি হবে টেবিলের শীর্ষে থাকা বাংলাদেশ পুলিশ এফসি ও শক্তিশালী বসুন্ধরা কিংস। ৩ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে পুলিশ। কিংসের বিপক্ষে মাত্র ১ পয়েন্ট বা ড্র করলেই তাদের নকআউট পর্ব নিশ্চিত। কিংসের বিপক্ষে সর্বশেষ দুই ম্যাচে জয়ের স্বাদ পেয়েছে তারা। তবে কিংসের লক্ষ্য পূর্ণ ৩ পয়েন্ট। ৫ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে থাকা কিংস যদি পুলিশকে হারাতে পারে, তবে তারা গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে যাবে।
কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে মোহামেডান মোকাবিলা করবে তলানির দল আরামবাগ ক্রীড়া সংঘকে। ৩ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের চারে থাকা মোহামেডানের জন্য জয়ের কোনো বিকল্প নেই। কারণ, সমান ৫ পয়েন্ট কিংস ও ফর্টিসেরও। আরামবাগকে হারালে সাদা-কালোদের পয়েন্ট হবে ৮, যা তাদের সরাসরি পরের রাউন্ডের টিকিট এনে দেবে। তবে ড্র করলে তাদের তাকিয়ে থাকতে হবে কিংস-পুলিশ ম্যাচের ফলাফলের দিকে।
পয়েন্ট টেবিলের সবচেয়ে নাটকীয় অবস্থানে আছে ফর্টিস এফসি। ৪ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে তাদের খেলা ইতিমধ্যে শেষ। কাগজে-কলমে তাদের সম্ভাবনা অনেকটাই ক্ষীণ। ফর্টিসের কপাল কেবল তখনই খুলবে, যদি দুই ম্যাচেই কিংস ও মোহামেডান বড় ব্যবধানে পরাজিত হয়। বিশেষ করে কিংসকে অন্তত ৩ গোলের ব্যবধানে হারতে হবে, তবেই গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে প্লে-অফে যাবে ফর্টিস।
আরামবাগ ইতিমধ্যে বিদায় নিলেও অন্য চার দলের জন্য দিনটি অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। দুটো ম্যাচই শুরু হবে বেলা পৌনে ৩টায়।
