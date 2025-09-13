Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

রিয়ালে প্রথমবার ‘চরম বাস্তবতা’ দেখলেন আলোনসো

ক্রীড়া ডেস্ক    
লম্বা সময়ের জন্য তারকা ডিফেন্ডারকে হারাল রিয়াল। ছবি: সংগৃহীত
লম্বা সময়ের জন্য তারকা ডিফেন্ডারকে হারাল রিয়াল। ছবি: সংগৃহীত

একজন কোচের পরিকল্পনা মাটি করে দেওয়ার জন্য কোনো খেলোয়াড়ের চোটই যথেষ্ট। রিয়াল মাদ্রিদের দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমবারের মতো সেই চরম বাস্তবতার মুখোমুখি হলেন জাবি আলোনসো। ইনজুরিতে পড়েছেন লস ব্লাঙ্কোসদের তারকা ডিফেন্ডার আন্তোনিও রুডিগার।

রিয়ালের মেডিকেল বিভাগ জানিয়েছে, বাঁ পায়ের মাংসপেশীতে চোট পেয়েছেন রুডিগার। এজন্য লম্বা সময়ের জন্য ছিটকে গেছেন ৩২ বছর বয়সী ফুটবলার। মার্কা ও এএস জানিয়েছে, চোটের কারণে আড়াই থেকে তিন মাসের মতো মাঠের বাইরে থাকতে হবে সাবেক চেলসি তারকাকে।

রুডিগারের চোট সম্পর্কে জানাতে গিয়ে এক বিবৃতিতে রিয়াল লিখেছে, ‘রুডিগার রেক্টাস ফেমোরিস মাসলে আঘাত পেয়েছেন।’

রুডিগারের চোট নিঃসন্দেহে অনেক বড় ধাক্কা রিয়ালের জন্য। এই সময়কালে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ ও স্প্যানিশ লা লিগার বেশকিছু ম্যাচ মিস করবেন জার্মান তারকা। চলমান মৌসুমে এখন পর্যন্ত রিয়ালের হয়ে মাত্র একটি লিগ ম্যাচে মাঠে নেমেছেন রুডিগার। চোটের কারণে গত মৌসুমেও বেশ ভুগতে হয়েছে তাকে।

লা লিগায় আজ রাতে রিয়াল সোসিয়েদাদের আতিথেয়তা নেবে রিয়াল। জায়ান্টদের চ্যাম্পিয়নস লিগ মিশন শুরু হবে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর। প্রতিপক্ষ মার্শেই। ২৭ সেপ্টেম্বর মাদ্রিদ ডার্বিতে মাঠ নামবে রিয়াল। ২৬ অক্টোবর মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতে তাদের প্রতিপক্ষ বার্সোলোনা। ইনজুরির কারণে নিশ্চিতভাবেই ম্যাচগুলোতে রুডিগারকে পাবে না রিয়াল।

বিষয়:

খেলাফুটবলরিয়াল মাদ্রিদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মেঘমল্লারের জবাবের পর ডাকসু ও বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যা লিখলেন শশী থারুর

জাতিসংঘে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রস্তাব বিপুল ভোটে পাস, বিপক্ষে ভোট দিল যারা

২০ শতাংশ অতিরিক্ত ভোটার কারা, প্রশ্ন অধ্যাপক মাফরুহী সাত্তারের

রপ্তানিতে দ্বিতীয় থেকে ১০ নম্বরে নামল চিংড়ি

উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরে মাহফুজকে হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে: নাহিদ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে যে ৫ পানীয়

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে যে ৫ পানীয়

রপ্তানিতে দ্বিতীয় থেকে ১০ নম্বরে নামল চিংড়ি

রপ্তানিতে দ্বিতীয় থেকে ১০ নম্বরে নামল চিংড়ি

মেঘমল্লারের জবাবের পর ডাকসু ও বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যা লিখলেন শশী থারুর

মেঘমল্লারের জবাবের পর ডাকসু ও বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যা লিখলেন শশী থারুর

সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

সম্পর্কিত

রিয়ালে প্রথমবার ‘চরম বাস্তবতা’ দেখলেন আলোনসো

রিয়ালে প্রথমবার ‘চরম বাস্তবতা’ দেখলেন আলোনসো

আলোচনা এক পাশে রেখে খেলা উপভোগের পরামর্শ ওয়াসিম আকরামের

আলোচনা এক পাশে রেখে খেলা উপভোগের পরামর্শ ওয়াসিম আকরামের

দর্শকদের সীমা অতিক্রম না করার অনুরোধ আকমলের

দর্শকদের সীমা অতিক্রম না করার অনুরোধ আকমলের

যে শর্তে বিশ্বকাপ খেলতে পারবেন নেইমার

যে শর্তে বিশ্বকাপ খেলতে পারবেন নেইমার