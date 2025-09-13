রিয়ালে প্রথমবার ‘চরম বাস্তবতা’ দেখলেন আলোনসো

ক্রীড়া ডেস্ক
একজন কোচের পরিকল্পনা মাটি করে দেওয়ার জন্য কোনো খেলোয়াড়ের চোটই যথেষ্ট। রিয়াল মাদ্রিদের দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমবারের মতো সেই চরম বাস্তবতার মুখোমুখি হলেন জাবি আলোনসো। ইনজুরিতে পড়েছেন লস ব্লাঙ্কোসদের তারকা ডিফেন্ডার আন্তোনিও রুডিগার।
রিয়ালের মেডিকেল বিভাগ জানিয়েছে, বাঁ পায়ের মাংসপেশীতে চোট পেয়েছেন রুডিগার। এজন্য লম্বা সময়ের জন্য ছিটকে গেছেন ৩২ বছর বয়সী ফুটবলার। মার্কা ও এএস জানিয়েছে, চোটের কারণে আড়াই থেকে তিন মাসের মতো মাঠের বাইরে থাকতে হবে সাবেক চেলসি তারকাকে।
রুডিগারের চোট সম্পর্কে জানাতে গিয়ে এক বিবৃতিতে রিয়াল লিখেছে, ‘রুডিগার রেক্টাস ফেমোরিস মাসলে আঘাত পেয়েছেন।’
রুডিগারের চোট নিঃসন্দেহে অনেক বড় ধাক্কা রিয়ালের জন্য। এই সময়কালে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ ও স্প্যানিশ লা লিগার বেশকিছু ম্যাচ মিস করবেন জার্মান তারকা। চলমান মৌসুমে এখন পর্যন্ত রিয়ালের হয়ে মাত্র একটি লিগ ম্যাচে মাঠে নেমেছেন রুডিগার। চোটের কারণে গত মৌসুমেও বেশ ভুগতে হয়েছে তাকে।
লা লিগায় আজ রাতে রিয়াল সোসিয়েদাদের আতিথেয়তা নেবে রিয়াল। জায়ান্টদের চ্যাম্পিয়নস লিগ মিশন শুরু হবে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর। প্রতিপক্ষ মার্শেই। ২৭ সেপ্টেম্বর মাদ্রিদ ডার্বিতে মাঠ নামবে রিয়াল। ২৬ অক্টোবর মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতে তাদের প্রতিপক্ষ বার্সোলোনা। ইনজুরির কারণে নিশ্চিতভাবেই ম্যাচগুলোতে রুডিগারকে পাবে না রিয়াল।
একজন কোচের পরিকল্পনা মাটি করে দেওয়ার জন্য কোনো খেলোয়াড়ের চোটই যথেষ্ট। রিয়াল মাদ্রিদের দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমবারের মতো সেই চরম বাস্তবতার মুখোমুখি হলেন জাবি আলোনসো। ইনজুরিতে পড়েছেন লস ব্লাঙ্কোসদের তারকা ডিফেন্ডার আন্তোনিও রুডিগার।
রিয়ালের মেডিকেল বিভাগ জানিয়েছে, বাঁ পায়ের মাংসপেশীতে চোট পেয়েছেন রুডিগার। এজন্য লম্বা সময়ের জন্য ছিটকে গেছেন ৩২ বছর বয়সী ফুটবলার। মার্কা ও এএস জানিয়েছে, চোটের কারণে আড়াই থেকে তিন মাসের মতো মাঠের বাইরে থাকতে হবে সাবেক চেলসি তারকাকে।
রুডিগারের চোট সম্পর্কে জানাতে গিয়ে এক বিবৃতিতে রিয়াল লিখেছে, ‘রুডিগার রেক্টাস ফেমোরিস মাসলে আঘাত পেয়েছেন।’
রুডিগারের চোট নিঃসন্দেহে অনেক বড় ধাক্কা রিয়ালের জন্য। এই সময়কালে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ ও স্প্যানিশ লা লিগার বেশকিছু ম্যাচ মিস করবেন জার্মান তারকা। চলমান মৌসুমে এখন পর্যন্ত রিয়ালের হয়ে মাত্র একটি লিগ ম্যাচে মাঠে নেমেছেন রুডিগার। চোটের কারণে গত মৌসুমেও বেশ ভুগতে হয়েছে তাকে।
লা লিগায় আজ রাতে রিয়াল সোসিয়েদাদের আতিথেয়তা নেবে রিয়াল। জায়ান্টদের চ্যাম্পিয়নস লিগ মিশন শুরু হবে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর। প্রতিপক্ষ মার্শেই। ২৭ সেপ্টেম্বর মাদ্রিদ ডার্বিতে মাঠ নামবে রিয়াল। ২৬ অক্টোবর মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতে তাদের প্রতিপক্ষ বার্সোলোনা। ইনজুরির কারণে নিশ্চিতভাবেই ম্যাচগুলোতে রুডিগারকে পাবে না রিয়াল।
এশিয়া কাপে আগামীকাল (১৪ সেপ্টেম্বর) মুখোমুখি হবে পাকিস্তান ও ভারত। মাঠের বাইরের বিভিন্ন আলোচনা উপেক্ষা করে দুই দলের ক্রিকেটারদের ম্যাচটি উপভোগ করার পরামর্শ দিয়েছেন পাকিস্তানের কিংবদন্তি ক্রিকেটার ওয়াসিম আকরাম।২ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার ম্যাচ মানেই টানটান উত্তেজনা। মাঠের লড়াই ছাপিয়ে সে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে দর্শকদের মাঝে। বাইশ গজে যখন দুই দলের ক্রিকেটাররা ব্যাট–বলের লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকেন, তখন গ্যালারিতে চলে দর্শকদের মাত্রাতিরিক্ত উন্মাদনা।২ ঘণ্টা আগে
লম্বা সময় ধরে ব্রাজিল জাতীয় দলের বাইরে আছেন নেইমার। খুব স্বাভাবিকভাবেই তারকা ফরোয়ার্ডের ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। শঙ্কার মাঝেই এবার নেইমারকে নিয়ে আশার কথা শোনালেন ব্রাজিলের প্রধান কোচ কার্লো আনচেলত্তি। জানিয়েছেন, ফিটনেস ঠিক থাকলেই নেইমারকে দলে ডাকবেন তিনি।৩ ঘণ্টা আগে
জাতীয় ক্রিকেট লিগ (এনসিএল) টি–টোয়েন্টি লিগের পর্দা উঠছে আগামীকাল। তার আগে আজ বগুড়ায় হয়ে গেল লিগের দ্বিতীয় পর্বের ট্রফি উন্মোচন অনুষ্ঠান। তবে খানিকটা অবাক করে ৮ দলের টুর্নামেন্টে উপস্থিত ছিলেন মাত্র ৪ দলের অধিনায়ক। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে—বাকি চারজন কোথায়?৪ ঘণ্টা আগে