ফুটবল ছেড়ে মসজিদের ইমাম হতে চান এই ডিফেন্ডার

পেশাদার ফুটবলের ব্যস্ততম অধ্যায় চলাকালেই এক ভিন্ন জীবনধারার কথা ভাবছেন মরক্কোর ডিফেন্ডার নুসাইর মাজরাউই। বিশ্বকাপের পরই বুটজোড়া তুলে রাখার কথা ভাবছেন ২৮ বছর বয়সী এই ফুটবলার। মসজিদের ইমাম হতে চান তিনি।
বর্তমানে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষ ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে খেলছেন মাজরাউই। পাশাপাশি তিনি মরক্কো দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবেও নিয়মিত পারফর্ম করে যাচ্ছেন। এমন সময়েই তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে দেওয়া মন্তব্য ফুটবল মহলে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
নিজের ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে মাজরাউই বলেন, ‘বিশ্বকাপের পর আমি হয়তো অবসর নিয়ে নিতে পারি। জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত। আমি পবিত্র কুরান মুখস্ত করতে চাই এবং একদিন কোনো মসজিদের ইমাম হতে চাই।’ এই বক্তব্যই ইঙ্গিত দিচ্ছে, খুব দ্রুতই পেশাদার ফুটবল থেকে সরে দাঁড়াতে পারেন এই ডিফেন্ডার।
মাজরাউইয়ের ফুটবল যাত্রা শুরু হয় আয়াক্স একাডেমি থেকে। ২০১৮ সালে ক্লাবটির মূল দলে অভিষেক হয় তাঁর। এরপর ২০২২ সালে যোগ দেন জার্মান ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখে। ২০২৪ সালের গ্রীষ্মকালীন দলবদলে ইউনাইটেডে যোগ দেন। ইংল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটির সঙ্গে তাঁর চুক্তি আছে ২০২৮ সাল পর্যন্ত।
২০২২ কাতার বিশ্বকাপে আফ্রিকার ইতিহাসের প্রথম দল হিসেবে সেমিফাইনালে খেলে মরক্কো। সে বিশ্বকাপে মরক্কানদের দলের গুরুত্বপূর্ণ সদমস্য ছিলেন মাজরাউই; খেলেছেন পাঁচটি ম্যাচ। উত্তর আমেরিকায় চলমান বিশ্বকাপেও দলটির গুরুত্বপূর্ণ মুখ তিনি। প্রথম দুই ম্যাচেই শুরুর একাদশে ছিলেন মাজরাউই।
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