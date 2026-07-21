বাংলাদেশ সিরিজ দিয়েই ফিরছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক, বাদ কারা

আগস্টে বাংলাদেশকে আতিথেয়তা দেবে অস্ট্রেলিয়া। তাসমান পাড়ের দেশে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে যাবে বাংলাদেশ। সেই সিরিজ দিয়েই অধিনায়ক হয়ে ফিরছেন প্যাট ক্যামিন্স। সঙ্গে ফিরেছেন জশ হ্যাজলউড ও নাথান লায়নও। তিন তারকা ফেরায় অ্যাশেজ থেকে কয়েক জন ক্রিকেটার বাদ পড়েছেন।
ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) আজ সকালে বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য ১৩ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে। এই সিরিজ দিয়ে দীর্ঘ বিরতির পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরছেন কামিন্স, হ্যাজলউড ও লায়ন। তাতে বাদ পড়েছেন মাইকেল নেসার, ব্রেন্ডন ডগেট ও টড মার্ফি। এই ত্রয়ী সবশেষ ২০২৫-২৬ মৌসুমের অ্যাশেজের দলে ছিলেন।
কামিন্স ও লায়ন সবশেষ খেলেছেন গত বছরের ডিসেম্বরে অ্যাশেজে অ্যাডিলেড টেস্টে। কামিন্স শুধু অ্যাডিলেড টেস্টই খেলেছেন। লায়ন সবশেষ ২০২৫-২৬ অ্যাশেজে খেলেছেন দুই টেস্ট। চোটে পড়ায় মূলত তাঁরা অ্যাশেজে নিয়মিত খেলতে পারেননি। পিঠের চোট কাটিয়ে অ্যাডিলেড টেস্টে ফিরলেও অ্যাশেজ নিশ্চিত হওয়ায় পরের দুই টেস্টের দল থেকে কামিন্সকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। আর লায়ন অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্টে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়ায় করতে হয়েছে অস্ত্রোপচার।
কামিন্স-হ্যাজলউড অবশ্য এ বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও খেলতে পারেননি। আইসিসির এই ইভেন্টে অস্ট্রেলিয়া বিদায় নিয়েছিল সুপার এইট থেকে। হ্যাজলউড আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবশেষ খেলেছেন গত বছরের অক্টোবরে ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে।
বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে পেস বোলিং বিভাগে আছেন মিচেল স্টার্ক ও স্কট বোল্যান্ডের মতো তারকা বোলারও। সঙ্গে আছেন দুই পেস বোলিং অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন ও বিউ ওয়েবস্টার। ব্যাটিং লাইনআপে আছেন ট্রাভিস হেড, মারনাস লাবুশেন, অ্যালেক্স ক্যারির মতো অভিজ্ঞরা।
আগস্টে হতে যাওয়া দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ দিয়ে ১৮ বছর পর অস্ট্রেলিয়ার মাঠে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। সবশেষ ২০০৮ সালে অস্ট্রেলিয়ায় তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলে সবকটিতেই হেরেছিল বাংলাদেশ। এবারের টেস্ট সিরিজ ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রের অংশ।১৩ আগস্ট ডারউইনে শুরু হচ্ছে প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয় টেস্টের ভেন্যু ম্যাকে। এই ম্যাচ মাঠে গড়াবে ২২ আগস্ট। আট ম্যাচে সাত জয়ে ৮৭.৫০ শতাংশ সফলতার হার নিয়ে সবার ওপরে অস্ট্রেলিয়া।
টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের বর্তমান চক্রে চারে থাকা বাংলাদেশের সফলতার হার ৫৮.৩৩ শতাংশ। বর্তমান চক্রে চার ম্যাচ খেলে জিতেছে দুই টেস্ট। এ বছরের মে মাসে বাংলাদেশ ঘরের মাঠে পাকিস্তানকে ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছে। বর্তমান চক্রে নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ একটি করে টেস্ট হেরেছে ও ড্র করেছে।
বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার দল
প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), স্কট বোল্যান্ড, অ্যালেক্স ক্যারি, ক্যামেরন গ্রিন, জশ হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, মারনাস লাবুশেন, নাথান লায়ন, স্টিভ স্মিথ, মিচেল স্টার্ক, জেক ওয়েদারাল্ড, বিউ ওয়েবস্টার
লিওনেল মেসি, ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, কিলিয়ান এমবাপ্পে, হ্যারি কেইন, আর্লিং হালান্ডদের সবাই চেনে। রোনালদোকে বাদ দিলে মাত্রই শেষ হওয়া বিশ্বকাপে প্রত্যাশামতো আলোও ছড়িয়েছেন তাঁরা। কিন্তু প্রাক্-টুর্নামেন্টে আলোচনায় না থাকা বেশ কয়েকজন তারকাও আলো ছড়িয়েছেন এবারের বিশ্বকাপে।৮ ঘণ্টা আগে
শিরোপা ধরে রাখতে না পারার দুঃখে কাতর আর্জেন্টিনা ফুটবল দল। নিউজার্সিতে গতকাল বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হারের পর পেয়েছে আরেক ধাক্কা। ফিফা র্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর স্থান হাতছাড়া হয়ে গেছে লিওনেল স্কালোনির দলের। তাঁদেরই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিল পেয়েছে সুসংবাদ।১২ ঘণ্টা আগে
আর্জেন্টিনা-স্পেন ফাইনাল শেষ হওয়ার পরও আলোচনা যেন থামছে না। ১-০ গোলে জিতে স্পেন এরই মধ্যে দেশে ফিরেছে। তবে যে ফাইনাল ঘিরে মারামারি-হাতাহাতি হয়েছে, তা নিয়ে কথাবার্তা কি এত সহজে থামে! লিওনেল স্কালোনির দলের বিরুদ্ধে এবার তদন্ত করতে যাচ্ছে ফিফা।১২ ঘণ্টা আগে
ফাইনালের আগের দিন শনিবার তুমুল বজ্রসহ বৃষ্টি নিউইয়র্ক-নিউজার্সিতে। বর্ষণমুখর দুপুরে নিউজার্সির মিডিয়া সেন্টারে এল আর্সেন ওয়েঙ্গারের নেতৃত্বে ফিফার টেকনিক্যাল স্টাডি কমিটি (টিএসজি)। এক ঘণ্টার আয়োজনের ৪০ মিনিটে ইয়ুর্গেন ক্লিন্সমান-পাবলো জাবালেতাদের মতো ফুটবল পণ্ডিতরা ২০২৬ বিশ্বকাপের টেকনিক্যাল দিকগুলো১৩ ঘণ্টা আগে