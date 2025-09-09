Ajker Patrika
৯ গোলের রোমাঞ্চে ইসরায়েলের বিপক্ষে ইতালির জয়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১: ৩২
ইসরায়েলকে ৫-৪ গোলে হারিয়েছে ইতালি। ছবি: এএফপি
সমানে সমানে লড়াই বলতে যা বোঝায়, ইতালি-ইসরায়েল ম্যাচে হয়েছে ঠিক তেমনটাই। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ৯০ মিনিটের ম্যাচে হয়েছে ৯ গোল। টানটান উত্তেজনায় ভরপুর এই ম্যাচে শেষ হাসি হেসেছে ইতালিয়ানরা।

হাঙ্গেরির নাগিয়েরদি স্টেডিয়ামে গত রাতে ‘আই’ গ্রুপের ইতালি-ইসরায়েল ম্যাচ হয়েছে। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ইসরায়েলকে ৫-৪ গোলে হারিয়েছে ইতালি।

৯ গোলের ৭ গোলই ইতালির। কারণ, এর মধ্যে যে রয়েছে আজ্জুরিদের দুটি আত্মঘাতী গোলও। রুদ্ধশ্বাস জয়ে গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে উঠেছে ইতালি।

ইতালি-ইসরায়েল ম্যাচে যে দুই দুলই সমানে সমানে লড়াই করেছে, সেটার পক্ষে কথা বলছে পরিসংখ্যানও। ৫৪ শতাংশ বল দখল রেখে প্রতিপক্ষের লক্ষ্য বরাবর ৭ শট নিয়েছে ইতালি। অন্যদিকে ইসরায়েলের দখলে বল ছিল ৪৬ শতাংশ। তারাও ইতালির লক্ষ্য বরাবর নিয়েছে ৭ শট। রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে প্রথম গোল হয় ১৬ মিনিটে। ইতালির মিডফিল্ডার ম্যানুয়েল লোকাতেল্লি আত্মঘাতী গোল করে এগিয়ে দেন ইসরায়েলকে। সমতায় ফিরতে ২৪ মিনিট লেগেছে ইতালির। ৪০ মিনিটে সমতাসূচক গোল করেন ইতালিয়ান ফরোয়ার্ড ময়েজ কিন। ১-১ গোলে শেষ হয় প্রথমার্ধের খেলা।

দ্বিতীয়ার্ধে গোলের বন্যা বইয়ে দেয় দুই দলই। ৫২ মিনিটে মিডফিল্ডার দোর পেরেৎজ গোল করে এগিয়ে দেন ইসরায়েলকে। দ্রুতই ব্যবধান ২-২ করে ফেলেছে ইতালি। ৫৪ মিনিটে কিনের দ্বিতীয় গোলে সমতায় ফেরে ইতালি। ৫৮ মিনিটে মাতেও পলিতানো এগিয়ে দেন ইতালিকে। ৮১ মিনিটে গিয়াকোমো রাসপাদোরির গোলে ৪-২ ব্যবধানে এগিয়ে যায় আজ্জুরিরা।

ম্যাচের শেষ দিকে নাটকীয়তা আরও জমে ওঠে। ৮৭ মিনিটে আলেহান্দ্রো বাস্তোনির আত্মঘাতী গোলে ব্যবধান কমাতে পারে ইসরায়েল। ৮৯ মিনিটে পেরেৎজের দ্বিতীয় গোলে ৪-৪ সমতা করে ফেলে ইসরায়েল। একেবারে শেষভাগে এসে সব সমীকরণ ওলটপালট করে দেয় ইতালি। ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ১ মিনিটে গোল করেন ইতালি মিডফিল্ডার সান্দ্রো তোনালি। ৫-৪ গোলের জয়ে ৯ পয়েন্ট নিয়ে ‘আই’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকায় দুইয়ে ইতালি। সমান ৯ পয়েন্ট হলেও তিনে ইসরায়েল। ১২ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে সবার ওপরে নরওয়ে। ইতালি, নরওয়ে দুটি দলই চারটি করে ম্যাচ খেলেছে। পাঁচ ম্যাচ খেলেছে ইসরায়েল।

এদিকে ৪ ম্যাচে পূর্ণ ১২ পয়েন্ট নিয়ে ‘এল’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ক্রোয়েশিয়া। জাগরেবের মাকসিমির স্টেডিয়ামে মন্টেনেগ্রোকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ক্রোয়েশিয়া। ক্রোয়াটদের গোল তিনটি করেন ক্রিস্টিয়ান জ্যাকিচ, আন্দ্রেজ ক্র্যামারিচ ও ইভান পেরিসিচ। মন্টেনেগ্রোর এভিন কুচ করেছেন আত্মঘাতী গোল। চেক প্রজাতন্ত্রের পয়েন্ট ১২ হলেও গোল ব্যবধানের কারণে দুইয়ে তারা। ‘এল’ গ্রুপের এই দল খেলেছে পাঁচ ম্যাচ।

ইতালি সবশেষ ফুটবল বিশ্বকাপে খেলেছে ২০১৪ সালে। পরবর্তীতে ২০১৮, ২০২২ সালে বাছাইপর্বে ব্যর্থ হওয়ায় মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। এবারের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বটা তাদের জন্য খুব চ্যালেঞ্জিং। বাছাইপর্বে তাদের পরের ম্যাচ ১১ অক্টোবর। লিলিকুলা স্টেডিয়ামে এস্তোনিয়ার মুখোমুখি হবে ইতালি।

