ফ্রান্সের ফুটবলে তুলকালাম, ২৭ খেলোয়াড়ের ২৪ জনকেই লাল কার্ড

ফুটবলের মাঠ রণক্ষেত্রে পরিণত হওয়ার ঘটনা নতুন কিছু নয়। দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবলে সংঘর্ষ এত তীব্র আকার ধারণ করে যে লাল কার্ড তো দেখানো হয়ই। এমনকি বাধ্য হয়ে ম্যাচ বাতিল করা হয়। ফ্রান্সের ঘরোয়া ফুটবলেও দেখা গেছে তেমন তুলকালাম ঘটনা।
ফ্রান্সের মরবিহান শহরে ঘরোয়া ফুটবলের গিলিয়ার্স-মোরন ম্যাচে ২৪ ফুটবলারকে লাল কার্ড দেখানো হয়েছে। ফরাসি সংবাদপত্র আউস্ট ফ্রান্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৩১ মার্চ অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে অংশ নিয়েছিলেন ২৭ ফুটবলার। লাল কার্ড দেখা ২৪ ফুটবলারের ১৩ ফুটবলার গিলিয়ার্সের এবং মোরনের ছিলেন ১১ ফুটবলার।
মোরন-গিলিয়ার্স ম্যাচে শেষ বাঁশি বাজার পর মোরনের এক খেলোয়াড়ের বাবা মাঠে ঢুকে তাঁর ছেলেকে রক্ষা করতে গেলেই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, এই সংঘর্ষে অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণকারীদের অনেকে লাঠি ব্যবহার করেছিলেন। পরে ফ্রান্সের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ন্যাশনাল গেন্ডারমারি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও ততক্ষণে মারামারি প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল।
মোরন-গিলিয়ার্স ম্যাচে ২৪ লাল কার্ড দেখানোর ঘটনায় আঞ্চলিক শৃঙ্খলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে এই ঘটনার পর্যালোচনা করা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাতে করে দুই ক্লাবের ওপর কঠোর শাস্তি আরোপ করা হতে পারে। ২৪ লাল কার্ডের এই ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র হয়েছে।
