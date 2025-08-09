ঋতুপর্ণাকে বাড়ি উপহার দেবে বিসিবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ নারী ফুটবলে এখন আলোচিত মুখ ঋতুপর্ণা চাকমা। তাঁর ফুটবল নৈপুণ্যে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ জায়গা করে নিয়েছে নারী এশিয়ান কাপে। এরপর উঠে আসে তাঁর পারিবারিক জীবনের সংগ্রামের গল্প। তাঁকে নতুন বাড়ি উপহার দিচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।
রাঙামাটির কাউখালী উপজেলায় বাঁশের বেড়ার একটি বাড়িতে পরিবার নিয়ে থাকেন ঋতুপর্ণা। সেখানে যেতে পাড়ি দিতে হয় দুর্গম পথ। ২০২৪ সাফ জয়ের পর স্থানীয় প্রশাসনের কাছ থেকে বাড়ি করার জন্য জমি পেয়েছিলেন এই ফুটবলার। কিন্তু সেই জমিতে এখনো বাড়ি নির্মাণের কাজ শুরু হয়নি। নিজ জেলায় তাঁকে এবার বাড়ি বানিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে বিসিবি। আজ বোর্ড সভার পর বিষয়টি নিশ্চিত করেন বিসিবির মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান ইফতিখার রহমান মিঠু।
বাড়ি নির্মাণের কাজ কীভাবে কবে শুরু হবে তা অবশ্য জানায়নি বিসিবি। ভুটানের লিগ থেকে কয়েকদিনের বিরতি নিয়ে বর্তমানে ঢাকায় আছেন ঋতুপর্ণা। পরশু ফের ভুটানে যাবেন এই ফরোয়ার্ড। বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্যাম্প শুরু হওয়ার আগে আপাতত ব্যস্ত থাকবেন ভুটানের লিগ নিয়ে।
গত মাসে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে মিয়ানমারকে ২-১ গোলে হারায় বাংলাদেশ। সেই ম্যাচে জোড়া গোল করেন ঋতুপর্ণা। তাঁর দুটি গোল বাংলাদেশকে এনে দেয় মার্চে অস্ট্রেলিয়ায় এশিয়ান কাপের টিকিট।
