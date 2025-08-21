Ajker Patrika
ভুল আংটি দিয়ে প্রেমিকাকে ‘প্রপোজ’-এর অভিযোগ রোনালদোর বিরুদ্ধে

জর্জিনাকে দেওয়া রোনালদোর আংটি নিয়ে চলছে বিতর্ক। ছবি: এএফপি
জর্জিনা রদ্রিগেজের সঙ্গে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পরিচয় তো আজকের নয়। রোনালদো-রদ্রিগেজ জুটি একে অপরকে চেনেন ৯ বছর ধরে। দীর্ঘ সময় ধরে পরিচিত এই প্রেমিকাকে বিয়ের প্রস্তাব রোনালদো দিয়েছেন গত সপ্তাহে।

জর্জিনাকে একটি আংটি দিয়ে গত সপ্তাহে তাঁর সঙ্গে বাগদান সেরেছেন রোনালদো। এই আংটি নিয়ে এরপর থেকে শুরু হয়েছে নানারকম আলোচনা। আংটির দাম, এর ওপর বসানো রত্নটি কোন পাথরের—এসব নিয়ে শোনা যাচ্ছে নানা কথাবার্তা। গয়না বিশেষজ্ঞরা আংটিটিকে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা শুরু করেছেন। কেউ মনে করছেন, আংটিতে ডিমের আকৃতির মতো করে কাটা হীরকখণ্ড ২২ ক্যারেটের বেশি হবে। কেউ ২৫ থেকে ৩০ ক্যারেট মনে করছেন এই হীরকখণ্ডকে। সেক্ষেত্রে হীরকখণ্ডের সর্বনিম্ন দাম হতে পারে ২০ লাখ ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ২৪ কোটি ২৭ লাখ টাকা। ৪০ লাখ ডলার (বাংলাদেশি ৪৮ কোটি ৫৪ লাখ টাকা) হতে পারে সর্বোচ্চ দাম।

রোনালদোর এই আংটি নিয়ে হুয়ানা গার্সিয়া সানচেজ নামে স্পেনের এক গয়না বিশেষজ্ঞ বিতর্ক উস্কে দিয়েছেন। ইতালির ‘কোরিরি ডেলো স্পোর্ট’ নামে এক ক্রীড়া সংবাদপত্রে সানচেজ বলেন, ‘বাগদানের আংটি হওয়ার জন্য যে শর্ত পূরণ করার দরকার, রোনালদোর উপহার দেওয়া আংটি তা পূরণ করতে পারেনি। রোনালদোর দেওয়া আংটি আকারে বড় ও ভারী। ৪০ ক্যারেট হতে পারে ওজন। আংটি নয়, তখন সেটাকে নেকলেস মনে হয়। হাতে পরতে অস্বস্তি লাগে। সেটিং ঠিক আছে। তবে বাকিগুলো ত্রুটিপূর্ণ।’ সানচেজ যা বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে জর্জিনাকে উপহার দেওয়া রোনালদোর আংটিটি আসলে ককটেল রিং।

১১ আগস্ট ইনস্টাগ্রামে জর্জিনার দেওয়া এক পোস্টে জানা যায় রোনালদো-জর্জিনার বাগদানের ব্যাপারে। উপহার পাওয়া আংটি পরে সেই হাত রেখেছিলেন রোনালদোর হাতের ওপর। এই ছবি জর্জিনা পোস্ট করে ক্যাপশন দিয়েছিলেন, ‘আমি রাজি। এই জীবন কেন, পরের জন্মেও তোমাকে চাই।’ বিয়ের আংটি থেকে আলাদা করতে ককটেল আংটি ডান হাতে পরা হয়। কিন্তু জর্জিনা আংটিটি পরেছিলেন বাঁ হাতে। বাগদান সম্পন্ন হলেও রোনালদো-জর্জিনার বিয়ের

তারিখ সম্পর্কে এখনো কিছু জানা যায়নি।

