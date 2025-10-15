Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

ভারত ম্যাচে নেই ফাহামিদুল, জামাল বলছেন গোল হজম করা যাবে না

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
: হংকং ম্যাচে রাকিবের সমতাসূচক গোলের পর বাংলাদেশ অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়ার উল্লাস। ছবি: বাফুফে
হংকংয়ের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ খেলে দুপুর ১২টার দিকে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ দল। তবে দলের সঙ্গে ছিলেন না হামজা চৌধুরী, শমিত শোম ও ফাহামিদুল ইসলাম। হংকং থেকেই নিজ নিজ গন্তব্যে চলে যান প্রবাসী এই ফুটবলাররা।

ঘরের মাটিতে ৪-৩ গোলে হারলেও অ্যাওয়ে ম্যাচে গতকাল হংকংয়ের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করেছে বাংলাদেশ। যদিও সেই ড্র বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশের পরের ম্যাচ ঘরের মাঠে ১৮ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে। সেই ম্যাচে খেলতে পারবেন না ফাহামিদুল ইসলাম। গতকাল হংকংয়ের বিপক্ষে ও জুনে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচে হলুদ কার্ড দেখেন তিনি। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের বাইলজ অনুযায়ী, কোনো ফুটবলার দুটি হলুদ কার্ড দেখলে পরের ম্যাচে নিষিদ্ধ থাকবেন। ফাহামিদুলের ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছে।

ভারত ম্যাচ নিয়ে বিমানবন্দরে জামাল ভূঁইয়া বলেন, ‘পরের ম্যাচটা ভারতের বিপক্ষে। এটা একটা ঐতিহাসিক দ্বৈরথ, এখানে গোল হজম করলে সমস্যা হয়। আগে দুইটা লিগ ম্যাচ খেলার পর চিন্তা করব কীভাবে ভারতের বিপক্ষে খেলব।’

শুরুর একাদশে না থাকলেও হংকংয়ের বিপক্ষে বদলি নামার সময় কী ভাবনা ছিল জামালের, ‘আমি ফাহামিদুলকে বলেছি, আমরা যখন নামব তখন খেলায় পরিবর্তন আনতে হবে। কারণ, দল এখন ভালো খেলছে না। ফাহামিদুল ইতিবাচক ছিল, আমিও ইতিবাচক ছিলাম। তারা লাল কার্ড দেখেছে, আমরাও গোল পেয়েছি। দ্বিতীয় গোলটা আমরা প্রায় পেয়েই যাচ্ছিলাম, কিন্তু হয়নি। তবে দ্বিতীয়ার্ধে যারা নেমেছে, তারা ভালো করেছে।’

জিততে না পারার আক্ষেপে জামাল আরও বলেন, ‘প্রথমার্ধ ভালো হয়নি, দ্বিতীয়ার্ধে যখন বদলি করা হয়, খেলায় পরিবর্তন এসেছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা দ্বিতীয় গোল করতে পারিনি। এটা একটু খারাপ লাগছে, তবে দ্বিতীয়ার্ধে আমরা ভালো খেলেছি।’

জামালদের এখন নেমে পড়তে হবে ক্লাব ফুটবলের ব্যস্ততায়। ১৯ ও ২০ অক্টোবর মাঠে গড়াবে বাংলাদেশ ফুটবল লিগের দ্বিতীয় রাউন্ড।

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবল
