ফুটবল

বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম ফুটবল ম্যাচ দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম ফুটবল ম্যাচ দেখবেন কোথায়
ম্যাচের আগে বাংলাদেশ দলের শেষ মুহূর্তের অনুশীলন। ছবি: বাফুফে

অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপ ফুটবলে আজ ভিয়েতনামের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। গ্রুপ পর্বে নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচ হেরে খাদের কিনারায় তারা। পরের পর্বে যেতে ভিয়েতনামকে হারাতেই হবে তাদের। বাংলাদেশের বাঁচা-মরার ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যা সাতটায়। সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশকিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ফুটবল

অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপ

বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম

রাত ৮টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

কোয়ার্টার ফাইনাল: প্রথম লেগ

রিয়াল-বায়ার্ন

রাত ১টা, সরাসরি

স্পোটিং সিপি-আর্সেনাল

রাত ১টা, সরাসরি

সনি লিভ

ক্রিকেট

আইপিএল

রাজস্থান-মুম্বাই

রাত ৮টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১ ও ৩

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবল
সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী গ্রেপ্তার, নেওয়া হয়েছে ডিবি কার্যালয়ে

ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, যুদ্ধ বন্ধে ইরানের পাল্টা ১০ দফা

সরকারের প্রথম একনেক সভায় ৪৮৩.৪৩ কোটি টাকার পাঁচ প্রকল্প অনুমোদন

খাবারের জন্য রক্ত বিক্রি করা এই বিলিয়নিয়ারের জীবনের ৬ শিক্ষা

দেশের শীর্ষ ২০ ঋণখেলাপি প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশ্যে, তালিকায় আছে যারা

এলাকার খবর
Loading...

ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, যুদ্ধ বন্ধে ইরানের পাল্টা ১০ দফা

ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, যুদ্ধ বন্ধে ইরানের পাল্টা ১০ দফা

পুলিশি হেফাজতে বাবা-ছেলের মৃত্যু, ভারতে ৯ পুলিশ সদস্যের মৃত্যুদণ্ড

পুলিশি হেফাজতে বাবা-ছেলের মৃত্যু, ভারতে ৯ পুলিশ সদস্যের মৃত্যুদণ্ড

মালয়েশিয়া পাচারকালে বিমানবন্দরে ১২০ কেজি ওষুধ আটক

মালয়েশিয়া পাচারকালে বিমানবন্দরে ১২০ কেজি ওষুধ আটক

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে বিচারকেরা ঐক্যবদ্ধ: বিবৃতি

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে বিচারকেরা ঐক্যবদ্ধ: বিবৃতি

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা শামছুল ইসলামের দায়িত্ব বাড়ল

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা শামছুল ইসলামের দায়িত্ব বাড়ল

বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম ফুটবল ম্যাচ দেখবেন কোথায়

বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম ফুটবল ম্যাচ দেখবেন কোথায়

সাকিব জানালেন, রাজনীতি করবেন খেলা ছাড়ার পর

সাকিব জানালেন, রাজনীতি করবেন খেলা ছাড়ার পর

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভারত সফরের দিকে তাকিয়ে বিসিবিও

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভারত সফরের দিকে তাকিয়ে বিসিবিও

বাংলাদেশি আম্পায়ারের কাছে হেরেই গেলেন রিশাদ

বাংলাদেশি আম্পায়ারের কাছে হেরেই গেলেন রিশাদ