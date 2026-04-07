বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম ফুটবল ম্যাচ দেখবেন কোথায়

অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপ ফুটবলে আজ ভিয়েতনামের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। গ্রুপ পর্বে নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচ হেরে খাদের কিনারায় তারা। পরের পর্বে যেতে ভিয়েতনামকে হারাতেই হবে তাদের। বাংলাদেশের বাঁচা-মরার ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যা সাতটায়। সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশকিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ফুটবল
অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপ
বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম
রাত ৮টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
কোয়ার্টার ফাইনাল: প্রথম লেগ
রিয়াল-বায়ার্ন
রাত ১টা, সরাসরি
স্পোটিং সিপি-আর্সেনাল
রাত ১টা, সরাসরি
সনি লিভ
ক্রিকেট
আইপিএল
রাজস্থান-মুম্বাই
রাত ৮টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও ৩
ক্রিকেট ছাড়ার পর রাজনীতিতে জড়াতে চান সাকিব আল হাসান। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া বার্তায় এমনটাই জানিয়েছেন এই তারকা অলরাউন্ডার। দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতেই রাজনীতিতে জড়াতে চান তিনি।১ ঘণ্টা আগে
পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান আজ যাচ্ছেন দিল্লিতে। তাঁর এই সফরটি শুধু বাংলাদেশ-ভারতের টেকসই রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্র তৈরির গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সফরের দিকে তাকিয়ে ক্রীড়াঙ্গনও, বিশেষ করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।১ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগেই এখন আম্পায়ারিং করতে দেখা যায় শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকতকে। চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তাঁর সিদ্ধান্তকে খুব কম সময়েই বদলাতে পারেন ক্রিকেটাররা। আজ রিশাদ হোসেনও হার মেনে গেলেন সৈকতের কাছে।১৩ ঘণ্টা আগে
বিয়ে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে সম্প্রতি এক পোস্ট দেওয়ার পর ইমাম-উল-হক বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে গিয়েছেন। অনেকেই পাকিস্তানি তারকা ক্রিকেটারের বৈবাহিক জীবন নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করতে থাকেন। এবার তিনি মুখ খুলেছেন। পাকিস্তানি বাঁহাতি ব্যাটারের দাবি, অনেকেই না জেনে বুঝে কথাবার্তা বলেছেন।১৪ ঘণ্টা আগে