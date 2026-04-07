হঠাৎ কোথায় হারালেন রিশাদ

বিগ ব্যাশে বল হাতে দুর্দান্ত ছিলেন রিশাদ হোসেন। হোবার্ট হারিকেনসের হয়ে ১১ ইনিংসে নিয়েছিলেন ১৫ উইকেট। ওভারপ্রতি খরচ করেন ৭.৮২ রান। বিগ ব্যাশে মনে রাখার মতো একটা মৌসুম শেষ করে পাকিস্তান সুপার লিগে নিজেকে হারিয়ে খুঁজছেন রিশাদ।
এবারের পিএসএলে রিশাদের ঠিকানা নবাগত ফ্র্যাঞ্চাইজি পিন্ডিজ। নিজেদের প্রথম চার ম্যাচেই রিশাদের ওপর ভরসা রাখেন দলটির অধিনায়ক মোহাম্মদ রিজওয়ান। কিন্তু আস্থার প্রতিদান তো দিতেই পারেননি; উল্টো খরুচে বোলিংয়ে হতাশ করছেন বাংলাদেশি স্পিনার। এখন পর্যন্ত খেলা চার ম্যাচে ১৪ ওভার বোলিং করেছেন রিশাদ; দিয়েছেন ১৫৫ রান। উইকেট নিয়েছেন মাত্র দুটি। এমন পরিসংখ্যান রিশাদের নামের সঙ্গে বেশ বেমানান।
নিজেদের সবশেষ ম্যাচে গতকাল মুলতান সুলতানসের কাছে ৭ উইকেটে হেরেছে পিন্ডিজ। নিজের খেলা চার ম্যাচের মধ্যে এদিন বল হাতে সবচেয়ে বেশি খরুচে ছিলেন রিশাদ। ৩ ওভারে বিনা উইকেটে ৪৬ রান দেন তিনি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৪ রান দেন রিশাদের সতীর্থ মোহাম্মদ আমির খান। তাও ৪ ওভারে।
এর আগে প্রথম ম্যাচে পেশোয়ার জালমির বিপক্ষে ৪ ওভারে ৩৫ রান দেন রিশাদ; তুলে নেন ১ উইকেট। করাচি কিংসের বিপক্ষে কোনো উইকেট পাননি। ৪ ওভারে খরচ করেন ৩৮ রান। এই ম্যাচেই তুলনামূলক কম খরুচে ছিলেন রিশাদ। ইসলামাবাদ ইউনাইটেডের বিপক্ষে ওভারপ্রতি ১২ ইকোনমি রেটে বোলিং করেন এই স্পিনার; ৩ ওভারে ১ উইকেটের বিনিময়ে দেন ৩৬ রান।
রিশাদের খরুচে বোলিংয়ের মতো পিএসএলে পিন্ডিজের শুরুটাও হয়েছে খুবই বাজে। প্রথম চার ম্যাচেই হেরে গেছে তারা। টানা হারে টুর্নামেন্টের শুরুতেই প্লে অফে উঠা নিয়ে শঙ্কায় পড়ে গেছে পিন্ডিজ। আট দলের টুর্নামেন্টে টেবিলের সাতে অবস্থান করছে তারা। তিন ম্যাচ খেলে জয়শূন্য থাকা আরেক নবাগত ফ্র্যাঞ্চাইজি হায়দরাবাদ কিংসমেন আছে সবার নিচে। ৫ ম্যাচে ৪ জয়ে ৮ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে মুলতান।
