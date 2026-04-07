সাকিব জানালেন, রাজনীতি করবেন খেলা ছাড়ার পর

আপডেট : ০৭ এপ্রিল ২০২৬, ১০: ৫৭
ক্রিকেট ছাড়ার পর রাজনীতিতে জড়াতে চান সাকিব আল হাসান। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া বার্তায় এমনটাই জানিয়েছেন এই তারকা অলরাউন্ডার। দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতেই রাজনীতিতে জড়াতে চান তিনি।

আপাতত সাকিবের পুরো মনোযোগ ক্রিকেটে। এখনো দেশের হয়ে খেলতে চান তিনি। দেশের জার্সিতেই ক্রিকেট ক্যারিয়ার শেষ করার ইচ্ছা সাবেক অধিনায়কের। নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে করা এক পোস্টে সাকিব লিখেছেন, ‘আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। সম্প্রতি গণমাধ্যমে আমার একটি বক্তব্য বেশ আলোচনা তৈরি করেছে। আমি সবার কাছে বিষয়টি খুব স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে চাই। এই মুহূর্তে আমার পুরো মনোযোগ শুধুই ক্রিকেটে। ক্যারিয়ারের এই শেষ পর্যায়ে এসে আমি বাংলাদেশ জাতীয় দলের হয়ে সর্বোচ্চ উজাড় করে খেলতে চাই এবং সুযোগ পেলে দেশকে কিছু দারুণ পারফরম্যান্স উপহার দিতে চাই।’

রাজনীতিতে সাকিবের অভিষেক হয়েছে আরও আগেই। ২০২৪ এর জাতীয় নির্বাচনে মাগুরা-১ আসন থেকে আওয়ামী লীগের হয়ে এমপি নির্বাচিত হন। গণঅভ্যুত্থানের পর আর দেশে ফেরা হয়নি তাঁর। আওয়ামী লীগ সরকারের এমপি হওয়ায় বেশ কিছু মামলা হয়েছে সাকিবের নামে। মূলত এই কারণেই লম্বা সময় ধরে জাতীয় দলের বাইরে আছেন তিনি।

সাকিব আরও যোগ করেন, ‘একটি দেশের উন্নয়নের জন্য রাজনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্রিকেট ক্যারিয়ারের ইতি টানার পর, আমি আমার দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে চাই। তবে সেটা যে শুধু রাজনীতির মাধ্যমেই করতে হবে, তা নয়। রাজনীতি ছাড়াও দেশের জন্য কাজ করা সম্ভব। তবে হ্যাঁ, রাজনীতির মাধ্যমে কাজগুলো করা হয়তো অনেক বেশি সহজ হয়। আমি আশা করি লাল-সবুজের জার্সি গায়ে মুখে হাসি নিয়ে আমি আমার ক্রিকেট ক্যারিয়ার শেষ করতে পারব। এই লক্ষ্যে আমি বাংলাদেশের সকল মানুষের কাছে দোয়া ও ভালোবাসা প্রার্থী।’

সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী গ্রেপ্তার, নেওয়া হয়েছে ডিবি কার্যালয়ে

ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, যুদ্ধ বন্ধে ইরানের পাল্টা ১০ দফা

সরকারের প্রথম একনেক সভায় ৪৮৩.৪৩ কোটি টাকার পাঁচ প্রকল্প অনুমোদন

খাবারের জন্য রক্ত বিক্রি করা এই বিলিয়নিয়ারের জীবনের ৬ শিক্ষা

দেশের শীর্ষ ২০ ঋণখেলাপি প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশ্যে, তালিকায় আছে যারা

এলাকার খবর
Loading...

ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, যুদ্ধ বন্ধে ইরানের পাল্টা ১০ দফা

পুলিশি হেফাজতে বাবা-ছেলের মৃত্যু, ভারতে ৯ পুলিশ সদস্যের মৃত্যুদণ্ড

মালয়েশিয়া পাচারকালে বিমানবন্দরে ১২০ কেজি ওষুধ আটক

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে বিচারকেরা ঐক্যবদ্ধ: বিবৃতি

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা শামছুল ইসলামের দায়িত্ব বাড়ল

বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম ফুটবল ম্যাচ দেখবেন কোথায়

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভারত সফরের দিকে তাকিয়ে বিসিবিও

বাংলাদেশি আম্পায়ারের কাছে হেরেই গেলেন রিশাদ

