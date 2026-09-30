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ফুটবল

ম্যাচের আগের দিন তিন অধিনায়কের নাম জানাল আর্জেন্টিনা

ক্রীড়া ডেস্ক    
ম্যাচের আগের দিন তিন অধিনায়কের নাম জানাল আর্জেন্টিনা
ভোরে বলিভিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামবে তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা। ছবি: সংগৃহীত

লিওনেল মেসি আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের পর আর্জেন্টিনার নতুন তিন অধিনায়কের নাম ঘোষণা করলেন প্রধান কোচ লিওনেল স্কালোনি। প্রথম অধিনায়ক হিসেবে ক্রিস্তিয়ান রোমেরোকে বেছে নিয়েছেন তিনি। বাকি দুজন হলেন এমিলিয়ানো মার্তিনেস ও লাউতারো মার্তিনেস।

আগামীকাল ভোরে বলিভিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলতে নামবে আর্জেন্টিনা। বিশ্বকাপের পর প্রথমবার মাঠে নামার অপক্ষায় থাকা দলটি এবার নতুন অধিনায়ক পাচ্ছে।

স্কালোনি জানিয়েছেন, মেসি ও নিকোলাস ওতামেন্দির বিদায়ের পর পরবর্তী অধিনায়ক হিসেবে রোমেরোকে ভেবে রেখেছিলেন তিনি। স্কালোনি বলেন, ‘লিও ও ওতার পর অধিনায়ক হবে রোমেরো। দ্বিতীয় অধিনায়ক হবে এমিলিয়ানো মার্তিনেস এবং তার পরেরজন লাউতারো মার্তিনেস।’

মেসির মতো দীর্ঘদিনের অধিনায়ককে হারানোর পর নতুন নেতৃত্বের সামনে বড় দায়িত্ব দেখছেন স্কালোনি। তবে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো খেলোয়াড়ের অভাব দেখেন না লা আলবিসেলেস্তেদের প্রধান শিক্ষক।

রোমেরোর ওপর আস্থা রাখার কারণ ব্যাখ্যা করে স্কালোনি বলেন, ‘সে একজন দারুণ খেলোয়াড়। তাকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং সে তা সামলাতে পারবে। অধিনায়কের আর্মব্যান্ড পরার অর্থ কী, তাকে তা দেখাতে হবে। তাকে অনেক কিছুতেই উন্নতি করতে হবে।’

মেসির বিদায়ের পর আর্জেন্টিনা এখন নতুন অধ্যায়ের পথে হাঁটছে। এই পরিবর্তনের অংশ হিসেবে স্কালোনি দলে নতুন খেলোয়াড়দেরও সুযোগ দিচ্ছেন। তাঁর মতে, বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর দলকে কিছুটা নতুন করে সাজানোর এটাই উপযুক্ত সময়।

এদিকে মেসির আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের আনুষ্ঠানিক বিদায় এখনো বাকি। আগামী ৭ অক্টোবর বুয়েনস এইরেসের মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামে বেনিনের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে আর্জেন্টিনার হয়ে শেষবার মাঠে নামার কথা রয়েছে আটবারের ব্যালন ডি’অর জয়ীর।

বিষয়:

খেলাফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবল
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