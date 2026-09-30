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ক্রিকেট

সুখবর পেলেন মোস্তাফিজ-রানা, মিরাজের জোড়া দুঃসংবাদ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৬: ১৭
সুখবর পেলেন মোস্তাফিজ-রানা, মিরাজের জোড়া দুঃসংবাদ
র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান ও নাহিদ রানা। ছবি: বিসিবি

আগস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের পর আর কোনো ম্যাচ খেলা হয়নি বাংলাদেশ। এক মাস কোনো ম্যাচ খেলেও নাহিদ রানা-মোস্তাফিজুর রহমানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হয়েছে। সতীর্থদের অনেকেই আবার পিছিয়েছেন।

টেস্টে নয়, আজ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) হালনাগাদ করা র‍্যাঙ্কিংয়ে ক্রিকেটারদের উন্নতি-অবনতি হয়েছে সাদা বলের ক্রিকেটে। নতুন প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিংয়ে ওয়ানডেতে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে এক ধাপ এগিয়ে এখন ১১ নম্বরে রানা। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৫৯০। তাসকিন আহমেদও এগিয়েছেন। বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ২০ নম্বরে উঠে আসা বাংলাদেশের অভিজ্ঞ পেসারের রেটিং পয়েন্ট ৫৫৮।

মোস্তাফিজের উন্নতি হয়েছে টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ে। দুই ধাপ এগিয়ে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে ২২ নম্বরে উঠে এসেছেন তিনি। বাংলাদেশের বাঁহাতি স্পিনারের রেটিং পয়েন্ট ৫৩০। তাঁর মতো শেখ মেহেদী হাসানেরও দুই ধাপ উন্নতি হয়েছে। ৬৩২ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে তিনি টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে অবস্থান ১৯তম।

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মোস্তাফিজ-রানাদের যেখানে উন্নতি হয়েছে, সেখানে পিছিয়েছেন মিরাজ-তানজিদ হাসান তামিমরা। এক ধাপ পিছিয়ে ওয়ানডেতে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ৯ নম্বরে নেমে যাওয়া মিরাজের রেটিং পয়েন্ট ৬০২।মিরাজ পিছিয়েছেন ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়েও। দুই ধাপ পিছিয়ে ওয়ানডেতে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ৭৭ নম্বরে নেমে গেছেন তিনি। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৪৩২।

তানজিদ তামিম এক ধাপ পেছালেও সেটা ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে। ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের ২৮ নম্বর ব্যাটার এখন তিনি। ৫৮৮ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে তাঁর সঙ্গে যৌথভাবে ২৮ নম্বরে জিম্বাবুয়ের সিকান্দার রাজা। আর এক ধাপ পিছিয়ে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে এখন ৭১ নম্বরে সৌম্য সরকার। এদিকে এক ধাপ এগিয়ে টি-টোয়েন্টিতে বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ১১ নম্বরে অবস্থান করা নাসুম আহমেদের রেটিং পয়েন্ট ৬৪৬।

ওয়ানডেতে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ দশে অনেক অদলবদল হয়েছে। এক ধাপ এগিয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ের দ্বিতীয় ব্যাটার এখন বিরাট কোহলি। পরশু তিরুবনন্তপুরমে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ৮৮ বলে ১০ চার ও ৯ ছক্কায় ১৩৯ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন। ভারতের তারকা ব্যাটারের রেটিং পয়েন্ট ৭৯৬।

৮১৬ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ওয়ানডেতে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন শুবমান গিল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে তিনিও সেঞ্চুরি করেছেন (১১০)। এক ধাপ পিছিয়ে তিনে নেমে যাওয়া ড্যারিল মিচেলের রেটিং পয়েন্ট ৭৯৪।

তিন ধাপ এগিয়ে ওয়ানডেতে ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে সাত নম্বরে উঠে এসেছেন কুশল মেন্ডিস। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সদ্য সমাপ্ত ওয়ানডে সিরিজে সেঞ্চুরিও করেন তিনি। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৬৭৪। দুই ধাপ পিছিয়ে ৯ নম্বরে নেমে যাওয়া ইংল্যান্ডের জো রুটের রেটিং পয়েন্ট ৬৬০। ৬৫০ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দশ নম্বরে অবস্থান করেছেন আয়ারল্যান্ডের হ্যারি টেক্টর। তিনি পিছিয়ে এক ধাপ।

বিষয়:

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