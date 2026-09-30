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ফুটবল

মেসিহীন আর্জেন্টিনার আক্রমণে নতুন চমক

ক্রীড়া ডেস্ক    
মেসিহীন আর্জেন্টিনার আক্রমণে নতুন চমক
আক্রমণভাগে একসঙ্গে দেখা যেতে পারে মার্তিনেস ও আলভারেসকে। ছবি: সংগৃহীত

লিওনেল মেসিকে ছাড়া নতুন যুগের শুরু হচ্ছে আর্জেন্টিনার। বিশ্বকাপের পর প্রথমবার খেলতে নামবে তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা। আগামীকাল বলিভিয়াকে আতিথেয়তা দেবে লিওনেল স্কালোনির দল। কর্দোবার মারিও আলবার্তো কেম্পেস স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় ভোর ৬টায়।

মেসি আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় বলার পর আর্জেন্টিনার সামনে এখন নতুন বাস্তবতা। তবে তাঁর বিদায় এখনো পুরোপুরি হয়নি। আগামী ৭ অক্টোবর বুয়েনস এইরেসের মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামে বেনিনের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় বলবেন আর্জেন্টিনার সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা।

বলিভিয়ার বিপক্ষে তাই মেসিহীন আর্জেন্টিনার আক্রমণভাগে বড় চমক রেখেছেন স্কালোনি। একসঙ্গে খেলবেন লাওতারো মার্তিনেস ও হুলিয়ান আলভারেস। এর আগে এই জুটিকে নিয়মিতভাবে একসঙ্গে খেলাননি আর্জেন্টাইন কোচ। এবার অবশ্য দুজনকে সামনে রেখে আক্রমণ সাজানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

স্কালোনি বলেছেন, ‘মেসি চলে যাওয়ার পর আমরা অন্যভাবে খেলার পথ খুঁজব। এই ম্যাচগুলোই পরীক্ষা করার জন্য। আমরা দুই ফরোয়ার্ড নিয়ে খেলতে পারি, তিন ফরোয়ার্ড নিয়েও খেলতে পারি, আবার তিন সেন্টারব্যাকও ব্যবহার করতে পারি।’

বলিভিয়ার বিপক্ষে ৪-৪-২ ফরমেশনে খেলতে পারে আর্জেন্টিনা। মার্তিনেস ও আলভারেসের পেছনে আক্রমণভাগে সৃজনশীল ভূমিকায় দেখা যেতে পারে নিকোলাস পাস অথবা ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়ানোকে। মাঝমাঠে থাকতে পারেন এসেকিয়েল পালাসিওস, আলেক্সিস মাক আলিস্তার ও ভ্যালেন্তিন বারকো।

রক্ষণেও থাকছে কিছু পরিবর্তন। ডান দিকে আগুস্তিন গিয়াই এবং কেন্দ্রে ক্রিস্তিয়ান রোমেরো ও লিসান্দ্রো মার্তিনেসের থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। বাঁ দিকে খেলতে পারেন ফাকুন্দো মেদিনা। গোলবারে থাকবেন এমিলিয়ানো মার্তিনেস।

মেসির অনুপস্থিতিতে আর্জেন্টিনার ১০ নম্বর জার্সিও আপাতত কাউকে দেওয়া হচ্ছে না। স্কালোনি জানিয়েছেন, মেসির বিদায়ী ম্যাচ পর্যন্ত এই নম্বর কাউকে দেওয়া হবে না।

বলিভিয়ার বিপক্ষে ম্যাচটি তাই শুধু বিশ্বকাপের পর আর্জেন্টিনার প্রথম ম্যাচ নয়। মেসিকে ছাড়া দলটি কীভাবে নিজেদের আক্রমণ সাজায়, সেটিও দেখার বিষয়। সেই পরীক্ষায় স্কালোনি মার্তিনেস ও আলভারেসকে একসঙ্গে সামনে রেখে নতুন পথের সূচনা করতে যাচ্ছেন।

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবল
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