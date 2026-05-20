‘শিরোপাটা আর্সেনালেরই প্রাপ্য’

বোর্নমাউথ-ম্যানচেস্টার সিটি ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজার পরই উৎসব লন্ডনের লাল অংশে। বুঝতেই পারছেন এখানে আর্সেনালের কথা বলা হচ্ছে। ২২ বছর পর যে শিরোপার অপেক্ষা, অবশেষে সেই অপেক্ষা ফুরোল গানার্সদের। ২০২৫-২৬ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগজয়ী দলকে অভিনন্দন জানালেন ম্যান সিটি কোচ পেপ গার্দিওলা।
ভাইটালিটি গ্রাউন্ডে গত রাতে বোর্নমাউথ-ম্যানচেস্টার সিটি ম্যাচ ১-১ ড্র হওয়ার পরই প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা উঠে যায় আর্সেনালের হাতে। প্রিমিয়ার লিগের প্রত্যেক দলই ৩৭টি করে ম্যাচ খেলে ফেলেছে। গত রাতের ড্রয়ের পর সিটির পয়েন্ট ৭৮। আর্সেনালের পয়েন্ট ৮২। যদি আর্সেনাল শেষ ম্যাচ হেরেও যায়, তবু তারা চ্যাম্পিয়ন। কারণ, সিটি বড়জোড় ৮১ পয়েন্ট পাবে।
দীর্ঘ ২২ বছর পর প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর আর্সেনাল দল নিজেদের অনুশীলন গ্রাউন্ডে উদযাপন করেছে। গানার্স মিডফিল্ডার ডেকলান রাইস সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছেন, ‘আমি আপনাদের বলেছিলাম। অবশেষে আমরা পেরেছি।’ ২০০৩-০৪ মৌসুমের পর ২০২৫-২৬ মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা এনে দেওয়ার কারিগর মিকেল আর্তেতা। তাঁর অধীনে গানার্সরা অনেকবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কাছাকাছি গিয়েও শিরোপা ফস্কে গেছে। যে আর্তেতা এক সময় ছিলেন গার্দিওলার সহকারী, গত রাতে তাঁকে (আর্তেতা) অভিনন্দন জানিয়ে সিটি কোচ বলেন, ‘ মিকেলকে অভিনন্দন। আর্সেনালকে অভিনন্দন। শিরোপাটা তাদের প্রাপ্য।’
২০২৫-২৬ মৌসুমের প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জয়ে সমানে সমানে লড়াই চলছিল আর্সেনাল-ম্যান সিটির। গত রাতে বোর্নমাউথকে যদি সিটি হারাতে পারত, তাহলে অপেক্ষা করতে হতো ২৪ মে। যা চলতি মৌসুমের প্রিমিয়ার লিগের শেষ দিন। গত রাতে বোর্নমাউথ স্ট্রাইকার এলি জুনিয়র ক্রুপি ম্যাচে প্রথম গোল করেন। একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে (৯০ মিনিটের পর ৪ মিনিট) আর্লিং হালান্ডের গোলে সমতায় শেষ করে সিটি।
বোর্নমাউথের বিপক্ষে ড্র করার পর গার্দিওলার কণ্ঠে ঝরেছে আক্ষেপও। একই সঙ্গে তিনি আর্সেনালের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, ‘আমরা খুব কাছাকাছি ছিলাম। ম্যানচেস্টার সিটির পক্ষ থেকে মিকেল আর্তেতা এবং সকল স্টাফ, খেলোয়াড় ও সমর্থকদের প্রিমিয়ার লিগ জয়ের জন্য অভিনন্দন জানাই। তাদের এই শিরোপাটা প্রাপ্য।’
২০১৯ সাল থেকে আর্সেনালের কোচের দায়িত্বে থাকা মিকেল আর্তেতা সাত বছরে এই নিয়ে গানার্সদের চারটি শিরোপা এনে দিয়েছেন। ২০১৯-২০ মৌসুমে এফএ কাপ, ২০২০ ও ২০২৩ সালে দুটি কমিউনিটি শিল্ডের পর গত রাতে গানার্সরা জিতল পরম আরাধ্য প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা। ২০০৩-০৪ মৌসুমে ১৩তম প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা জেতার পর গত রাতে ১৪ বারের মতো এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বাদ পেল আর্সেনাল।
ক্রিকেট তো শুধু দক্ষতারই খেলা নয়। মনস্তাত্বিক খেলাও বটে। আচরণবিধির শিকল পায়ে থাকলেও মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ে জিততে স্লেজিংয়ে তৈরি হয় অন্য রকম উত্তেজনা। এসব কথার লড়াইয়ে বাংলাদেশের অংশ নেওয়ার উদাহরণ কম। বরং বাংলাদেশকে কথার চাবুকে কাবু করার উদাহরণই বেশি। তবে আজ মোহাম্মদ রিজওয়ান-লিটন দাসের মধ্যে যা হয়েছে১২ ঘণ্টা আগে
দরজায় কড়া নাড়ছে ফুটবল বিশ্বকাপ। ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পুরো বিশ্ব বুঁদ হয়ে থাকবে ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থের’ উন্মাদনায়। বিশেষ করে বাংলাদেশে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনাকে নিয়ে দেখা যায় অকল্পনীয় উত্তেজনায়। তবে টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই বেজে গেছে বিশ্বকাপ ফুটবলের দামামা। আর্জেন্টিনা-ভক্ত শাহরিয়ার নাফীসকেও স্পর্শ১২ ঘণ্টা আগে
সরকারের হস্তক্ষেপে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি) ভেঙে যাওয়ার পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) কাছ থেকে নিষেধাজ্ঞার শঙ্কা তো কাজ করছিলই। কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে সেই শঙ্কা থেকে অনেকটাই মুক্ত। আইসিসি ডেপুটি চেয়ারম্যান ইমরান খাজার সঙ্গে সভায় ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে এসএলসির নবগঠিত কমিটির।১৩ ঘণ্টা আগে
বোলারের বোলিং করার সময় থামিয়ে দেওয়া মোহাম্মদ রিজওয়ানের কাছে নতুন কিছু নয়। আজ সিলেট টেস্টের চতুর্থ দিনে রিজওয়ান এমনটি করেছেন তাইজুল ইসলামের সঙ্গে। মাঝপথে থেমে যাওয়ায় তাইজুল স্বাভাবিকভাবেই বিরক্ত। এরপর লিটন দাসের সঙ্গে রিজওয়ানের সেই তর্কযুদ্ধ। বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত রসিকতা করলেন...১৪ ঘণ্টা আগে