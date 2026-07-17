Ajker Patrika
En
ফুটবল

আর্জেন্টিনা-স্পেন ফাইনালে ঐতিহাসিক আংটি দিচ্ছে ফিফা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৭ জুলাই ২০২৬, ০৮: ৫৬
আর্জেন্টিনা-স্পেন ফাইনালে ঐতিহাসিক আংটি দিচ্ছে ফিফা
বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন দলকে প্রথমবারের মতো দেওয়া হচ্ছে বিশেষ আংটি। ছবি: সংগৃহীত

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে কত নতুন কিছুই তো এনেছে ফিফা। হাইড্রেশন ব্রেকের পাশাপাশি ভিএআর ক্ষমতার সম্প্রসারণ যে নতুন সংযোজনেরই অংশ। ফাইনালে থাকছে আরও চমক। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে বিশেষ আংটি দিচ্ছে বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা।

নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে পরশু আর্জেন্টিনা-স্পেন ফাইনাল দিয়ে শেষ হচ্ছে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ। চ্যাম্পিয়ন দলকে আইকনিক বিশ্বকাপ ট্রফি ও মর্যাদাপূর্ণ স্বর্ণপদকের পাশাপাশি দেওয়া হবে বিশেষভাবে তৈরি চ্যাম্পিয়নশিপ রিং। ফিফার কোনো প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এবারই প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন দল পাচ্ছে এমন আংটি।

২০২৬টি বিশ্বকাপ ফাইনালের ঐতিহাসিক চ্যাম্পিয়নশিপ রিং বানানো হয়েছে। সরাসরি ২০২৬ সালের বিশ্বকাপকে স্মরণ করে তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩০ আংটি চ্যাম্পিয়ন ফুটবলার ও প্রতিনিধিদের দেওয়া হবে। বাকি ১৯৯৬ আংটি বিশ্বজুড়ে ফুটবলপ্রেমীদের জন্য অফিশিয়াল লাইসেন্সপ্রাপ্ত পণ্য হিসেবে বিক্রি করা হবে। এতে করে সমর্থকেরাও ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের একটি অনন্য স্মারক নিজেদের সংগ্রহে রাখতে পারেন।

আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ফাইনালের আগে স্পেনের কী অবস্থাআর্জেন্টিনার বিপক্ষে ফাইনালের আগে স্পেনের কী অবস্থা

আংটির এক পাশে থাকছে ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফির নকশা এবং অন্য পাশে থাকবে বিজয়ী দলের পরিচয় অনুযায়ী বিশেষ নকশা। প্রত্যেক আংটিতে থাকছে আলাদা নম্বর। ব্যক্তির আঙুলের মাপ অনুযায়ী তৈরি করা হবে এবং এর সঙ্গে প্রমাণস্বরূপ একটি সনদ দেওয়া হবে। ফাইনাল শেষেই চ্যাম্পিয়ন দলের অধিনায়ক ও প্রধান কোচকে স্মারক হিসেবে অস্থায়ী আংটি দেওয়া হবে।

চ্যাম্পিয়ন দলের জন্য নির্ধারিত ৩০ আংটি প্রত্যেকের আঙুলের সঠিক মাপ অনুযায়ী কাস্টমাইজ করে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হবে, যাতে এই ঐতিহাসিক অর্জনের স্মৃতি আজীবন অমলিন থাকে। ফুটবল বিশ্বকাপে একমাত্র ফুটবলার হিসেবে দুইবার গোল্ডেন বলজয়ী লিওনেল মেসির কাছে এবার অনেক পুরস্কার জয়ের সুযোগ থাকছে। এবার তিনি তৃতীয়বারের মতো পেতে যাচ্ছেন গোল্ডেন বল। আর চ্যাম্পিয়ন হলে প্রথম অধিনায়ক হিসেবে পাবেন ঐতিহাসিক আংটি।

ব্রাজিল-ইতালির রেকর্ডে ভাগ বসাতে পারবে কি আর্জেন্টিনাব্রাজিল-ইতালির রেকর্ডে ভাগ বসাতে পারবে কি আর্জেন্টিনা

গোল্ডেন বুটের লড়াইয়েও মেসি সবার ওপরে। ৮ গোল ও ৪ অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি। কিলিয়ান এমবাপ্পে ৮ গোল করলেও তাঁর তিন অ্যাসিস্ট। তিনি আগামীকাল তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলতে নামছেন।

নিউজার্সিতে পরশু স্পেন দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জিততে মাঠে নামবে। এর আগে ২০১০ সালে একবারই ফাইনাল খেলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল স্প্যানিশরা। আর্জেন্টিনা নামবে শিরোপা ধরে রাখার মিশনে। যদি আলবিসেলেস্তেরা রোববার চ্যাম্পিয়ন হয়, তাহলে তৃতীয় দল হিসেবে বিশ্বকাপের শিরোপা ধরে রাখার কীর্তি গড়বে স্কালোনির দল। এর আগে ইতালি-ব্রাজিলের ছিল এমন কীর্তি।

বিষয়:

খেলাফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবলস্পেন ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত