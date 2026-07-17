আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ফাইনালের আগে স্পেনের কী অবস্থা

আর মাত্র দুই দিন। নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনা-স্পেন ফাইনাল দিয়ে শেষ ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ। যে বিশ্বকাপে পুরো বিশ্ব বুঁদ হয়ে থাকে, চার বছরের জন্য ফুটবলপ্রেমীরা অপেক্ষা করেন, সেটার ইতি ঘটতে যাচ্ছে। তবে শিরোপা নির্ধারণী ফাইনালের আগে আলোচনায় স্পেনের দুই তারকা ফুটবলার লামিনে ইয়ামাল এবং পেদ্রো পোরো।
ফাইনাল সামনে রেখে এরই মধ্যে স্পেন দল অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে। তবে কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তের প্রথম অনুশীলনে ইয়ামাল এবং পোরো দলের প্রথম অনুশীলনে ছিলেন না। গতকাল তাঁরা আলাদাভাবে নিজেদের ঝালিয়ে নিয়েছেন। তবে স্পেনের দুই তারকা ইয়ামাল-পোরোর আলাদা অনুশীলন নিয়ে তেমন একটা চিন্তিত নয় স্পেন।
পরশু নিউজার্সিতে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ফাইনাল খেলতে পোরো-ইয়ামাল ফিট থাকবেন বলে সূত্রের বরাতে গত রাতে ইএসপিএন জানিয়েছে। শুধুমাত্র সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সতীর্থদের থেকে তাঁদের আলাদা অনুশীলন করানো হয়েছে। এটা ইয়ামাল-পোরোর ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টেরও একটা অংশ।
পোরো এবং ইয়ামাল ১৪ জুলাই ডালাসে ফ্রান্সের বিপক্ষে সেমিফাইনালে ৮৪ ও ৯০ মিনিট খেলেছিলেন। সেদিন পোরো ফরাসিদের রক্ষণদুর্গ ভেদ করে দারুণ এক গোলও করেছেন। ম্যাচ শেষে তাঁরা (ইয়ামাল-পোরো) দুজনই অনেক ক্লান্তি অনুভব করেন। কিছুটা শারীরিক সমস্যায় ভোগেন তাঁরা। সেদিন পেশিতে অস্বস্তি অনুভব করায় ৮৫ মিনিটে পোরোকে বদলি করা হয়েছে।
ফ্রান্সের বিপক্ষে ২-০ গোলে জিতে ফাইনালের টিকিট কাটে স্পেন। পর দিন কোচ দে লা ফুয়েন্তে জানান, পেশিতে বাড়তি চাপ অনুভব করেন পোরো এবং ফাইনালের আগে তাঁর আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে। এবারের বিশ্বকাপে স্পেন ১৩ গোলের বিপরীতে হজম করেছে কেবল ১ গোল। সাত ম্যাচের মধ্যে ছয়টিতে ক্লিনশিট রাখতে পারার কৃতিত্ব দিতে হবে গোলরক্ষক উনাই সিমনকে। ১৩ গোলের মধ্যে আট গোল ভাগাভাগি করে নিয়েছেন তিন ফুটবলার। মিকেল ওইয়ারসাবাল করেন ৫ গোল। পোরো এবং ইয়ামালের পা থেকে আসে ২ ও ৩ গোল।
সেমিফাইনাল শেষে দে লা ফুয়েন্তে জানিয়েছিলেন, ইয়ামালকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। মেডিকেল স্টাফদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছিলেন স্প্যানিশ কোচ। পরশু স্পেন দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জিততে মাঠে নামবে। এর আগে ২০১০ সালে একবারই ফাইনাল খেলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল স্প্যানিশরা। আর্জেন্টিনা নামবে শিরোপা ধরে রাখার মিশনে। যদি আলবিসেলেস্তেরা রোববার চ্যাম্পিয়ন হয়, তাহলে তৃতীয় দল হিসেবে বিশ্বকাপের শিরোপা ধরে রাখার কীর্তি গড়বে স্কালোনির দল। এর আগে ইতালি-ব্রাজিলের ছিল এমন কীর্তি।
লুইস দে লা ফুয়েন্তের চাওয়াটাই তাহলে পূরণ হয়েছে। সেমিফাইনালে ফ্রান্সকে ২-০ গোলে উড়িয়ে দেওয়ার পর স্পেন কোচ বলেছিলেন, ফাইনালে তিনি প্রতিপক্ষ হিসেবে চান আর্জেন্টিনাকে। স্পেন কোচের এই চাওয়ার পেছনে রয়েছে ‘গুরু-শিষ্যের লড়াই’ কিংবা বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর লড়াই।৩৩ মিনিট আগে
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