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ফুটবল

এশিয়ান গেমস ফুটবলে মৃত্যুকূপে বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৩ জুলাই ২০২৬, ১৫: ৪১
এশিয়ান গেমস ফুটবলে মৃত্যুকূপে বাংলাদেশ
নারী এশিয়ান গেমসে কঠিন গ্রুপে পড়েছে বাংলাদেশ। ছবি: সাফ

এশিয়ান গেমসের আসন্ন আসরে শুরুতেই কঠিন অগ্নিপরীক্ষার মুখে পড়তে যাচ্ছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। ১২ দলের টুর্নামেন্টে অনুষ্ঠিত ড্রয়ে বাংলাদেশের নাম পড়েছে ‘এফ’ গ্রুপে। নকআউট পর্বে যাওয়ার লড়াইয়ে ঋতুপর্ণা চাকমাদের মুখোমুখি হতে হবে তিনবারের সোনাজয়ী উত্তর কোরিয়ার। এই গ্রুপে বাংলাদেশের অন্য দুই প্রতিপক্ষ শক্তিশালী দক্ষিণ কোরিয়া ও মিয়ানমার।

এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশ নারী দলের অতীত স্মৃতি অবশ্য খুব একটা সুখকর নয়। ২০২২ এশিয়ান চীনের হাংঝুতে অনুষ্ঠিত আসরে প্রথমবারের মতো অংশ নিয়ে ১টি ড্র ও ২টি হারের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে গ্রুপ পর্ব থেকেই ছিটকে পড়েছিল দলটি। সেবার জাপানের কাছে ৮-০ গোলে বিধ্বস্ত হওয়ার পর ভিয়েতনামের বিপক্ষেও ৬-১ ব্যবধানে হেরেছিল বাংলাদেশ। আর শেষ ম্যাচে নেপালের সঙ্গে শুরুতে এগিয়ে গিয়েও ১-১ ব্যবধানে ড্র করে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল।

জাপানের আইচি-নাগোয়াতে আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া ২০তম এশিয়ান গেমসের আসরে অতীত ভুল শুধরে এই মৃত্যুকূপে ঋতুপর্ণারা কেমন পারফর্ম করেন, এখন সেটাই দেখার বিষয়। গ্রুপের সেরা দুই দল ও সেরা তিনে থাকা দুটি দল খেলবে কোয়ার্টার ফাইনালে।

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলনারী ফুটবলফুটবল
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