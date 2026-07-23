এশিয়ান গেমস ফুটবলে মৃত্যুকূপে বাংলাদেশ

এশিয়ান গেমসের আসন্ন আসরে শুরুতেই কঠিন অগ্নিপরীক্ষার মুখে পড়তে যাচ্ছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। ১২ দলের টুর্নামেন্টে অনুষ্ঠিত ড্রয়ে বাংলাদেশের নাম পড়েছে ‘এফ’ গ্রুপে। নকআউট পর্বে যাওয়ার লড়াইয়ে ঋতুপর্ণা চাকমাদের মুখোমুখি হতে হবে তিনবারের সোনাজয়ী উত্তর কোরিয়ার। এই গ্রুপে বাংলাদেশের অন্য দুই প্রতিপক্ষ শক্তিশালী দক্ষিণ কোরিয়া ও মিয়ানমার।
এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশ নারী দলের অতীত স্মৃতি অবশ্য খুব একটা সুখকর নয়। ২০২২ এশিয়ান চীনের হাংঝুতে অনুষ্ঠিত আসরে প্রথমবারের মতো অংশ নিয়ে ১টি ড্র ও ২টি হারের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে গ্রুপ পর্ব থেকেই ছিটকে পড়েছিল দলটি। সেবার জাপানের কাছে ৮-০ গোলে বিধ্বস্ত হওয়ার পর ভিয়েতনামের বিপক্ষেও ৬-১ ব্যবধানে হেরেছিল বাংলাদেশ। আর শেষ ম্যাচে নেপালের সঙ্গে শুরুতে এগিয়ে গিয়েও ১-১ ব্যবধানে ড্র করে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল।
জাপানের আইচি-নাগোয়াতে আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া ২০তম এশিয়ান গেমসের আসরে অতীত ভুল শুধরে এই মৃত্যুকূপে ঋতুপর্ণারা কেমন পারফর্ম করেন, এখন সেটাই দেখার বিষয়। গ্রুপের সেরা দুই দল ও সেরা তিনে থাকা দুটি দল খেলবে কোয়ার্টার ফাইনালে।
আর্জেন্টিনা-স্পেন ফাইনাল নিয়ে আলোচনা যেন থামার নয়। স্পেন ১-০ গোলে জিতে এরই মধ্যে বিশ্বকাপের শিরোপা নিয়ে দেশে ফিরে মাদ্রিদে ছাদখোলা বাসে উদযাপন করেছে। খেলোয়াড়দের আলাদাভাবে সংবর্ধনাও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অনেকের চাওয়া, শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল পুনরায় হোক। এমনকি এই দাবির পক্ষে হাজার হাজার মানুষ স্বাক্ষর ক১ ঘণ্টা আগে
টানা দুইবার বিশ্বকাপ জয়ের অভিযানে ব্যর্থ হয়েছে আর্জেন্টিনা। নিউজার্সিতে ১৯ জুলাই স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হারের পর লিওনেল মেসি-রদ্রিগো দি পলদের কান্নাভেজা চেহারা ভক্ত-সমর্থকদের হৃদয়ে এখনো কাঁটার মতো বিঁধে। সেই ফাইনাল হেরে যাওয়ায় গোল্ডেন বলও হাতছাড়া হয়েছে মেসির। ফিফা টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কা২ ঘণ্টা আগে
আয়ারল্যান্ডের কাছে ২-০ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছে ভারত। এরপর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ টি-টোয়েন্টি খেলে একটাতেও জিততে পারেনি ভারত। যার মধ্যে একটা ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গেছে। শ্রেয়াস আইয়ারের নেতৃত্বাধীন ভারত ছয় টি-টোয়েন্টি হারের পর আজ খেলতে নামবে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। বাংলাদেশ সময় বিকেল৩ ঘণ্টা আগে
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ যেন শেষ হয়েও হলো না শেষ। তবে সবকিছু তো বিশ্বকাপের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়। ঠিক তেমনই এক ঘটনা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষকে আটকের খবর। তবে এএফএ তা মিথ্যা বলে দাবি করছে।৩ ঘণ্টা আগে