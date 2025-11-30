Ajker Patrika
ফুটবল

এক আর্জেন্টাইনের হ্যাটট্রিকে যুক্তরাষ্ট্রে মেসিদের ইতিহাস

ক্রীড়া ডেস্ক    
তাদিও আলেন্দের হ্যাটট্রিকে নিউইয়র্ক সিটি এফসির বিপক্ষে ৫-১ গোলের জয় পেয়েছে ইন্টার মায়ামি। ছবি: এএফপি
তাদিও আলেন্দের হ্যাটট্রিকে নিউইয়র্ক সিটি এফসির বিপক্ষে ৫-১ গোলের জয় পেয়েছে ইন্টার মায়ামি। ছবি: এএফপি

লিওনেল মেসি, মাতেও সিলভেত্তি, তাদিও আলেন্দে—চেজ স্টেডিয়ামে আজ রাজত্ব করেছেন এই তিন আর্জেন্টাইন ফুটবলার। আর্জেন্টাইনদের রাজত্বের দিনে ইন্টার মায়ামি ৫-১ গোলের বিশাল জয় পেয়েছে নিউইয়র্ক সিটি এফসির বিপক্ষে। বিশাল জয়ে ইতিহাস গড়েছে ইন্টার মায়ামি।

প্লে-অফের ইস্টার্ন কনফারেন্স ফাইনালে আজ খেলেছে ইন্টার মায়ামি ও নিউইয়র্ক সিটি। ৫-১ গোলের বড় জয়ে নিজেদের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এমএলএস কাপ ফাইনালে উঠেছে ইন্টার মায়ামি। হ্যাটট্রিক করেছেন ২৬ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড আলেন্দে। মেসি গোল না পেলেও একটি গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন।

নিউইয়র্ক সিটি এফসির বিপক্ষে ১৪ মিনিটে আলেন্দের গোলে এগিয়ে যায় ইন্টার মায়ামি। তাঁকে অ্যাসিস্ট করেন আরেক আর্জেন্টাইন রদ্রিগো দি পল। ১০ মিনিট পর ম্যাচে নিজেদের দ্বিতীয় গোল পায় মায়ামি। ২৪ মিনিটে জর্দি আলবার অ্যাসিস্টে গোল করেন আলেন্দে। আলবার ক্রস থেকে হেডে লক্ষ্যভেদ করেন আলেন্দে। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগেই ব্যবধান কমায় নিউইয়র্ক সিটি এফসি। ৩৭ মিনিটে দলটির মিডফিল্ডার জাস্টিন হাক গোল করেছেন।

২-১ গোলে এগিয়ে থাকা ইন্টার মায়ামি দ্বিতীয়ার্ধে গোলের বন্যা বইয়ে দেয়। ৬৭ মিনিটে মেসির অ্যাসিস্টে গোল করেন ১৯ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার মাতেও সিলভেত্তি। ম্যাচের শেষভাগে এসে ৬ মিনিটের মধ্যে জোড়া গোল করে মায়ামি। ৮৩ মিনিটে আলবার অ্যাসিস্টে লক্ষ্যভেদ করেন তেলাস্কো সেগোভিয়া। যেখানে ৭২ মিনিটে ব্যালতেজার রদ্রিগেজের বদলি হিসেবে মাঠেো নামেন সেগোভিয়া। ৮৯ মিনিটে ইয়ানিক ব্রাইটের অ্যাসিস্টে গোল করেন আলেন্দে। আলেন্দের হ্যাটট্রিকে ৫-১ গোলের বড় জয়ে এমএলএস কাপ ফাইনালে ওঠে মায়ামি।

প্রথমবারের মতো এমএলএস কাপ ফাইনালে ইন্টার মায়ামি। ছবি: এএফপি
প্রথমবারের মতো এমএলএস কাপ ফাইনালে ইন্টার মায়ামি। ছবি: এএফপি

এমএলএস ৩০ দল ইস্টার্ন ও ওয়েস্টার্ন কনফারেন্সে ভাগ হয়ে খেলে। দুই গ্রুপেই থাকে ১৫টি করে দল। দুই কনফারেন্সের প্লে-অফের চ্যাম্পিয়নরা এমএলএস কাপ ফাইনাল খেলে। এর আগে ২০২০, ২০২২, ২০২৪—তিন বার প্লে-অফে খেললেও কনফারেন্স সেমিফাইনালে মায়ামি উঠতে পারেনি। এবার মায়ামির সামনে এমএলএস কাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার হাতছানি।

খেলালিওনেল মেসিফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবল
সাংবাদিককে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে মেহেদী বলছেন, আমার জন্যও ব্যাপারটা একই

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ৩৮
সাংবাদিককে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়েছেন শেখ মেহেদী হাসান। ছবি: ক্রিকইনফো
সাংবাদিককে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়েছেন শেখ মেহেদী হাসান। ছবি: ক্রিকইনফো

সংবাদ সম্মেলনে খেলোয়াড়দের বিস্ফোরক মন্তব্য করা, সাংবাদিককে পাল্টা প্রশ্ন করা নতুন কোনো ঘটনা নয়। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে শেখ মেহেদী হাসান পাল্টা প্রশ্ন ছুড়লেন সাংবাদিককে। বাংলাদেশ ক্রিকেটে কঠিন বাস্তবতা মেহেদীকেও মেনে নিতে হচ্ছে।

চট্টগ্রামে গতকাল সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে আয়ারল্যান্ডকে ২ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ। সিরিজে বাংলাদেশের সমতায় ফেরার পেছনে মেহেদীর অবদান কোনো অংশে কম নয়। ইনিংসের প্রথম ওভারে বোলিংয়ে এসে কোনো উইকেট না পেয়েই দিয়েছেন ১৩ রান। ম্যাচে তাঁর প্রত্যাবর্তন এরপর থেকেই। ৪ ওভারে ২৫ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। টিম টেক্টর, হ্যারি টেক্টর, বেন কালিতজকে ফিরিয়ে আয়ারল্যান্ডের রানের লাগাম টেনে ধরেন। আইরিশদের কাছে একটা সময় ২০০ পেরোনো খুব সহজ মনে হলেও ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৭০ রানে আটকে যায় তারা।

দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পরও ঠিক তার পরের ম্যাচে একাদশে মেহেদী থাকবেন কি না, সেটা নিয়ে তাঁকে অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হয়। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে গতকাল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি শেষে সংবাদ সম্মেলনে এমন প্রশ্ন এসেছে তাঁর কাছে। ৩০ বছর বয়সী বাংলাদেশের এই অলরাউন্ডার বলেন,‘আসলে এই প্রশ্নের উত্তর প্রধান কোচ দিতে পারবেন। অধিনায়ক দিতে পারবেন। আমাদের দল নির্বাচনের দায়িত্বে যাঁরা আছেন, তাঁরা দিতে পারবেন। আমার কাজ হচ্ছে খেলা। আপনি যেটা প্রশ্ন করেছেন, আমার জন্য কঠিন আসলে...একটা সহজ প্রশ্ন আপনাকেও করি। আপনি যে চ্যানেলে চাকরি করেন, এক মাস এই চ্যানেলে, এক মাস আরেক চ্যানেলে চাকরি করলে আপনার জন্য এটা স্বস্তিদায়ক না। আমার জন্যও ব্যাপারটা একই। কঠিন হলেও চেষ্টা করে যাচ্ছি।’

টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলে বাংলাদেশ এ বছর খেলেছে ৪৬ ম্যাচ। এই ৪৬ ম্যাচের মধ্যে মেহেদী ১৫ ম্যাচে একাদশে ছিলেন। যখনই সুযোগ পেয়েছেন, নিজের সেরাটা দিয়েছেন। নিয়মিত একাদশে সুযোগ না পেলেও তাঁর আফসোস নেই। চট্টগ্রামে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন,‘বাংলাদেশ দলের হয়ে খেলা একটা গর্বের বিষয়। সেটা ১০ ম্যাচ পরে খেলি বা নিয়মিত খেলি, গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে খেলাটাই।’

১৭১ রানের লক্ষ্যে নেমে ১৮.২ ওভারে ৬ উইকেটে ১৫৭ রানে পরিণত হয় বাংলাদেশ। ব্যাটারদের ব্যর্থতায় বারবার ম্যাচ হেরে যাওয়ার যে একটা ‘রোগ’ বাংলাদেশের ধরেছে, গতকালও তেমন পরিস্থিতিতে পড়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সাত নম্বরে নামা মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন ৭ বলে ১৭ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে দলকে বাঁচিয়েছেন। ২ চার ও ১ ছক্কা মেরেছেন তিনি।

চাপের মুখে সাইফউদ্দিন যেভাবে খেলেছেন, তাতে মুগ্ধ মেহেদী। চট্টগ্রামে গতকাল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি শেষে মেহেদী সংবাদ সম্মেলনে বলেন,‘সত্যি বলতে, সাইফউদ্দিন নিয়মিত না। দেখা যায় যে দিন ব্যাটাররা ভালো করে, সেদিন লোয়ার অর্ডারের ব্যাটাররা ব্যাটিংয়ের সুযোগ পান না। অনেক দিন পর পর তাঁকে ব্যাটিং করতে হয়। চাপের মুহূর্তে দুইটা বাউন্ডারি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমাদের জন্য।’

দুর্দান্ত বোলিং করেও মেহেদী ম্যাচসেরার পুরস্কার পাননি। অধিনায়ক লিটন দাস হয়েছেন ম্যাচসেরা। ৩৭ বলে ৩টি করে চার ও ছক্কায় ৫৭ রান করেছেন। পাশাপাশি দুটি স্টাম্পিংও করেছেন তিনি। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টি চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে পরশু বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে।

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
বিপিএলের ৩০ লাখ টাকা এখনো পাইনি, বিজয়ের ক্ষোভ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ৩৮
ফেসবুক লাইভে ক্ষোভ ঝেরেছেন এনামুল হক বিজয়। ছবি: ফাইল ছবি
ফেসবুক লাইভে ক্ষোভ ঝেরেছেন এনামুল হক বিজয়। ছবি: ফাইল ছবি

বাংলাদেশের প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) নিলামের আগেই পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। এনামুল হক বিজয়, সাঞ্জামুল ইসলাম, শফিউল ইসলাম, আলাউদ্দিন বাবুদের নাম নিলামের তালিকা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ ঝেরেছেন বিজয়। তাঁর দাবি আগের বিপিএলের পারিশ্রমিক এখনো পুরোপুরি পাননি।

২০২৫ বিপিএলে দুর্বার রাজশাহীর হয়ে খেলেছিলেন এনামুল হক বিজয়। সেই রাজশাহী ফ্র্যাঞ্চাইজি পারিশ্রমিক সংক্রান্ত নেতিবাচক খবরের শিরোনাম হয়েছিল অনেকবার। বারবার চেক বাউন্স করেছে। রেড ফ্ল্যাগের তালিকাভুক্ত থাকায় যখন বিজয়ের নাম ২০২৬ বিপিএলের নিলাম থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়, সামাজিক মাধ্যমে লাইভে এসে বোমা ফাটিয়েছেন বিজয়। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে ৩২ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার বলেন, ‘বিপিএলে গত বছর ৫০ লাখের চুক্তি ছিল। ৩০ লাখ পাইনি। এক বছর যাঁরা বিপিএলের দায়িত্বে ছিলেন, অনেক ফোন করেছি, মেইল দিয়েছি। তাঁদের কাছে গিয়ে চেক দেখিয়েছি। রাজশাহী দলের চেক পড়ে আছে। কিন্তু টাকা নেই। এক বছর ধরে ৩০ লাখ টাকা পাইনি। এই টাকা কেন পাচ্ছি না, কারণ জানতে চাই।’

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) কাল সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, বিসিবির দুর্নীতি দমন ইউনিটের পরামর্শক অ্যালেক্স মার্শালের পরামর্শ অনুযায়ী, ফিক্সিংয়ের অভিযোগ ওঠা ক্রিকেটারদের নিলামে রাখা হবে না। মজার ব্যাপার, এ সিদ্ধান্ত ঘরোয়া ক্রিকেটের অন্য ইভেন্টে প্রযোজ্য হবে না বলে জানিয়েছে বিসিবি। বিপিএলের গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যসচিব ইফতেখার রহমান মিঠু সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ‘নামের পাশে লাল পতাকা (রেড ফ্ল্যাগ) থাকা খেলোয়াড়দের আমরা তালিকায় রাখব না।’

অভিযোগ যথাযথভাবে প্রমাণিত হলে শাস্তি মাথা পেতে নিতে রাজি বলে জানিয়েছেন বিজয়। ফেসবুকে গত রাতে তিনি বলেছেন, ‘আমাকে বাদ দেওয়ার কারণ জানান। ফোনে পাচ্ছি না তাদের। সামাজিক মাধ্যমের সুযোগ তাই নিতেই হবে। সমাধানটা কী হবে, জানতে চাই। গত বছর যা হয়েছে, সেটার প্রমাণ থাকলে আমাকে নিষিদ্ধ করুন। সারা বাংলাদেশের মানুষ জানুন যে আমি অপরাধী।’

১ সেঞ্চুরি ও ২ ফিফটিতে বিজয় সবশেষ বিপিএলে ৩৯২ রান করেছিলেন। টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকের তালিকায় ছিলেন পাঁচে। ছন্দে থাকা বিজয় মাঝপথেই অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। আগের বিপিএলে ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে গতকাল ফেসবুকে তিনি বলেন, ‘রাজশাহীর হয়ে যখন খেলছিলাম, ফারুক ভাই, আকরাম স্যার, মঞ্জু ভাই, মিঠু ভাইও ছিলেন। আমরা যে টাকা পাচ্ছি না, সবাই জানতেন। খেলা বয়কট না করতে অনুরোধ করা হয়েছে। কথা ভুল বলে থাকলে ধরিয়ে দেবেন। কারও বিরুদ্ধে বলছি না। নিজের জন্য বলছি কথাগুলো। বিসিবি থেকে নেতৃত্ব চালিয়ে যেতে বলা হয়েছিল। কিন্তু করিনি। সেঞ্চুরির পরের দিন অধিনায়কত্ব ছেড়েছি।’

১২ বছর পর আজ হতে যাচ্ছে বিপিএলের নিলাম। ঢাকার এক পাঁচ তারকা হোটেলে বিকেলে শুরু হবে এই নিলাম। ঢাকা ক্যাপিটালস, সিলেট টাইটান্স, নোয়াখালী এক্সপ্রেস, রাজশাহী ওয়ারিয়র্স, চট্টগ্রাম রয়্যালস, রংপুর রাইডার্স—এই ছয় দল অংশ নেবে এবারের বিপিএলে। নিলামের আগে এনামুল হক বিজয়, সাঞ্জামুল ইসলাম, শফিউল ইসলাম, আলাউদ্দিন বাবু, মিজানুর রহমান, নিহাদুজ্জামান-তাঁদের নাম উঠে গেছে রেড ফ্ল্যাগে।

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটএনামুল হক বিজয়
উইকেটের সমালোচনা করে বেকায়দায় উসমান খাজা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ০৯: ৪৪
অস্বস্তিতে উসমান খাজা। ছবি: এক্স
অস্বস্তিতে উসমান খাজা। ছবি: এক্স

পার্থ টেস্টের একমাত্র ইনিংসে ব্যাটিং করে কেবল ২ রান করেন উসমান খাজা। চোট পেয়ে এরপর ম্যাচ থেকে ছিটকে যান। চোটের শঙ্কা কাটিয়ে অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের দলে জায়গা পেয়েছেন এই ব্যাটার। তবু স্বস্তিতে নেই ৩৮ বছর বয়সী খাজা।

পার্থের অপটাস স্টেডিয়ামে অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম টেস্টের ফল এসেছে মাত্র দুই দিনে। দুই দল মিলে খেলেছে ৮৪৭ বল। ৯৩ বছরের মধ্যে এত কম সময়ে এই ভেন্যুতে টেস্ট ম্যাচ শেষ হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই সমালোচনা হয়েছে পার্থের পিচ নিয়ে। ম্যাচজুড়ে বাড়তি সুবিধা পেয়েছেন পেসাররা। তাতে কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছে দুই দলের ব্যাটারদের। দুর্দান্ত সব বাউন্স এবং পেসে ব্যাটারদের ওপর ছড়ি ঘুরিয়েছেন বোলাররা। পেসাররা একচেটিয়া সাহায্য পাওয়ায় পার্থের পিচ নিয়ে সমালোচনা করেছেন খাজা। প্রথম টেস্টের পিচকে রীতিমতো ‘বাজে’ বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

খাজার এই মন্তব্য ভালোভাবে নেয়নি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। ৪ ডিসেম্বর ব্রিসবেনের গ্যাবায় শুরু হবে অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। ক্রিকইনফো জানিয়েছে, তার আগেই খাজার সঙ্গে বসবেন অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার কর্মকর্তারা। সেখানে এই ওপেনারের কাছে ওই মন্তব্যের ব্যাখ্যা চাওয়া হবে। সেই ব্যাখ্যা যৌক্তিক না হলে শাস্তি পেতে পারেন খাজা।

উসমান খাজা ফাউন্ডেশনের উদ্বোধন করতে গিয়ে খাজা বলেন, ‘পার্থ টেস্টের প্রথম দিন ১৯ উইকেট পড়েছে। সেদিন ২০ জন ব্যাটার বল লেগে ব্যথা পেয়েছেন। গত বছর ভারতের বিপক্ষে টেস্টেও এখানে একই ঘটনা ঘটেছে। প্রথম দিনেই বল উল্টাপাল্টা হচ্ছিল। আমাদের সেরা ব্যাটার স্মিথ অনেক শট মিস করেছেন। তাই বলতেই হচ্ছে, পার্থ টেস্টের প্রথম দিনের পিচ খুবই বাজে ছিল।’

মাত্র দুই দিনে টেস্ট শেষ হওয়ার পরও পার্থের উইকেটকে ‘খুবই ভালো’ রেটিং দিয়েছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (আইসিসি)। কিন্তু আইসিসি এবং সিএ’র তোয়াক্কা না করে পিচকে বাজে বলে মন্তব্য করে নতুন সমালোচনার জন্ম দিলেন খাজা। সেটা কোথায় গিয়ে শেষ হয় সেটাই দেখার।

খেলাঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটক্রিকেট
সিরিজে সমতায় ফিরল বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফিফটির পর লিটন দাস। তাঁর ৫৭ রানের ইনিংসই দলের জয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে। ছবি: বিসিবি
ফিফটির পর লিটন দাস। তাঁর ৫৭ রানের ইনিংসই দলের জয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে। ছবি: বিসিবি

হারলেই সিরিজ খোয়াবে দল—এমন একটা চাপ নিয়েই আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি খেলতে নেমেছিলেন পারভেজ হোসেন ইমন-লিটন দাসরা। চাপ ছিল টপ অর্ডার ব্যাটারদের ওপরও। মূলত আগের ম্যাচে তাঁদের ব্যর্থতাতেই হেরেছিল দল। তবে বাঁচা-মরার লড়াইয়ে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে বাংলাদেশ। গতকাল চট্টগ্রামে দ্বিতীয় ওয়ানডে ৪ উইকেটে জিতে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে সমতায় ফিরেছে বাংলাদেশ। আগামী পরশু একই ভেন্যুতে সিরিজ নির্ধারণী ‘ফাইনাল’।

আগের ম্যাচে ১৮২ রানের লক্ষ্য তাড়ায় ইনিংসের শুরুতেই বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইনআপ মুখ থুবড়ে পড়লেও গতকাল তার পুনরাবৃত্তি হয়নি। আর তাতেই রান তাড়ার শুরু থেকেই জয়ের কক্ষপথেই থেকেছে বাংলাদেশ। ওপেনিংয়ে এসে দলীয় ২৬ রানে তানজিদ হাসান তামিম আউট (৭) হয়ে গেলেও দ্বিতীয় উইকেটে আরেক ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমনের সঙ্গে দারুণ একটা জুটি গড়েন অধিনায়ক লিটন। ৪৩ বলে ৬০ রানের জুটি গড়েন তাঁরা। দলীয় ৮৬ রানে ইমন আউট হয়ে গেলে ভাঙে এই জুটি। ৫টি চার ও ২টি ছয়ে ২৮ বলে ৪৩ রান করেন তিনি। তিনি ফিফটি করতে না পারলেও ফিফটি করেছেন লিটন। ৩টি চার ও ৩টি ছয়ে ৩৪ বলে ফিফটি করেন অধিনায়ক।

তবে ফিফটি ছুঁয়ে বেশি দূর এগোতে পারেননি তিনি। ৩৭ বলে ৫৭ করে আউট হয়ে যান। তাঁর বিদায়ের পরই অধিনায়ককে অনুসরণ করেন সাইফ হাসান। ফিরে যান নুরুল হাসান সোহানও (৭)। তাতে ম্যাচটা বাংলাদেশের জন্য কঠিন হয়ে উঠলে ৭ বলে ১৭ রান করে বাংলাদেশের জয় নিশ্চিত করেন মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন। ২টি চার ও ১টি ছয়ে তাঁর ইনিংসটির স্ট্রাইরেট—২৪২.৮৫।

এর আগে টসে জিতে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে ৬ উইকেটে ১৭০ রান তোলে আয়ারল্যান্ড। টিম হেক্টরকে নিয়ে ওপেনিংয়ে দলকে দারুণ একটা সূচনা এনে দেন অধিনায়ক পল স্টার্লিং। তানজিম হাসান সাকিবের বলে বাংলাদেশের প্রথম শিকার হওয়ার আগে ঝোড়ো ক্যামিও খেলেন স্টার্লিং। ৩টি চার ও ২টি ছয়ে ১৪ বলে ২৯ রান করে তিনি যখন বিদায় নিলেন, তখন আয়ারল্যান্ডের দলীয় রান ৫৭। তখনো পাঁচ ওভার পেরোয়নি। হাত খুলে খেলায় টিম হেক্টরও খুব একটা পিছিয়ে ছিলেন না। দলীয় ৮৮ রানে আউট হওয়ার আগে ২৫ বলে ৩৮ রান করেন তিনি।

টিম হেক্টরের বিদায় পর অবশ্য দ্রুতই আরও দুটি উইকেট হারিয়েছে আয়ারল্যান্ড। যে ওভারে শেখ মেহেদী হাসান ফিরিয়ে দিয়েছিলেন হেক্টরকে ওই ওভারেই তিনি ফেরান আরেক টেক্টর হ্যারিকে। হ্যারি অবশ্য থিতু হতে পারেননি, ১১ বলে ১১ রান করে আউট হয়েছেন। কিছুক্ষণ পরই হ্যারিকে অনুসরণ করে ফিরে যান বেন কালিটজ (৭)। তবে এক প্রান্ত ধরে রেখে খেলতে থাকেন লরকান টাকার। তিনি আউট হওয়ার আগে ৩২ বলে ইনিংস সর্বোচ্চ ৪১ রান করেন। জর্জ ডকরেল ১৮ রান করে আউট হলেও ১০ রানে অপরাজিত থাকেন গারেথ ডেলানি। আয়ারল্যান্ড ৬ উইকেটে তোলে ১৭০ রান। বল হাতে সবচেয়ে সফল শেখ মেহেদী হাসান; ২৫ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।

খেলাক্রিকেটটি টোয়েন্টি সিরিজ
