Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

আবাহনী নতুন নয় দিয়াবাতের কাছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সুলেমান দিয়াবাতের কাছে আবাহনী নতুন নয়। ছবি: সংগৃহীত
সুলেমান দিয়াবাতের কাছে আবাহনী নতুন নয়। ছবি: সংগৃহীত

ঘরোয়া ফুটবল শুরু হতে দেরি আরও এক মাস। আবাহনী লিমিটেডকে প্রস্তুতিতে নামতে হয়েছে অনেকটা আগে। কাল জাতীয় স্টেডিয়ামে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের প্লে-অফ ম্যাচে কিরগিজস্তানের ক্লাব মুরাস ইউনাইটেডের মুখোমুখি হবে তারা।

এবার দলবদলে আবাহনী বেশ চমক‍ই দেখিয়েছে। মোহামেডানের ঘরের ছেলেতে পরিণত হওয়া সুলেমান দিয়াবাতেকে দলে ভিড়িয়েছে তারা। টানা ৭ বছর বাংলাদেশের ঘরোয়া ফুটবল খেলছেন দিয়াবাতে। ক্লাব পরিবর্তন করলেন এবারই প্রথম। এএফসি টুর্নামেন্টেও তাই।

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব থেকে এসে আবাহনীর হয়ে সেরাটা নিংড়ে দিতে চান দিয়াবাতে। গতকাল সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘প্রথমবার এএফসি টুর্নামেন্টে খেলছি। তবে সব ফুটবল একই ধরনের। তাই আমি আমার খেলাটা খেলব ইনশাআল্লাহ। আমরা জেতার চেষ্টা করব। জয়ের জন্য সবকিছু করব।’

আবাহনীর কেউ অপরিচিত নয় দিয়াবাতের কাছে, ‘আবাহনীর সব খেলোয়াড়কে আমি চিনি। তাই তারা আমার কাছে নতুন নয়। হয়তো খেলাটা নতুন, তবে যেমনটা বলেছি ফুটবল একই ধরনের। খালি নামটা ভিন্ন। খেলোয়াড়েরা ভালো, কোচও খুব ভালো। দলও খুব ভালো। আমি বিশ্বাস করি, আমরা জিততে পারব।’

গতকালই প্রথমবার আবাহনীর অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন দিয়াবাতে। মালির এই ফরোয়ার্ড দেখছেন বড় পার্থক্য, ‘প্রথম দিনে অনুশীলন করে মনে হয়েছে আবাহনী ও মোহামেডানের মধ্যে বড় পার্থক্য আছে। এখানকার কোচিং কৌশল খুব ভালো। মারুফুল হকের (কোচ) কৌশল খুব ভালো। ম্যাচ পরিকল্পনাও; তাই পার্থক্যটা বড় লাগছে।’

আগামীকাল গোল করা নিয়েও আত্মবিশ্বাসী দিয়াবাতে, ‘আমি অভিজ্ঞ একজন খেলোয়াড়। জানি কীভাবে খেলতে হয়। আমি আমার সেরাটা দেব এবং গোল করব।’ দিয়াবাতের কাঁধে ভর করে নতুন মৌসুমে লিগ চ্যাম্পিয়ন হতে চায় আবাহনী। দলটির ম্যানেজার সত্যজিৎ দাস রুপু বলেন, ‘দিয়াবাতে গত চার মৌসুমে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় ছিল। সে যদি এবারও এমনটা করতে পারে, আমরা অনায়াসে চ্যাম্পিয়ন হব।’

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলআবাহনীফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

গণশুনানিতে দুদক চেয়ারম্যানের প্রতি ক্ষোভ দেখালেন মৎস্যচাষি

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

সম্পর্কিত

আবাহনী নতুন নয় দিয়াবাতের কাছে

আবাহনী নতুন নয় দিয়াবাতের কাছে

মেসিবিহীন মায়ামি এবার চূর্ণ-বিচূর্ণ

মেসিবিহীন মায়ামি এবার চূর্ণ-বিচূর্ণ

পাকিস্তানের বিপক্ষে ৬ বছরের জয়খরা কাটল ওয়েস্ট ইন্ডিজের

পাকিস্তানের বিপক্ষে ৬ বছরের জয়খরা কাটল ওয়েস্ট ইন্ডিজের

বড় হারে যে বার্তা পেল বাংলাদেশ

বড় হারে যে বার্তা পেল বাংলাদেশ