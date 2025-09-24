Ajker Patrika
মৌসুমের প্রথম বার্সা–রিয়াল ম্যাচ কবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
গত মৌসুমে বার্সার কাছে পাত্তা পায়নি কার্লো আনচেলত্তির রিয়াল মাদ্রিদ। এবার শুরু থেকেই দারুণ ছন্দে আছে তারা। ছবি: সংগৃহীত
লা লিগার নতুন মৌসুম শুরু হওয়ার পর থেকেই ভক্তদের কৌতুহল ছিল বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদের ম্যাচের সূচি নিয়ে। অবশেষে এল ক্লাসিকোর সূচি জানাল স্পেনের শীর্ষ লিগ কর্তৃপক্ষ। আগামী ২৬ অক্টোবর মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতে মাঠে নামবে বার্সা ও রিয়াল।

ম্যাচটির ভেন্যু রিয়ালের সান্তিয়াগো বার্নাব্যু। খেলা শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত সোয়া নয়টায়। আগের মৌসুমের স্মৃতি নিশ্চিতভাবেই বেশ প্রেরণা জোগাবে বার্সাকে। সেবার ৪ এল ক্লাসিকোর সবকটিতেই জিতেছে তারা। নিজেদের ক্লাবের ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো এমন কীর্তি গড়ে বার্সা।

লা লিগায় মৌসুমের প্রথম ম্যাচে সেবার ৪–০ গোলের জয় তুলে নেয় বার্সা। এরপর স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বিদের ৫–২ গোলে উড়িয়ে শিরোপা জেতে তারা। কোপা দেল রের ফাইনালে জায়ান্টরা জেতে ৩–২ গোলে। মৌসুমের শেষ এল ক্লাসিকোতে বার্সার জয় ৪–৩ ব্যবধানে।

গত মৌসুমে বার্সা সবকটিতে এল ক্লাসিকোতে জয় পাওয়ায় একটি কীর্তি হাতছানি দিয়ে ডাকছে হান্সি ফ্লিককে। ক্লাবটির দ্বিতীয় কোচ হিসেবে প্রথম ৫ এল ক্লাসিকোতে জয়ের অপেক্ষায় আছেন তিনি। বার্সার একমাত্র কোচ হিসেবে প্রথম পাঁচটি এল ক্লাসিকোতে জয়ের স্বাদ পেয়েছিলেন দ্য গ্রেট পেপ গার্দিওলা। স্প্যানিশ কোচের পাশে বসার সুযোগ থাকছে ফ্লিকের সামনে।

বার্সার জন্য এবারের মৌসুমে কাজটা সহজ হবে না। গত মৌসুমের ব্যর্থতা ভুলে ঘুরে দাঁড়াতে ডাগআউটে জাবি আলোনসোকে দাঁড় করিয়েছে রিয়াল। এই কোচের অধীনে মৌসুমের শুরু থেকেই ফর্মের তুঙ্গে আছে লস ব্লাঙ্কোসরা। টানা ৬ জয়ে টেবিলের শীর্ষে আছে তারা। বিপরীতে ৫ ম্যাচের চারটিতে জিতেছে বার্সা। বাকি ম্যাচটিতে ড্র করেছে ডিফেন্ডি চ্যাম্পিয়নরা। ১৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে অবস্থান করছে ফ্লিকের দল। শিরোপা ধরে রাখা বেশ কঠিনই হবে তাদের।

