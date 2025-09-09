Ajker Patrika
নেপালে আগুন দেখে জামাল বললেন, ‘নিরাপদ নই আমরা’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯: ৫১
জাতীয় দলের হয়ে খেলতে নেপালে রয়েছেন জামাল। ছবি: বাফুফে
কাঠমান্ডুতে উৎকণ্ঠা নিয়ে সময় পার করছে বাংলাদেশ ফুটবল দল। আজ দেশে ফেরার কথা থাকলেও পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকায় হোটেল থেকে বিমানবন্দরেই যেতে পারেননি জামাল-তপুরা। ফ্লাইটও বাতিল করা হয়।

কাঠমান্ডুর হোটেল ক্রাউন ইম্পেরিয়েলে রয়েছেন ফুটবলাররা। নিজের রুমে বসে বাইরে আগুন দেখে আতকে ওঠেন অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া। ভিডিও পোস্ট করে তিনি ফেসবুকে লেখেন, ‘এই মুহূর্তে নেপালে পরিস্থিতি খুব একটা ভালো নয়। আশা করি সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।’

ভিডিওতে জামালকে বলতে শোনা যায়, ‘আমরা বাইরে চলে যাই, এখানে নিরাপদ নই আমরা।’ পাশ থেকে আরও দুজন ফুটবলারকে বলতে শোনা যায় এখানে তাঁরা নিরাপদ নন।

এর আগে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বাফুফে জানায়, ‘নেপালে বর্তমান পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের আজকের বাংলাদেশে যাত্রা স্থগিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নেপালে বাংলাদেশের দূতাবাস এবং অল নেপাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (আনফা) খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আনফা এবং বাংলাদেশ দূতাবাস নিশ্চিত করেছে যে আমাদের দল তাদের বর্তমান অবস্থানে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও সুরক্ষিত আছে।’

নেপালের বিপক্ষে বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচটি আজ হওয়ার কথা থাকলেও রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে গতকাল তা বাতিল করা হয়েছে। এর আগে দশরথ স্টেডিয়ামে ৬ সেপ্টেম্বর প্রথম প্রীতি ম্যাচটি ড্র হয়েছে গোলশূন্য ব্যবধানে।

উল্লেখ্য, টানা দুই দিনের দুর্নীতিবিরোধী সহিংস প্রাণঘাতী বিক্ষোভের পর নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা অলি পদত্যাগ করেছেন। দেশটির রাজধানী কাঠমান্ডুতে ছড়িয়ে পড়া এই বিক্ষোভে এখন পর্যন্ত ১৯ জন নিহত হয়েছেন।

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবলনেপাল
