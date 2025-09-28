Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

৩০ মিনিটেই শেষ হামজাদের ম্যাচের টিকিট, দাবি বাফুফের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
৩০ মিনিটেই শেষ হামজাদের ম্যাচের টিকিট। ফাইল ছবি
৩০ মিনিটেই শেষ হামজাদের ম্যাচের টিকিট। ফাইল ছবি

সিঙ্গাপুর ম্যাচের টিকিট কাটতে গিয়ে বিড়ম্বনার মুখে পড়তে হয়েছিল সমর্থকদের। হংকং ম্যাচের ক্ষেত্রে অবশ্য তেমনটা ঘটেনি। মাত্র ৩০ মিনিটেই ক্লাব হাউজ ও সাধারণ গ্যালারির সব টিকিট বিক্রি হয়েছে বলে দাবি বাফুফের।

আজ দুপুর ২টায় শুরু হয়েছে টিকিট বিক্রি। সাধারণ গ্যালারি ৪০০ টাকা ও ক্লাব হাউজ টু গ্যালারির টিকিট মিলেছে ২৫০০ টাকায়। বাফুফে ভবনে কম্পিটিশন কমিটির সদস্য তাজওয়ার আউয়াল সাংবাদিকদের বলেন, ‘সাধারণ গ্যালারি ও ক্লাব হাউজের পুরো টিকিট বিক্রি হতে সময় লেগেছে প্রায় আধা ঘণ্টা। দুই জায়গা মিলে ১৯ হাজার টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। এটা শতভাগ খুশির খবর। টিকিট খুব নির্বিঘ্নে বিক্রি হয়েছে।’

গত জুনে সিঙ্গাপুর ম্যাচের টিকিট কেনা হয়েছে উগান্ডা থেকেও। তাজওয়ার বলেন, ‘এবার জার্মানি থেকে প্রচুর টিকিট কেনা হয়েছে। খেলার এক ঘণ্টা আগে গেট বন্ধ করে দেব। এবারও তাই করব। কোনো দর্শক যদি সেই সময়ের ভেতর না ঢুকতে পারে তাহলে হয়তো ফাঁকা থাকতে পারে।’

৯ অক্টোবর জাতীয় স্টেডিয়ামে হংকংকে আতিথেয়তা দেবে বাংলাদেশ। ১৪ অক্টোবরের ম্যাচটি খেলতে হবে হংকংয়ের মাঠে। দুই ম্যাচে ১ পয়েন্ট নিয়ে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ‘সি’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকায় তিনে আছে বাংলাদেশ।

বিষয়:

বাংলাদেশখেলাফুটবলহামজা চৌধুরী
এলাকার খবর
