৩০ মিনিটেই শেষ হামজাদের ম্যাচের টিকিট, দাবি বাফুফের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সিঙ্গাপুর ম্যাচের টিকিট কাটতে গিয়ে বিড়ম্বনার মুখে পড়তে হয়েছিল সমর্থকদের। হংকং ম্যাচের ক্ষেত্রে অবশ্য তেমনটা ঘটেনি। মাত্র ৩০ মিনিটেই ক্লাব হাউজ ও সাধারণ গ্যালারির সব টিকিট বিক্রি হয়েছে বলে দাবি বাফুফের।
আজ দুপুর ২টায় শুরু হয়েছে টিকিট বিক্রি। সাধারণ গ্যালারি ৪০০ টাকা ও ক্লাব হাউজ টু গ্যালারির টিকিট মিলেছে ২৫০০ টাকায়। বাফুফে ভবনে কম্পিটিশন কমিটির সদস্য তাজওয়ার আউয়াল সাংবাদিকদের বলেন, ‘সাধারণ গ্যালারি ও ক্লাব হাউজের পুরো টিকিট বিক্রি হতে সময় লেগেছে প্রায় আধা ঘণ্টা। দুই জায়গা মিলে ১৯ হাজার টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। এটা শতভাগ খুশির খবর। টিকিট খুব নির্বিঘ্নে বিক্রি হয়েছে।’
গত জুনে সিঙ্গাপুর ম্যাচের টিকিট কেনা হয়েছে উগান্ডা থেকেও। তাজওয়ার বলেন, ‘এবার জার্মানি থেকে প্রচুর টিকিট কেনা হয়েছে। খেলার এক ঘণ্টা আগে গেট বন্ধ করে দেব। এবারও তাই করব। কোনো দর্শক যদি সেই সময়ের ভেতর না ঢুকতে পারে তাহলে হয়তো ফাঁকা থাকতে পারে।’
৯ অক্টোবর জাতীয় স্টেডিয়ামে হংকংকে আতিথেয়তা দেবে বাংলাদেশ। ১৪ অক্টোবরের ম্যাচটি খেলতে হবে হংকংয়ের মাঠে। দুই ম্যাচে ১ পয়েন্ট নিয়ে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ‘সি’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকায় তিনে আছে বাংলাদেশ।
সিঙ্গাপুর ম্যাচের টিকিট কাটতে গিয়ে বিড়ম্বনার মুখে পড়তে হয়েছিল সমর্থকদের। হংকং ম্যাচের ক্ষেত্রে অবশ্য তেমনটা ঘটেনি। মাত্র ৩০ মিনিটেই ক্লাব হাউজ ও সাধারণ গ্যালারির সব টিকিট বিক্রি হয়েছে বলে দাবি বাফুফের।
আজ দুপুর ২টায় শুরু হয়েছে টিকিট বিক্রি। সাধারণ গ্যালারি ৪০০ টাকা ও ক্লাব হাউজ টু গ্যালারির টিকিট মিলেছে ২৫০০ টাকায়। বাফুফে ভবনে কম্পিটিশন কমিটির সদস্য তাজওয়ার আউয়াল সাংবাদিকদের বলেন, ‘সাধারণ গ্যালারি ও ক্লাব হাউজের পুরো টিকিট বিক্রি হতে সময় লেগেছে প্রায় আধা ঘণ্টা। দুই জায়গা মিলে ১৯ হাজার টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। এটা শতভাগ খুশির খবর। টিকিট খুব নির্বিঘ্নে বিক্রি হয়েছে।’
গত জুনে সিঙ্গাপুর ম্যাচের টিকিট কেনা হয়েছে উগান্ডা থেকেও। তাজওয়ার বলেন, ‘এবার জার্মানি থেকে প্রচুর টিকিট কেনা হয়েছে। খেলার এক ঘণ্টা আগে গেট বন্ধ করে দেব। এবারও তাই করব। কোনো দর্শক যদি সেই সময়ের ভেতর না ঢুকতে পারে তাহলে হয়তো ফাঁকা থাকতে পারে।’
৯ অক্টোবর জাতীয় স্টেডিয়ামে হংকংকে আতিথেয়তা দেবে বাংলাদেশ। ১৪ অক্টোবরের ম্যাচটি খেলতে হবে হংকংয়ের মাঠে। দুই ম্যাচে ১ পয়েন্ট নিয়ে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ‘সি’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকায় তিনে আছে বাংলাদেশ।
এশিয়া কাপে চোটের কারণে শেষ দুটি ম্যাচ খেলতে পারেননি লিটন দাস। সেই চোট তাঁকে খেলতে দিচ্ছে না আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজেও। বাধ্য হয়েই এশিয়া কাপের দলে একটি পরিবর্তন আনতে হলো বাংলাদেশের।১ ঘণ্টা আগে
ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সভাপতি হবেন মিঠুন মানহাস–কয়েকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল এমন খবর। অবশেষে সেটাই সত্যি হলো। ভারতীয় ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রধানের পদে বসলেন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৯ দলের সাবেক কোচ মানহাস।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের বিপক্ষে গতকাল ১৮৫ রান করেও জিততে পারেনি ঢাকা মহানগর। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চট্টগ্রাম ১৮৬ রান তাড়া করে জিতেছে ১৯ বল হাতে রেখেই। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফের মাঠে নেমে হারল নাঈম শেখের নেতৃত্বাধীন ঢাকা মহানগর। এবার তাদের হারিয়েছে খুলনা।২ ঘণ্টা আগে
ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল শুরু হতে আর বেশি সময় বাকি নেই। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। বিশ্বের কোটি কোটি ক্রিকেটপ্রেমী ভারত-পাকিস্তান ফাইনালের মহারণ দেখতে যেন তর সইছে না।৪ ঘণ্টা আগে